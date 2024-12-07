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Как исчезает культурное наследие Казахстана
07:43 08.12.2024

Вопреки утверждениям борцов за сохранение исторического наследия Казахстан лишается его стремительно и разными путями. Даже через пятьдесят лет мы можем обнаружить себя в точке, где мало знаем, какой была история страны на самом деле.

26 Ноября

В ситуации разобралась корреспондент Caravan.kz

Поразительно, каким количеством способов современные казахстанцы уничтожают наследие людей, которые жили здесь раньше. Приведем несколько примеров.

Починили так, что лучше не надо
Был случай с городищем Отырар. Археологи пожаловались, что колонны в зале, где умирал эмир Тимур, облицевали современной плиткой.

"Позор! Это разрушение исторической ценности. Туристы уйдут отсюда. Это напрасная трата денег. Потому что туристов интересует история объекта. Они не будут приезжать сюда, чтобы посмотреть на макет. А я считаю, что здесь как раз таки и ведется строительство макета", - прокомментировал ситуацию доктор исторических наук Мухтар Кожа. Археолог Эмма Усманова отметила, что Мухтар Кожа даже заплакал, увидев состояние колоннады.

В "Казреставрации" заявили, что все материалы для облицовки произведены вручную по старинным технологиям из сауранской глины.

"Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол", не верь глазам своим"
В других случаях настоящая история незаметно подменяется фальсифицированной. И таких случаев много. Яркий пример – аксессуары.

"Для меня до сих пор загадка из загадок: где казахские артисты в советское время находили казахские украшения. Впрочем, изучив старые фотографии наших звезд прошлого века, я пришла к выводу: не очень-то они их и находили. Скорее всего - не могли найти.

Потому что, как известно, советская ювелирная индустрия не очень-то жаловала национальные модели, а казахстанские зергеры - внимание! - не имели права работать с серебром. Вообще с драгоценными металлами. За это строго наказывали - по закону", - рассказала Гульнар Танкаева, которая изучает историю казахских украшений.

То есть немало образов казахских артистов на самом деле дополнены украшениями не казахскими, а принадлежащими другим народам.

"В нашем казахстанском кино, в отличие от кино наших соседей - узбеков и туркмен - всегда было мало национальных украшений. И те, что были, да простят меня киношники, в большинстве своем - не самые лучшие образцы", - писала Гульнар в другой публикации.

Впрочем, иногда дело было в культурном обмене: так, Гульнар приводит историю актауской казашки, от которой потомкам достались именно туркменские украшения.

То есть поколения выросли, принимая вымысел за реальность, а украшения на экранах – за правильные казахские.

Другая сторона этой монеты – засилье "национальных украшений" с китайских заводов. Достаточно пройтись по ярмаркам якобы хэнд-мейда, а потом сравнить ассортимент "национальных украшений" ручной работы с тем, что можно заказать у соседей, чтобы понять масштаб проблемы. Китайцы хотя бы честно пишут, что это стиль бохо или абстрактное "этно", однако у нас продавцы не стесняются выдавать штамповку за аутентичные вещи.

И это грустно, потому что молодежи, которая ведется на это, немало. То есть многие не просто не знают, как должны выглядеть казахские браслеты, кольца, серьги, шашбау и так далее, но и принимают за них предметы, которые созданы на аудиторию со всего мира и выдержаны в достаточно условном этностиле, или созданы с действительно казахским узором, но без знания важных деталей.

"Многие дизайнеры не знают значения национальных орнаментов. Применив национальные орнаменты на одежде, обуви и других вещах, они думают, что одежда превратилась в национальную. Но у казахов в одежде есть свои нюансы, надо их учитывать.

От незнания иногда на чапане, предназначенном для живого человека, применяют орнаменты, символизирующие потусторонний мир", - рассказывает художник и исследователь казахского орнамента Ерлан Кожабаев.

Решением может стать популяризация знаний о том, как выглядели образцы материальной культуры казахов – одежда, украшения, предметы быта (те же сундуки) и юрты, чтобы все желающие могли разобраться в вопросе и более осознанно выбирать, что покупать.

Что еще
На самом деле уровней в пренебрежении реальной историей намного больше.

Уничтожение сакских курганов, плачевное состояние городища Тальхиз, вандализм в уникальных местах, "черные" копатели – это на самом деле верхний слой, о котором говорят хотя бы иногда, поэтому ситуация может быть исправлена.

Но есть и слои глубже, как в случае с украшениями. Например, это исчезновение традиционных ремесел и старинных способов работы. Упомянутый выше запрет на работу казахских ювелиров с драгоценными металлами привел к тому, что некоторые способы работы с металлом были утрачены. То же относится и к, казалось бы, простым вещам, которые не запрещали.

"В последнее время на территории Казахстана и близ столицы создаются этноаулы. Я хотел бы некоторые моменты подвергнуть критике. Они начали не с того конца и делают псевдоаулы… с металлическими юртами – это издевательство над этнографией! Если иностранный гость приедет и увидит такую юрту, он будет в шоке, просто развернется и уедет. И весь мир будет говорить, что в Казахстане нет юрты, а есть какие-то металлические конструкции! Юрта должна быть деревянной, такой, как ее делали наши предки", – возмущался Гизат Табулдин, старший научный сотрудник Института истории КН МОН РК.

Или хранение документов – многие свидетельства эпохи оказываются просто выброшены на свалку.

Если подытожить, культура и история казахов девальвируется с той же скоростью, что и валюта, а значит, их сохранением нужно заниматься особенно тщательно. Иначе даже не через 100 лет, а через 50 сохранять будет особо и нечего.

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733632980


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