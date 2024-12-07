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Зачем Москве мертвые Идлибские соглашения и Астанинский формат? - Дмитрий Родионов
08:07 08.12.2024

7 декабря 24
Лавров намекнул Карлсону, как Россия будет воевать на "втором фронте"

Материал комментируют:
Александр Аверин Александр Перенджиев Владимир Блинов

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону выразил надежду на то, что ему удастся обсудить ситуацию в Сирии с коллегами из Ирана и Турции на международной конференции в Дохе.

"Астанинский формат" является полезным объединением участников. Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции Фиданом, а также с иранским коллегой Арагчи. Договорились попытаться встретиться на этой неделе. Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений", - отметил Лавров. И напомнил, что договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 году, позволили Анкаре контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией.

- В данном случае Сергей Лавров действует по оптимальному пути со стороны России, - уверен главный военный политолог - доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

- Какое бы ни было состояние Идлибских отношений, нам лучше идти уже по установленным правилам, даже если они были нарушены. То есть глава нашего МИДа действует по русской поговорке: "Худой мир лучше доброй ссоры". России лучше договориться с Турцией, чем воевать против "Хайят Тахрир аш-Шам", которая является оружием прокси-войны не только официальной Анкары, но и других политических сил на Ближнем Востоке.

Возможно ли возвращение к Идлибским соглашениям, покажет диалог между Россией и Турцией. Но отвергать этот вариант нельзя ни в коем случае, нужно пробовать!

"СП": Есть ли смысл с турками вообще о чем-то говорить, пока не удастся зачистить Сирию от террористов? И это далеко не единственная претензия к Анкаре, если что… Какие мы партнеры после всего этого?

- Как раз есть смысл договориться с Турцией, чтобы не проливать в дальнейшем кровь со стороны сирийской, да и российской армии. Официальная Анкара - очень сложный партнер. Но опыт предыдущих лет показывает, что Россию и Турцию неоднократно пытались (прежде всего коллективный Запад) столкнуть в Сирии с помощью различного рода манипуляций, провокаций, обострений ситуации.

И сейчас в Вашингтоне потирают руки по поводу возможной конфронтации между официальными Анкарой и Москвой. Например, информационное агентство Associated Press еще 1 декабря сообщило, что обострение ситуации в Сирии и наступление террористических группировок на Алеппо якобы спровоцирует конфликт между Россией и Турцией из-за противоречащих интересов двух стран в регионе.

"СП": Кто все-таки готовил операцию террористов на севере Сирии? ЦРУ и РУМО? МИ6? Моссад? Много фактов в пользу того, что организатор и бенефициар эскалации - Израиль. А США? Турция - активный участник или ее поставили перед фактом?

- Полагаю, что главный бенефициар - это нынешняя администрация Белого дома во главе с Джо Байденом. США крайне заинтересованы в открытии второго фронта против России, в целях оттягивания наших военных ресурсов от боевых действий в зоне СВО. Они пытаются таким образом остановить дальнейшее продвижение ВС РФ на запад, так как видят невозможность остановить наше наступление с помощью ВСУ и иностранных наемников.

"СП": Что связывает Эрдогана с Израилем, помимо военно-технического сотрудничества? Какие у Анкары и Тель-Авива могут быть общие интересы?

- У Турции и Израиля есть еще один общий интерес - не дать поднять голову Сирии, не дать ей "нормально дышать". Так как они считают, что САР, имея внутреннюю силу и закалку в многолетней войне за свою свободу, независимость, целостность и суверенитет, может не только быстро восстановиться, но и набрать политический вес в регионе. И тем самым ослабить влияние на Ближнем Востоке как Израиля, так и Турции.

"СП": Что, по-вашему, дает встреча Лаврова с главами МИД Турции и Ирана на конференции в Дохе?

- Как минимум, это возможность понять, каким образом в современных условиях мы будем двигаться к миру в Сирии. И насколько сможем оживить те самые Идлибские соглашения…

- Любые дипломатические договоренности лишь фиксируют статус кво, сложившийся в реальности, - отмечает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. - Для возвращения Сирии к договоренностям образца 2020 года требуется, прежде всего, вернуть линию фронта-2020. Без этого любой "астанинский формат" превратится в переговоры о более или менее почетной капитуляции Башара Асада.

Кто бы ни готовил идлибскую операцию - действовала ли Турция одна, или здесь приняли участие США и Израиль, этой стороне удалось добиться и оперативной, и даже стратегической внезапности. Не скажу, что режим нашего союзника близок к краху - в 2015-м ситуация была в разы хуже, но Сирии и Ирану нужно принимать экстренные меры.

Россия сейчас может влиять на боевые действия только с помощью ВКС. В нашем распоряжении сейчас нет свободного корпуса пехоты, она занята на украинских фронтах.

Любые встречи глав дипломатических ведомств сейчас ничего не дадут. Необходима стабилизация, а затем и наступление на позиции боевиков. Только после этого можно вести переговоры о новой заморозке конфликта.

- На самом деле усилия дипломатов ценны не только по причине реальной возможности решить вопрос дипломатическим путем, но и как способ сбить неприятеля с толку, напугать или внести неразбериху в стан противника, - считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

- Подобное мы наблюдали в Стамбуле, где марш-бросок русской армии был разменян на несостоявшийся мир. Воевать с Турцией, безусловно, никто не станет, поэтому рано или поздно появится соглашение. Можно быть уверенным, что Турция усиливает свой вес в регионе, чтобы потом разменять его на какие-то ощутимые экономические блага. По этой причине заключить соглашение можно пробовать уже сейчас.

Правда, на текущий момент для России, Сирии и Ирана это будет стоить намного дороже, чем если бы идлибские боевики продолжали сидеть на севере Сирии.

Турки самостоятельны в своих действиях, считать их чьим-то оружием несерьезно. Другое дело, что они хорошо осознают, что их интересы в ударе в спину арабскому миру совпадают с планами Израиля и США. Возможно, они уже получили согласие новой администрации США на поставку в Турцию ранее купленных самолетов, а также нужные денежные вливания.

Сомневаться в вероломстве Эрдогана не приходится. Сотрудничество Турции и Азербайджана с Израилем было ощутимым в карабахскую войну. В нынешних условиях ЦАХАЛ вновь нашел точки соприкосновения с самой светской страной исламского мира, чтобы обрушить единый фронт противников. При этом не надо думать, что Турция - союзник Израиля. Нет, она сделала удачный маневр, за который заставит заплатить многие стороны на Ближнем Востоке

* Исламистская организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.

Источник - svpressa.ru
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