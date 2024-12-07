Джихадисты без сопротивления захватили дворец Башара Асада

11:01 08.12.2024

Дворец Башара Асада, построенный еще его отцом, остался без охраны. Местоположение президента неизвестно



Дворец Башара Асада остался без охраны, внутри здания ходят люди и снимают обстановку изнутри, передает телеканал Al Hadath, публикующий кадры с территории президентской резиденции. До этого в соцсетях появились кадры, на которых вооруженные боевики идут окружающей дворец территории и стреляют в воздух.



Президентский дворец расположен в западной части города на горе Мезз. Он был построен еще в период правления предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера.



В ночь на 8 декабря Башар Асад покинул Дамаск. В столицу вошли боевики вооруженной оппозиции. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что ему неизвестно местонахождение президента. Reuters сообщал, что самолет, на котором, предположительно, покинул Дамаск Асад, направился в сторону прибрежной провинции Латакия, население которой лояльно официальным властям. Вскоре после этого самолет пропал с радаров.



Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в столице и заявил о готовности "сотрудничать" с любым руководством, выбранным сирийским населением. По его словам, ему неизвестно местонахождение Асада и главы Минобороны Али Аббаса.



видео тут - https://www.rbc.ru/politics/08/12/2024/675542449a79475a796a560d?from=from_main_1