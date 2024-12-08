Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека, - Дм.Мигунов

08:25 08.12.2024 8 декабря 2024,



Галлий, германий и сурьма запрещены к поставкам в США

Дмитрий Мигунов



Китай ввел запрет на экспорт в США ряда важных в производстве микроэлектроники и военной сфере материалов. В число подвергнутых эмбарго элементов вошли галлий, германий, сурьма и некоторые сверхтвердые материалы. Этот шаг стал ответом КНР на очередное ужесточение санкций против китайских импортеров и производителей микрочипов - пожалуй, самым серьезным на данный момент. Хотя коллапса в американской индустрии решение пока не вызовет, оно неизбежно приведет к новому "обмену ударами" и фрагментации мирового рынка полупроводников. Об очередном обострении в "войне чипов" - в материале "Известий".



Остановить прогресс

Первые залпы "войны чипов" прогремели в США еще в конце 2010-х, когда администрация Трампа ввела санкции против Huawei и ряда других технологических компаний из Китая. Это, хоть и вызвало возмущение в Пекине, обошлось без значительных ответных мер. Эскалация произошла уже при Джо Байдене. В октябре 2022 года Вашингтон анонсировал беспрецедентные по своим масштабам ограничения, которые были призваны нанести непоправимый урон китайской полупроводниковой индустрии.



Все это произошло параллельно с принятием Акта о чипах и науке - серии мер по локализации производства полупроводников в самих США, чтобы сократить тем самым отставание от лидеров отрасли - Южной Кореи и Тайваня. Меры стали проводиться в жизнь на фоне гонки за искусственным интеллектом, оборудование для которого требует огромных вычислительных мощностей. Хотя в США объясняли ограничения военными соображениями, с реальностью это не очень бьется: для подавляющего большинства военных задач более чем достаточно микрочипов, основанных на процессах 90 нм, которые считались современными в начале 2000-х годов. Санкции предусматривали как запрет на поставку оборудования и программного обеспечения для производства чипов, так и отзыв сотрудников, работающих в непосредственно китайских фирмах индустрии или же торгующих с ними.



Крупнейшие компании КНР расширяют свои производственные мощности

Эффект оказался не таким сокрушительным, как можно было ожидать. Вскоре выяснилось, что китайцы по-прежнему достигают прогресса в производстве, например, чипов памяти. Кроме того, компания Huawei успешно представила новую модель своего телефона с процессором Kirin, основанным на технологическом процессе 7 нм (в Китай запрещены поставки любых чипов на процессах менее 14 нм). Быстро подавить полупроводниковую отрасль КНР американцам не удалось. Впоследствии США начали давить на различных производителей оборудования и комплектующих, в первую очередь производителей литографических машин (голландскую ASML). Хотя машины, способные производить чипы по новейшей технологии EUV, в Китай и так нельзя было поставлять, от ASML потребовали более жестко ограничивать поставки и более старого оборудования, на котором также возможно выпускать 7нм-чипы.



Обоюдоострое оружие

Все же и такие меры заметного результата не дали. В итоге несколько дней назад американская администрация объявила о новом раунде ограничений. Были запрещены экспортные поставки любого оборудования и комплектующих 140 китайским компаниям, включая Naura Technology Group.



Эту фирму стоит выделить особенно, потому что она занимается "производством средств производства", то есть оборудованием и процессами для выпуска чипов. С апреля фирма еще и пытается освоить выпуск фотолитографического оборудования (тот самый рынок, на котором доминирует ASML). Эти попытки построения полного полупроводникового суверенитета, по всей вероятности, и встревожили Вашингтон.



Для компаний, сотрудничающих с Китаем, это не самые приятные новости. Для многих из них КНР - важнейший рынок, потеря которого приведет к значительным убыткам и сокращению возможностей по инвестициям в дальнейшее развитие. Кроме того, они опасаются ответных мер со стороны Китая, а также утраты своего монопольного или близкого к монопольному положению на рынке. В прошлом такие игроки, впрочем, неоднократно пытались обходить американские ограничения. Японцам, например, не далее как в октябре угрожали ввести санкции против них самих, если они не будут выполнять предписания.



Как бы то ни было, в этот раз Китай терпеть не захотел и спустя пару дней после американского хода принял свои контрмеры. 3 декабря Пекин полностью запретил поставки в США галлия, германия и сурьмы. Кроме того, под запрет попали и некоторые сверхтвердые материалы. Наконец, были ужесточены ограничения по поставкам в США графита.



Поставки материалов, действительно, самое действенное оружие, находящееся в руках китайцев. Это связано с тем, что Китай в последние 30-40 лет фактически занял на мировом рынке монопольную позицию. Почему так получилось, объяснить легко. К примеру, и галлий, и германий на самом деле широко распространены. Так, доля галлия в земной коре составляет 16 частиц на миллион (ppm), примерно на том же уровне, что и свинца. Германий встречается почти в 10 раз реже, но и он является более распространенным элементом, чем серебро, йод или ртуть. Проблема в том, что они равномерно рассеяны по всем недрам. В чистом виде месторождения галлия и германия встречаются исключительно редко, и почти все минералы, содержащие эти два элемента, находятся в рудах иных металлов (например, цинка) и даже угля. Соответственно, производство галлия и германия возможно почти исключительно как побочное к выработке чего-то более массового. А здесь китайцы, которые были готовы разрабатывать месторождения цветных металлов на любых условиях и очень дешево, быстро вышли в лидеры. В результате страна сейчас контролирует более 90% поставок галлия во всем мире, а для германия эта цифра составляет 80%. Экспорт галлия и германия был ограничен впервые еще летом 2023 года, но теперь настало время полного запрета в отношении США.



Для каждого из этих металлов в принципе можно найти заменители, но это потребует времени и окажется существенно дороже. Другие поставщики, вероятно, смогут частично заменить поставки из КНР (речь, например, о Казахстане), однако это займет еще больше времени. Справедливости ради, прямо сейчас никакой паники в США не наблюдается. Потребители данных ресурсов имеют свои запасы, которых хватит как минимум на несколько месяцев. Но даже в этом случае ущерб американской экономике будет значительным - в районе $3,4 млрд только напрямую. А задержки с поставками стратегически важного сырья могут существенно увеличить издержки в период, когда США изо всех сил стараются выстроить свою собственную полупроводниковую индустрию полного цикла. Кроме того, это серьезный удар по некоторым военным технологиям (например, соответствующие металлы используются в производстве приборов ночного видения) и производству товаров в области "зеленой" энергетики.



Примененные взаимные ограничения выводят войну чипов на новый уровень - санкций такой широты и глубины ни США, ни Китай друг против друга еще не вводили. Однако предыдущие меры, по крайней мере, с американской стороны, возымели весьма ограниченное воздействие. Китайская индустрия продолжает работать и даже может похвастать значительными успехами. В свою очередь, ограничения со стороны КНР на решимость США расширять санкции тоже не особо подействовали.



Вероятно, так будет и на сей раз. Китай всеми правдами и неправдами сможет обеспечить выпуск своих чипов предыдущего поколения (даром что не так давно приняли свою альтернативу американского Акта о чипах и науке с общим объемом инвестиций около $50 млрд), а США найдут альтернативы поставкам материалов из Китая, пусть за это и придется заплатить дополнительно. Фактом же является ускорение фрагментации одного из самых технологически сложных секторов промышленности в мире. Если раньше здесь господствовало полное разделение труда в мировом масштабе, то сейчас все ближе ситуация, когда возникнут две практически независимые технологические сферы в производстве микрочипов - американская и китайская. Что, с одной стороны, приведет к удорожанию производства, с другой - усилит конкуренцию. От чего многие страны, которые являются потребителями полупроводников, только выиграют. Источник - Известия

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