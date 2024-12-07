Противостояние в Сирии - война без границ

12:02 08.12.2024

Кто направляет террористов: Турция или Израиль?



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Станислав Тарасов



Возобновление полномасштабной войны в Сирии стало сюрпризом для мировой общественности. Но события назревали, и приготовления к ним не могли пройти незамеченными для разведок ведущих акторов: Турции, Ирана и России, отмечает востоковед, политолог Станислав Тарасов.



Эскалация конфликта вызвана политическими и военными причинами. С одной стороны, Асад и его правительство начали выходить из режима изоляции. С другой, в результате интервенции Израиля в Ливан ослабли позиции "Хезболлы", противостоящей террористам в Ираке и на севере Сирии.



Бенефициаром конфликта многие называют Турцию, но она сама может оказаться в геополитической ловушке, считает эксперт.



Какую роль в этой драме играет Израиль, почему Алеппо - мистический город, можно ли перекроить границы на Ближнем Востоке - в программе "Мнение".



