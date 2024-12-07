Скрепы деспотии. Опыт Индии и Пакистана, - Сергей Кожемякин

11:55 08.12.2024 Скрепы деспотии. Опыт Индии и Пакистана



Кризис капитализма не только обостряет отношения между странами, но и взрывает ситуацию внутри государств. В Индии власть пытается отыграть позиции после неудачи на парламентских выборах. Жестоко подавлены выступления оппозиции в Пакистане.



Жажда реванша



История любит подшучивать над теми, кто пренебрегает ее законами и пытается сдержать ее ход. Пышное празднование 1000-летия Рима проходило в условиях, когда империя уже трещала по швам. Ненадолго пережил торжества по случаю 300-летия "дома Романовых" царский режим в России.



На те же грабли наступают власти Индии. Дважды победив на выборах "с разгромным счетом", правящая "Бхаратия джаната парти" (БДП) и правительство Нарендры Моди, видимо, поверили в свое мессианское предназначение. Целью они провозгласили построение "вечного индуистского государства". Символом заоблачных амбиций стало открытие храма Рамы, построенного на месте разрушенной фанатиками мечети Бабура. Во время церемонии Моди объявил о начале новой эры, уточнив, что всевышний назначил его представлять индийский народ.



"Спуститься на землю" пришлось скоро. По итогам парламентских выборов БДП не набрала достаточно мест для формирования кабмина и была вынуждена выделить ряд министерских постов союзникам в обмен на недостающие мандаты. Такой результат власть не удовлетворил, и она нацелилась на реванш. А поскольку выводов из неудач сделано не было, методы остались старыми - религиозный раскол общества. В августе правительство разрешило госслужащим вступать в военизированную индуистскую организацию "Раштрия сваямсевак сангх". В оппозиции раскритиковали решение, напомнив, что та отвергает Конституцию, символы государства и ставит религиозную принадлежность выше гражданской.



Тем не менее слияние госаппарата с религией продолжается. В управляемых БДП штатах принимаются антиисламские законы. Власти Ассама инициировали запрет на продажу земли мусульманам. В Уттар-Прадеше приняты поправки к закону "О незаконном обращении в другую веру", увеличивающие срок заключения с 10 лет до пожизненного. Карательные меры обычно применяются к мусульманам, решившим сочетаться браком с индуистками. В трактовке радикалов это именуется "любовным джихадом".



В городе Самбал (штат Уттар-Прадеш) разворачивается противостояние вокруг мечети XVI века. Как и в случае с мечетью Бабура, утверждается, что она была построена на месте древнего индуистского храма. Власти пошли на поводу у фанатиков, распорядившись начать раскопки. Это вызвало межрелигиозные столкновения, в которых погибли шесть человек. Целые деревни и даже районы объявляют о запрете въезда приверженцам исламской религии. В Чхаттисгархе, Мадхья-Прадеше, Харьяне и других штатах действуют патрули "мстителей за коров", расправляющиеся с заподозренными в употреблении говядины и даже "непочтительном отношении" к "священным" животным.



Разжигание шовинизма помогает "закручивать гайки". Поправки в уголовное законодательство увеличили максимальный срок содержания под стражей без предъявления обвинений с 15 до 90 суток. Ужесточены наказания за "подстрекательство к мятежу". Под лозунгом "Одна нация, одни выборы" предложено одновременное проведение выборов всех уровней. Коммунистическая партия Индии (марксистская) - КПИ(м) - назвала это подрывом демократической системы и федеральной структуры государства, добавив, что правительство сможет объявить досрочные выборы.



Клубок противоречий



В этих условиях прошла серия выборов, включая избрание четырех законодательных ассамблей. Особое внимание было приковано к Джамму и Кашмиру - единственному региону с преобладанием мусульман. В 2018 году центральные власти распустили местный парламент и ввели прямое президентское управление. В следующем году была отменена 370-я статья Конституции, закреплявшая за Джамму и Кашмиром автономный статус, его положение низведено со штата до союзной территории. Многих политиков и активистов бросили в тюрьмы.



Выборы в законодательную ассамблею постоянно откладывались. Видимо, власть рассчитывала сломить недовольство и обеспечить победу БДП. Надежды не оправдались. По итогам первых за десять лет выборов победу одержал блок в составе местной левоцентристской партии "Национальная конференция", Индийского национального конгресса (ИНК) и КПИ(м). Победивший в округе Кулгам коммунист Мохаммед Юсуф Таригами завоевывает доверие жителей с 1996 года. Начав политическую деятельность как студенческий активист, он стал защищать права крестьян. За свою жизнь Таригами несколько раз подвергался арестам (в последний раз - за отказ поддержать отмену 370-й статьи) и едва избежал расправы со стороны исламистов, называющих его "безбожником".



Представитель "Национальной конференции" Омар Абдулла избран главным министром региона. Победивший альянс требует восстановления автономии, освобождения политзаключенных и отмены репрессивных законов. Это будет непросто, учитывая огромные полномочия назначаемого Нью-Дели вице-губернатора. Он может налагать вето на принимаемые ассамблеей законопроекты, контролирует бюджетные расходы и даже назначает пять депутатов регионального парламента.



Потерпев неудачу в Джамму и Кашмире, БДП отыгралась в Харьяне и Махараштре. Последняя занимает первое место среди штатов по вкладу в ВВП, здесь расположен финансовый центр Индии - Мумбаи. Поэтому власть стремится удержать ее любыми средствами. В 2022 году БДП расколола правящую коалицию во главе с ИНК, вернув контроль над регионом, а для его сохранения разыграла "националистическую карту". Избирателям-индуистам внушали, что голосование за оппозицию равнозначно "предательству интересов нации и религии". Малоимущих соблазняли подачками. Это позволило БДП одержать победу. КПИ(м) сохранила одно место в ассамблее. Винод Николь повторно победил в округе Дахану, набрав 105 тыс. голосов и разгромив конкурента из БДП.



В другом штате - Джаркханде - ставка на межрелигиозную вражду не оправдалась. Четверть его населения составляют племенные общины, подвергающиеся дискриминации, а еще 15 процентов - мусульмане. Победителем стал блок в составе левой партии "Мукти морча", ИНК и Коммунистической партии (марксистско-ленинской) Освобождение. Последняя победила в двух округах угледобывающего района Дханбад, отличающегося высоким уровнем бедности и неравенства.



Неоднозначные результаты отражают глубину противоречий. Наряду с усилением авторитарных тенденций продолжается неолиберальный курс. В проекте союзного бюджета урезаны субсидии на удобрения и продовольствие, безработица только в мае - сентябре выросла с 7 до 9,2 процента. От хронического недоедания страдают 14 процентов жителей, хотя восемь лет назад показатель составлял 11,5 процента. С 0,63 до 0,69 вырос за десятилетие коэффициент Джини, показывающий глубину неравенства.



26 ноября прошла общенациональная акция протеста, к которой присоединились десятки профсоюзов и крестьянских организаций. Участники потребовали от властей выполнения обещаний, данных фермерам еще три года назад. Среди них госзакупки сельхозпродукции по гарантированной цене и списание кредитов. Также протестовавшие выступили за отмену антирабочих законов, повышение минимальной зарплаты, гарантии занятости, прекращение приватизации.



Рабочие металлургической компании Ferro Scrap Nigam Ltd. объявили бессрочную забастовку с требованием недопущения передачи предприятия японским инвесторам. В течение 37 дней бастовал коллектив завода Samsung в штате Тамилнад, требующий повышения зарплаты и регистрации профсоюза. На декабрь намечены выступления портовых работников.



Левые силы выступают против стратегических отношений с США. На последнем заседании группы по военному сотрудничеству двух стран было решено увеличить количество совместных учений и создать совместные проекты в сфере ВПК. Американская компания Shield AI построит в Индии завод по производству беспилотников V-BAT. В ноябре США и Индия провели маневры спецназа в Айдахо. В сентябре в штате Раджастхан проходили двухнедельные учения Yudh Abhyas. Признаком буржуазного лавирования стал визит Моди в Киев - первый в истории двусторонних отношений. Индийский премьер заявил о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", стороны подписали ряд соглашений.



"Демократические" зверства



Пытается удержаться на плаву и руководство Пакистана. Отстранив от власти левоцентристскую партию "Движение за справедливость", прозападные силы на этом не остановились. Они бросили за решетку экс-премьера Имрана Хана и пытаются подавить народные протесты.



Для закрепления положения власти провели судебную реформу. Полномочия Верховного суда сужаются, его члены будут назначаться не специальной судебной комиссией, а парламентом. Как заявили в оппозиции, правительство пытается не допустить досрочного освобождения Хана.



Еще один пакет законопроектов предусматривает продление сроков полномочий армейской верхушки и отмену предельного срока пребывания на военной службе. Это должно усилить позиции и без того всесильного руководства вооруженных сил, поддержавшего отстранение Хана. Военачальники не могут простить экс-премьеру попытки ограничить их полномочия и угрожают ему военным трибуналом.



Ужесточены правила проведения митингов. За участие в собрании, признанном незаконным, грозит до трех лет заключения. Любая территория может быть объявлена "строго охраняемой", с запретом массовых акций.



Все реформы проведены в лихорадочной спешке, даже без видимости обсуждения. Так, на принятие законопроекта о судах ушло 24 минуты в нижней палате парламента и 16 минут - в верхней, в тот же день он был подписан президентом. Суета продиктована нарастающим кризисом. За год число бедняков увеличилось на 2,6 млн, их доля составляет 40,5 процента населения. Еще 10 млн испытывают риск бедности. Каждый пятый житель страдает от хронического голода.



Характер катастрофы приняло загрязнение воздуха. В Лахоре и других городах индекс качества воздуха (AQI) превысил 1000, хотя уже 300 считается опасным для жизни. Ежедневно с жалобами на проблемы с дыханием обращаются до 70 тыс. жителей страны. Власти действенных мер не принимают, их политика направлена на создание благоприятных условий для крупного бизнеса.



Этот симбиоз закреплен сотрудничеством с МВФ. Правительство заключило с ним соглашение на 7 млрд долл. Среди условий - отмена субсидий, рост тарифов, масштабная приватизация. В конце ноября кабмин одобрил план продажи 24 крупнейших гособъектов. Среди них - генерирующие и распределительные энергокомпании, банки, заводы. Еще полтора десятка активов чиновники грозятся закрыть или выставить на торги, если они за полгода не докажут свою эффективность. В их числе сеть из 4300 коммунальных магазинов.



О губительных последствиях изменений заявили тысячи крестьян, собравшихся на съезд в Джанге (провинция Пенджаб). Крах грозит и промышленности. Следуя указаниям МВФ, минфин распорядился уже к январю перевести предприятия с газа на электричество. Министерство энергетики выступило против, заявив, что этот процесс займет минимум два года.



Правительство не может справиться с террористической активностью. За январь - сентябрь жертвами терактов стали 1534 человека - больше, чем за весь прошлый год. Характер настоящего восстания принимают выступления белуджских сепаратистов на юго-западе страны. Десятки человек стали жертвами противостояния суннитов и шиитов в провинции Хайбер-Пахтунхва. Зато на подавление мирных протестов сил у власти хватает с лихвой.



24 ноября сторонники "Движения за справедливость" двинулись маршем на столицу, требуя освобождения Хана и других политзаключенных, пересмотра результатов апрельских выборов и отмены последних реформ. Власти стянули в Исламабад 20 тыс. силовиков, включая военных, ввели запрет на собрания больше пяти человек, заблокировали интернет и мобильную связь. Несмотря на это, демонстранты собрались на столичной площади Ди-Чоук. Здесь в ночь с 26 на 27 ноября над ними была совершена кровавая расправа. Отключив в районе свет и пустив слезоточивый газ, силовики открыли огонь на поражение. По данным оппозиции, погибли десятки человек. "Город очищен, мы мужественно отразили протестующих", - отчитался наутро глава МВД Мохсин Накви. Арестованы тысячи граждан, депутатов от "Движения за справедливость" задерживали прямо в стенах парламента.



"Силы безопасности совершили жестокое нападение на мирных митингующих, с намерением убить как можно больше людей. Мир должен осудить это зверство и разрушение демократии и гуманности в Пакистане", - говорится в заявлении оппозиции. Сообщив о временной приостановке протестов, там уточнили, что сдаваться не намерены.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733648100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета

- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ

- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе

- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области

- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области

- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске

- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин

- Рабочий график главы государства

