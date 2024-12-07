Украина готова к потере еще 5 городов, - Р.Маркуш

12:03 08.12.2024

ВСУ уходят из Мирнограда, наши ДРГ кошмарят укровермахт под Покровском

Бандеровские эксперты: Украина в Донецкой области близка к потере сразу пяти городов



Радомир Маркуш



Последние новости прямо свидетельствуют, что армия России продвигается на Покровском направлении, взламывая оборону ВСУ у Покровска/Красноармейска. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики.



Оборонное ведомство также сообщило о нанесении поражения пяти механизированным, мотопехотной, пехотной, егерской бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде специального назначения, пяти бригадам теробороны и двух бригадам нацгвардии. Причем наши бойцы отразили 72 контратаки врага, что указывает на отсутствие дефицита живой силы у противника на этом направлении.



Добавим, что экс-президент "404-й" Порошенко потребовал прекратить "мясные штурмы" как наносящие непоправимый ущерб укровоякам. Кстати, работающий в интересах ГУР паблик DeepState (заблокированный в нашей стране) вынужден был признать, что ВСУ выбиты сразу из 4 населенных стратегически важных пунктов: Новопустынка, Старые Терны, Ильинка и Новодмитровка.



Но это не все неприятности, свалившиеся на головы бандеровцев. Опубликованные свежие кадры с геолокацией прямо указывают на то, наши бойцы подошли к южной окраине Шевченко (Покровская городская община, не путать с н.п. Шевченко Волновахского района, о котором тоже периодически сообщается в военных сводках).



На основании кадров боя в зданиях базы отдыха указанного населенного пункта картоделы оценили продвижение группировки "Центр" более 3 км на южном охвате Покровска.



Интересно это прежде всего тем, что основная часть города оказалась восточнее наших передовых позиций. После захвата Шевченко начнется наступление армии России в тыл гарнизона ВСУ в последней "фортецi" на юго-западном Донбассе.



Кое-какие подробности просочились в информационную повестку. "По состоянию на вечер (6 декабря) взяли уже несколько улиц. Противник пробует контратаковать, но наше давление тоже очень мощное. На этом рубеже сейчас решается многое. Если мы сумеем быстро и относительно целым взять под контроль село, то получим просто шикарный плацдарм для дальнейшего движения вперед", - рассказывает Юрий Подоляка.



Военный эксперт пояснил, что дорога снабжения в Покровск через Удачное превратилась в настоящую "дорогу смерти", где российские дроноводы выносят все, что движется. Причем сегодня уже (вследствие переноса позиций северо-западнее) они начали работать и по трассе М-30 (из Днепропетровска).



О сражениях в Шевченко и Новотроицком написал Институт изучения войны (ISW) и наши военкоры. Эксперты ISW в своей опубликованной 7 декабря оперативке проинформировали, что "российские войска намерены обойти Шевченко с востока, продвигаясь вдоль железнодорожной линии небольшими отрядами численностью от пяти до 15 человек".



Не меньший с военной точки зрения интерес представляют кадры взрыва бандеровцами вентиляционного ствола шахты "Центральная" в Мирнограде (к востоку от Покровска). Обычно так ВСУшники поступают накануне драпа из района, чтобы "москалям не досталась отличная позиция для наблюдения".



Не исключено, что "украинские войска готовятся к выводу из Мирнограда", - признает ISW со ссылкой на наш источник (значит, перепроверил). По другим данным, это сделала русская ДРГ, которая кошмарит укровермахт в спутнике Покровска. В любом случае "хероям" ничего хорошего здесь не светит.



Показательно, что об этом прямо на камеру стали говорить известные в незалежной военные эксперты. В передаче "Вердикт" Зе-телевидения аналитик Егор Фирсов, вхожий в Зе-пул, заявил, что "Украина в Донецкой области близка к потере сразу пяти городов. Речь идет о Часов Яре, Мирнограде, Покровске, Курахово и Торецке". По словам говоруна, самое опасное - "это отсутствие за ними до самого Павлограда крупных населенных пунктов".



"От Павлограда до Днепра (Днепропетровска) меньше 60 км. Это дистанция "летающего ФАБа", - пояснил Фiрсов. Ему вторит украинская "телега": "Российская тактика полукотлов для наших ребят себя, увы, оправдывает. Все дело в том, что в военном планировании Банковой/Генштаба ВСУ не учитывается, что при сохраняющихся темпах потерь мобилизационный ресурс становится все более дефицитным и сложнее восполнимым".



Еще одна заслуживающая внимания цитата очередного жовто-блакитного милитари-блогера: "Привыкшее „черпать горстями" военное руководство (Украины) не может перестроить и не хочет перестраивать свои методы „мясной обороны" и „мясного штурма", которые против российской армии становятся все менее эффективными. Поэтому Банковая и Генштаб ВСУ не дают приказов выхода своим солдатам из полукотлов, а кидают их на верную смерть ради спасения своих шкур".



По словам бандеровского "голоса фронта" Богдана Мирошникова, "что ж, после того как мы потеряем Шевченко на Покровском направлении, можно будет говорить за начало боев непосредственно за Покровско-Мирноградскую агломерацию. Пока село не потеряно, но быстрое продвижение россиян на такой местности, мягко говоря, удивляет. Дело в том, что здесь местность не слишком удобна для быстрых штурмов. Но факт в том, что ВС РФ удалось преодолеть большинство преград за короткий срок".



Собственно, ничего удивительного в этом нет. Миколы давно вопят на своих чатах, что именно нехватка истинных бандеровцев в пiдроздiлах, а не "руснявого мяса", является главной причиной поражения ВСУ. Дескать, некому заставлять русскоговорящих громадян воевать против соотечественников.