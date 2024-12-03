Казахстанская нефть не ищет легких путей: куда пойдут десятки миллионов тонн

07:36 08.12.2024

3 декабря 2024



Сообщение министра энергетики Казахстана о том, что Астана рассматривает альтернативные направления для транспортировки десятков миллионов тонн нефти, наделало много шума. Однако так ли это на самом деле?



"На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в объеме 1,5 млн тонн. Изучаются перспективы увеличения поставок по данному маршруту в объемах до 20 млн тонн в год",

- заявил в Мажилисе парламента Казахстана министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Он отметил, что направление БТД на сегодняшний день является одним из перспективных, так как есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок как со стороны Казахстана, так и со стороны азербайджанских партнеров.



"Рассматриваются возможности нефтепровода Баку - Супса. Пропускная способность - 5 млн тонн в год, возможные объемы поставок до 3 млн тонн в год. Использование этого маршрута находится на стадии проработки и обсуждения",

- добавил глава Минэнерго страны.



Заявление Алмасадама Саткалиева вызвало много шума, так как озвученные объемы - более четверти текущего экспорта из Казахстана. В то время как на альтернативные маршруты приходится сейчас чуть более 2% казахстанского экспорта.



Однако так ли Астана действительно хочет переориентировать транспортировку нефти из нефтепроводов, которые проходят по территории России - в Новороссийск и Усть-Лугу.



Очевидно, что часть планируемых поставок альтернативным путем - это рост добычи в стране на проектах, связанных с западными компаниями.



Алмасадам Саткалиев заявил на том же выступлении в Мажилисе парламента, что в этом году производство нефти прогнозируется на уровне 88,4 млн тонн, а с 2026 года - свыше 100 млн тонн.



"„Тенгизшевройл" реализует проект будущего расширения, который обеспечит прирост добычи нефти на 12 млн тонн в год. На „Карачаганаке" завершены работы по 5-му компрессору, ведутся работы по вводу 6-го компрессора обратной закачки сырого газа, что обеспечит поддержание полки добычи на уровне 11−12 млн тонн в год",

- сказал министр.

Он пояснил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (в Азербайджан) необходим с учетом роста добычи нефти и ввода новых морских проектов в среднесрочной перспективе.



В прошлом году по нефтепроводам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийск подали 56 млн тонн казахстанской нефти. Генеральный директор КТК Николай Горбань тогда говорил, что проект уже вывели на мощность в 76 млн тонн, которые можно прокачать из Казахстана.



Однако будет ли КТК загружен по максимуму или больше пойдет на альтернативные маршруты, через Азербайджан, решать будут не столько казахстанские власти, очевидно. А нефтекомпании, которым принадлежит львиная доля добычи на трех мегапроектах в стране. Так, в тенгизском 75% принадлежит американским Chevron и ExxonMobil. На "Карачаганаке" 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-британской Shell и американской ExxonMobil. А в "Кашагане", в свою очередь, американским, европейским и японским компаниям принадлежит уже более 90%. При этом доля нацкомпании "Казмунайгаз" составляет от 8,4 до 20%.



"И обсуждали возможность увеличения прокачки казахстанской нефти через КТК в порт Новороссийск и дальнейшей отгрузки на мировые рынки казахской нефти. Но она не только казахстанская, там же много иностранных компаний работает, так что, можно сказать, с территории Казахстана, но носит уже интернациональный, международный характер этот продукт",

- говорил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.



Ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что под значительный рост поставок через Азербайджан Казахстану придется значительно расширять имеющиеся мощности.



"Нужно строить дополнительные мощности в порту Баку для выгрузки танкеров, нарастить флот танкеров. Казахстан привел новые суда на Каспий, но они не смогут перевезти все 20 млн тонн. Далее, нужны большие мощности терминала в Казахстане и подводной нефтепровод. И только после всех этих операций, через несколько лет, появится система для увеличения поставок обходным путем",

- говорит эксперт.

По его мнению, в такой ситуации возникает вопрос экономической целесообразности. Эксперт приводит пример того, что тариф на прокачку по БТД значительно выше, чем транспортировка сетями "Транснефти".



"Кроме того, необходимо доставить нефть в порт. Перевезти до Баку. Потому будет доставка по БТД - и снова на танкеры. Зачем это делать, если можно сразу загрузить в нефтепровод и прокачать в Новороссийск, Усть-Лугу или Германию. Сейчас никаких препятствий для Казахстана по прокачке через Россию нет. Поэтому это не совсем реалистичная история",

- добавляет Игорь Юшков.