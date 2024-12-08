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Великая Новоселка - в преддверии штурма
11:59 08.12.2024

Неделя в СВО: кровавый комар

Евгений Норин

СВО

За прошедшие дни в СВО не возникло каких-то принципиально новых сюжетов, но бодро развивались старые. Главной приятной неожиданностью стал взлом обороны незалежной севернее Великой Новоселки. Это населенный пункт, который являлся исходной позицией для украинского "наступа" еще прошлого года. А в настоящий момент это укрепрайон, прикрывающий с фланга вражескую оборонительную линию, тянущуюся в Запорожье.

В последние недели русская армия продвинулась к этому поселку с фронта и с восточного фланга. Это продвижение, конечно, приятно, но само по себе еще ничего не значит. Однако на этой неделе ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу из села со смешным названием Новый Комар. За сам населенный пункт не первый день идут ожесточенные бои. Этот самый Новый Комар расположен строго к северу от Великой Новоселки, и главное, перехватывает дорогу в населенный пункт. Одновременно русские пересекли путь, отходящий от Великой Новоселки на северо-восток.



На практике это означает, что из Великой Новоселки у оппонента остается только одна дорога – на запад через поля.

Противник, разумеется, не слабоумный, поэтому ожесточенно бьется за Новый Комар. Сражения в селе идут в настоящий момент, ситуация тяжелая для обеих сторон. Одна из контратак оказалась полууспешной: ВСУ смогли вытеснить русских из самого Нового Комара. Однако важен не столько населенный пункт, сколько идущая через него дорога на север. Она простреливается из тяжелого пехотного оружия, минометами, дронами, и как таковой Новый Комар в качестве позиции, прикрывающей дорогу, уже не может использоваться неприятелем. Более того, реальный огневой контроль установлен уже на большую глубину, и фактически у ВСУ остается единственный путь, куда русские хотя бы не достают "фпвшками" каждую секунду.

При этом идут бои и в самой Великой Новоселке, но все заявки пока лишены объективных подтверждений. Зато русские освободили Благодатное – одно из сел южнее Великой Новоселки, потерянное во время украинского контрнаступа 2023 года.

Что все это означает? ВСУ пропустили удар во фланг, и теперь вся линия укреплений, идущая на запад, может оказаться скомпрометирована в результате потери крайней фланговой точки.

Положение противника не назовешь завидным еще и потому, что русские не оставляют попыток наступления по соседству, под Покровском. Здесь штурмовые группы прорвались в Новопустынку, продвигаясь к Покровску с юга.

Все это создает ВСУ проблемы в том месте, где они уже привыкли к стоящему фронту – в Запорожье. К тому же российская группировка в этом секторе на долгое время оказалась "консервой" – ее очень мало использовали в боях. Это создает интригу к зимней кампании. Украинское командование, разумеется, тоже все видит. Вопрос в том, каковы сейчас резервы сторон. Русские не хотели бы отказываться от возможности удержать в запасе серьезную боеспособную группировку на случай обострений на новых участках. Однако у ВСУ положение дел выглядит крайне проблематичным. Им пришлось активно изымать силы с пассивных участков: не до жиру – быть бы живу, чтобы парировать возникающие то тут, то там кризисы. А это может означать, что в случае новой проблемы и ввода русскими каких-то дополнительных сил на любом участке у ВСУ там может просто не оказаться достаточных резервов, чтобы выдержать удар.

В конце лета на украинской стороне царила уверенность в том, что наступление ВС РФ выдохнется не сейчас, так завтра, в крайнем случае через несколько недель. Некоторый спад активности действительно последовал. Русские не атакуют с той же яростью, как во время боев на внешнем периметре Покровска. Однако полной остановки наступления тоже не последовало. ВС РФ дожимают ВСУ под Курахово, у русских пока хватает сил, чтобы угрожать тылу украинских позиций под этим городком. Идут тяжелые бои на Осколе и под Курском, в Торецке, и все это означает, что для противника крайне затруднено накопление резервов. А без них Украине труба. В ноябре продвижение российских войск составило 725 кв км. Не то чтобы поразительно много, но это рекорд с первых месяцев СВО. Положение ВСУ на фронте лучше не стало. И это значит, что зима будет жаркой.

Источник - Readovka
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