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Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу
11:54 08.12.2024

Елена Караева

Трое погибших и трое раненых (один из пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии) после нападения украинских беспилотников на пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области. Там, где ее раздают, точно нет и быть не может ни оружия, ни солдат, значит, цель для атаки вэсэушниками сознательно выбиралась мирная. От хорошей жизни не отправишься за гуманитаркой, значит, били опять-таки сознательно по самым незащищенным.

Аморальность силы, наваливающейся на беззащитных. Кажется, мы об этом уже слышали и даже читали. Впервые в европейском культурном пространстве об этом рассказал великий французский писатель и гуманист Виктор Гюго. Главные строки в романе "Собор Парижской Богоматери" - об убежище всем гонимым и всем несчастным.

Россия это поняла и приняла. Главная цель СВО - в защите русских там, где их гнобили и презирали.

Сегодня в Нотр-Даме - в полном противоречии с его духовным предназначением - исключительно знаменитые, богатые и абсолютно защищенные. Политики. Полсотни приглашенных лично Макроном персонажей - чтобы покрасоваться на фоне центрального нефа, знаменитых гаргулий и прочего убранства главного фасада. И чтобы обязательно в объектив большой официальной фотографии попал бы знаменитый шпиль Виолле-ле-Дюка, восстановленный один в один вместо сгоревшего оригинала. Иначе будет "нещитово" для всей этой бродячей ярмарки бесконечного тщеславия и геополитической спеси. В спектакле участвует и новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Макрон намеревался, когда приглашал эту тусовочку, попозировать на фоне святыни в сообществе таких же, как и он, неловких комедиантов и еще более бездарных политиков. История рассудила иначе.

Президент Франции встречает гостей, будучи до предела ослабленным и изолированным, лишенным доверия не только избирателей, но и парламентариев, выкинувших и им назначенное правительство, и его премьера, и подготовленный этими неудачниками бюджет на помойку. Во Франции - хаос (пресса называет это "нестабильностью") и жесточайший кризис власти (определенный медийкой как "неопределенность").

Если и требовалось показать отсутствие любых ценностей и опор в политическом и общественном коллективном сознании евроатлантистов, то подобрать более яркую иллюстрацию, чем празднование окончания первого этапа реставрации Нотр-Дама невозможно. Отмечают не столько восстановление собора (трудно представить, как за почти миллиард евро этого не сделать), сколько убийство русских. Мы можем по-разному относиться к понтифику, но в глубинном понимании ситуации Ватикану отказать сложно. Отсутствие папы римского, как бы ни пытались этот факт замять, будет зиять. Всеми красками все еще недовосстановленных витражей.

Трамп, презирающий Макрона, в Париже не для того, чтобы любоваться отреставрированным нефом и органом, а для того, чтобы сообщить собравшимся младшим партнерам Америки, что концепция в отношении геополитического кризиса в Европе изменилась. Трамп, как бы мы ни считали его не нашим политическим героем дня, единственный, кто заметил, что "гибнут люди". Он не специфицировал, кто именно гибнет, но мы тоже в общем не готовы, несмотря на все старания евроатлантистов, разделять два народа. Поэтому исходим из того, что акула капитализма и миллиардер неожиданно оказался единственным гуманистом. И даже, если хотите, единственным гуманистом в исконном европейском, изложенным еще Гюго на страницах его романа, смысле.

Москва это поняла быстрее, чем Макрон и разнообразные фон дер Ляйен, и накануне поездки Трампа в Европу еще раз обозначила свою позицию. Нравится это собравшимся в Париже на кровавое мероприятие или нет, но воспринять наши слова им лучше раньше, чем позже.

Способен ли болтающийся (пока) на поверхности кризиса своей власти Макрон нашу позицию оценить? Самостоятельно вряд ли. А под давлением - почему бы и нет. Только давлением не только и не столько Трампа, а нашего продвижения на ЛБС и урегулирования ситуации (то есть окончательного очищения от террористов) в Курской области.

Все то, что хозяин Елисейского дворца хотел устроить для Владимира Путина, он получил сам и практически не покидая Елисейский дворец. От изоляции в своей собственной стране вплоть до катастрофы в ее экономике и в финансах. Тут, разумеется, он будет разбираться сам в оставшиеся два года до окончания его мандата.

Торжества в Нотр-Даме могут стать пиром перед началом апокалиптической зимы. И в календарном, и в метафорическом смысле. Хорошо бы собравшимся усвоить, что раз они сами этим сборищем и своими действиями лишили собор Парижской Богоматери статуса убежища, то получившими ответный русский удар они могут стать. Причем в первую очередь.

Источник - РИА Новости
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