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БРИКС может перевести торговлю на собственную валюту и избавиться от доллара, - Юлия Леонхардт
12:11 08.12.2024

WirtschaftsWoche Heute
Германия

"В мире, как правило, есть место лишь одной резервной валюте"
WW: БРИКС может перевести торговлю на собственную валюту и избавиться от доллара

Трамп боится, что страны БРИКС введут свою валюту и откажутся от доллара и угрожает блоку суровыми тарифами, пишет WW. По мнению автора, такая стратегия лишь ухудшит позицию американской валюты и говорит о ее слабости.

Юлия Леонхардт (Julia Leonhardt)

Дональд Трамп угрожает странам БРИКС ужасными тарифами, если они откажутся от доллара. Валютный аналитик Ульрих Лейхтманн объясняет, что стоит за его угрозами

На саммите в октябре страны БРИКС представили множество проектов, одним из которых было создание трансграничной платежной системы, нацеленной на ослабление доминирования доллара в мировой торговле. Дональд Трамп ответил на это жесткими угрозами. Но как это повлияет на господство доллара? WirtschaftsWoche взял интервью у валютного аналитика Commerzbank Ульриха Лейхтманна и узнал подробнее о процессе создания валюты и возможном влиянии на евро.

WirtschaftsWoche: Господин Лейхтманн, Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС суровыми тарифами, если они введут в оборот общую валюту, задача которой - конкурировать с долларом США. Это признак силы США или, скорее, слабости?

Ульрих Лейхтманн: Это признак слабости. До сих пор доллар был резервной валютой, потому что другие страны шли на это добровольно. Никто не заставлял их выбирать именно эту валюту. Если Трамп хочет теперь принудить всех переходить на доллар, это говорит о слабости. Однако в таком давлении нет необходимости, ведь доллар сохранит свое доминирующее положение и без подобных мер.

- Страны БРИКС представляют почти половину населения мира и около 35% мировой экономики. Насколько целесообразно введение общей валюты в подобном содружестве?

- Все зависит от того, как будет устроена данная валюта. Если она будет заменять национальные валюты, то это будет крайне проблематично - не в последнюю очередь потому, что стандартизированную денежно-кредитную политику сложно проводить в рамках столь непохожих друг на друга экономик. Более гибким решением может стать использование этой валюты странами БРИКС в основном для внешней торговли, то есть для операций друг с другом и с третьими странами. Это могло бы ослабить доминирование доллара США в мировой торговле.

- Это стало бы экономическим преимуществом для стран БРИКС?

- Конечно. Страны БРИКС могли бы на законных основаниях перевести внешнюю торговлю на собственную валюту и тем самым избавиться от долларовой зависимости. Однако возникает вопрос о том, будет ли такая валюта признана на международном уровне. Пример из прошлого - переводный рубль в Восточном блоке: он использовался внутри системы, но не имел ценности за ее пределами. И никто никогда не сможет гарантировать, что такая валюта будет востребована за пределами стран БРИКС. Поэтому я довольно скептически отношусь к шансам на успех такой валюты.

- Известно ли о планах стран БРИКС по созданию собственной валюты? Почему Трамп решил угрожать?

- Каковы практические трудности, связанные с внедрением подобной валюты?

- Самым большим препятствием является создание достаточного импульса. Пока большая часть мира использует доллар, остальным проще просто продолжать его использовать. Система работает, от нее сложно отказаться. Кроме того, в мире, как правило, есть место лишь одной резервной валюте. Это упрощает торговлю.

- Трамп угрожает странам БРИКС 100-процентными тарифами и прекращением торговли с США. Можно ли верить этим угрозам?

- Такие предупреждения могут сдержать некоторые страны БРИКС в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной они могут привести к усиленному противодействию с их стороны. Если создастся впечатление, что США хотят навязать другим доллар, это может усилить то самое сопротивление, которого они на самом деле хотят избежать. Если бы все шло как прежде, большинство стран, вероятно, продолжали бы использовать доллар добровольно.

- Как вы оцениваете шансы того, что доллар заменят в качестве резервной валюты?

- Уже были идеи о создании отдельной искусственной валюты, которая бы использовалась в торговле между странами БРИКС. Идея заключалась в том, чтобы государства БРИКС использовали часть своих золотых резервов для обеспечения этой валюты. Однако на последнем октябрьском саммите БРИКС в России этот замысел не получил дальнейшего развития. Поэтому некоторые наблюдатели полагают, что от нее отказались.

- Доллар прочно укрепился. Новой валюте будет трудно занять его место. Даже евро, который гораздо прочнее, чем гипотетическая валюта БРИКС, до сих пор не смог составить ему серьезную конкуренцию. Необходимо преодолеть чрезвычайно высокий порог, чтобы создать угрозу подобному господству.

- Может ли евро выиграть от дедолларизации мира?

- Безусловно. Для Европы это была бы возможность стать менее зависимой от доллара США. Но, как мне кажется, европейцы будут недовольны, если евро станет резервной валютой.

- Почему они так отреагируют?

- Статус резервной валюты сопряжен с рисками. Чем интенсивнее используется валюта в мировой торговле, тем больше ее оборот, а значит, и риск того, что в какой-то момент она станет дефицитной. Курс евро может вырасти до таких показателей, что европейская экспортная промышленность окажется в затруднительном положении. Сможет ли евро сохранить такой статус в долгосрочной перспективе - вопрос спорный.

- Нужно ли Трампу беспокоиться о своем долларе?

- Это зависит от самих Соединенных Штатов. Если они будут совершать грубые ошибки - например, проводить агрессивную санкционную политику, навязывать доллар всему миру, угрожая тарифами или иным образом снижая свою популярность, - противодействие может возрасти. Но для замены такой устоявшейся валюты, как доллар, требуется преодолеть очень высокий порог. В прошлом США проводили разумную монетарную политику, и я не вижу признаков того, что она кардинально изменится. Я считаю вероятность того, что доллар потеряет свой статус в ближайшем будущем, крайне низкой.

- Зачем же тогда прибегать к угрозам?

- Я полагаю, что будущая администрация США считает, будто может многого добиться, угрожая тарифами - в том числе пресечь дебаты об альтернативах американской валюте.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733649060


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