Великая Новоселка - в преддверии штурма

11:59 08.12.2024

Неделя в СВО: кровавый комар



Евгений Норин



СВО



За прошедшие дни в СВО не возникло каких-то принципиально новых сюжетов, но бодро развивались старые. Главной приятной неожиданностью стал взлом обороны незалежной севернее Великой Новоселки. Это населенный пункт, который являлся исходной позицией для украинского "наступа" еще прошлого года. А в настоящий момент это укрепрайон, прикрывающий с фланга вражескую оборонительную линию, тянущуюся в Запорожье.



В последние недели русская армия продвинулась к этому поселку с фронта и с восточного фланга. Это продвижение, конечно, приятно, но само по себе еще ничего не значит. Однако на этой неделе ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу из села со смешным названием Новый Комар. За сам населенный пункт не первый день идут ожесточенные бои. Этот самый Новый Комар расположен строго к северу от Великой Новоселки, и главное, перехватывает дорогу в населенный пункт. Одновременно русские пересекли путь, отходящий от Великой Новоселки на северо-восток.



