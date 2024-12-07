Reuters: Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении

07:32 08.12.2024

Президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны на самолете, сообщают источники Reuters и Al Hadath.



По данным Reuters, Асад улетел в неизвестном направлении из Дамаска в воскресенье. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека приводит данные, что он покинул город еще в субботу в десять часов вечера.



Оппозиционные силы объявили, что вступили в Дамаск.



В телеграм-канале единого командования оппозиции и исламистов "Аль-Фатх аль-Мубин" говорится, что "Асад бежал". Повстанцы заявили, что объявляют "Дамаск свободным от тирана Башара Асада".



Первые сообщения об отъезде Башара Асада появились накануне, тогда канцелярия президента Сирии опровергала их.



"Канцелярия подтверждает, что президент продолжает из столицы выполнять свои национальные и конституционные обязанности",

- утверждали там вечером 7 декабря.

WSJ пишет, что из международных поездок Асад вернулся "с пустыми руками" - союзники не сделали конкретных предложений о помощи.



Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что Асад предлагал избранному президенту США Дональду Трампу договориться о сделке. В частности, сирийский президент предложил США в обмен на прекращение сотрудничества Дамаска и Тегерана использовать свое влияние, чтобы остановить боевые действия.