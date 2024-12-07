Премьер-министр Сирии аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с новыми властями страны

07:35 08.12.2024

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым избранным народом правительством. Об этом 8 декабря он сообщил в своем заявлении в соцсетях.



"Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и с миром…, но этот вопрос зависит от нового руководства. Мы готовы сотрудничать с ними",

- сказал он.

Аль-Джалали добавил, что его интересуют не "должности и льготы", а сохранение институтов сирийского правительства. Он подчеркнул, что готов передать всю необходимую информацию новому правительству, которое будет избрано гражданами Сирии.