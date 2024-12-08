Хаос в Сирии и призрак "Великого Израиля" на Ближнем Востоке

12:14 08.12.2024 Сионисты рассчитывают на "конструктивный диалог" с выпестованными при их деятельном участии и ныне рвущимися к Дамаску боевиками



08.12.2024 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Пресс-служба президента Сирии Башара Асада опровергла сообщения о его намерении выступить вечером 7 декабря с обращением к нации. Военное командование заявляет, что Сирия не сдастся и продолжит борьбу, столица готовится к боям, уничтожено несколько сотен боевиков. Впрочем, эти бодрые рапорты не могут скрыть того очевидного факта, что по мере коллапса обороны (если она в каком-то виде вообще существовала) Алеппо, Хамы, Дера`а, Хомса, Пальмиры и других местностей контролируемая "режимом Асада" территория неумолимо тает, и уже в пригородах Дамаска группы взбудораженных граждан принялись крушить памятники Асаду-старшему. Если верить телеканалу Al Jazeera, правительственные части покидают Восточную Гуту.



"По моим данным, бои идут, – рассказывает журналист-международник Аббас Джума. – Сирийская армия пытается сдержать натиск террористов, она выставила кордоны. Сейчас сил крайне мало, их не хватает по сравнению с силами террористов – обученных, вооруженных до зубов, прикрываемых Турцией. Даже при поддержке России с воздуха что-то противопоставить террористам крайне сложно, все ждут Иран. Не очень понятно, когда и в какой степени, в какой мере вступит в игру Исламская Республика… со стороны Ливана, со стороны Ирака сопротивление блокируется действиями США и Израиля. Соответственно, Тегеран поставлен в очень сложную ситуацию: Сирию нельзя сдать врагу, потому что Сирия под террористами – считайте, Сирия, отданная Израилю".



Помимо северных, центральных районов и Заевфратья, где успехи разношерстной коалиции "вооруженной оппозиции и "Сирийских демократических сил" были обусловлены поддержкой соответственно из Анкары и из Вашингтона, подняли голову "повстанцы" в трех южных провинциях, приграничных с Иорданией, Израилем и оккупированными им Голанскими высотами. Напомним, именно там, а именно в Дера`а, вспыхнули в марте 2011 года массовые беспорядки, быстро переросшие в вооруженное противостояние по всей стране.



Динамично меняющаяся расстановка сил в Сирии, 6-7 декабря



Военные действия ЦАХАЛ против вынужденного распылять свои силы ливанского движения "Хизбалла" и других "проиранских" группировок" прямо затрагивают территорию Сирийской Арабской Республики в виде многочисленных обстрелов, диверсионно-террористических рейдов, повстанческих движений в различных районах страны (друзов, курдов и др.). Длительное время по соседству с Голанскими высотами, явно не без ведома израильских спецслужб, действовала радикальная джихадистская группировка, местный филиал запрещенной в России террористической группировки "ИГ" (к слову, по одной из версий, прозвище выступившего на CNN главаря террористов Идлиба, лидера запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммеда аль-Джуляни указывает на его происхождение с Голан). Широкие массы израильских экспертов, блогеров и прочих лидеров общественного мнения искренне радуются происходящему в Сирии в последние дни, очевидным образом воспринимая боевиков радикальных джихадистских группировок в качестве союзников, которым они не раз помогали и готовы будут помочь в будущем. Например, именитый эксперт Мордехай Кейдар рассказал о том, что он находится в тесном контакте с лидерами "сирийского сопротивления", готовыми к захвату власти в Леванте и испрашивающими у Израиля технику, оснащение и оружие, и после реализации поставленных целей готовых заключить с Израилем мир от имени Сирии и Ливана. "Мы открыты для дружбы со всеми в регионе, включая Израиль. У нас нет врагов, кроме режима Асада, "Хезболлы" и Ирана. То, что Израиль сделал против "Хезболлы" в Ливане, очень помогло нам. Теперь мы позаботимся обо всем остальном", – откровенничает в интервью The Times of Israel один из командиров боевиков, выходец из рядов "сирийской свободной армии".



Одна из схем возможного раздела Сирии на три части, включая "конфедерацию" курдов и друзов как буферную зону между суннитами и Израилем



Эти и многие другие неопровержимые факты и обстоятельства прямо указывают на прямую поддержку режимом Нетаньяху боевиков террористических группировок, вознамерившихся, похоже, "овладеть" страной если не полностью, то, по крайней мере, основной ее частью к западу от Евфрата. Осознанно-враждебные действия Тель-Авива, целенаправленно блокирующего любые попытки поддержки "режима Асада" (например, из Ирака), синхронные с продвижением джихадистских группировок по направлению к Хаме, Хомсу, а теперь и к Дамаску, хаотизируют и без того проблемную оборону приграничья с Ливаном и Израилем. Не приходится сомневаться в том, что речь идет как минимум о всесторонней координации действий антиправительственных группировок в Сирии не только с правительством Реджепа Эрдогана, но и с израильской военщиной.



Симптоматично и то, что с момента вступления в силу соглашения ЦАХАЛ и "Хизбаллы" о прекращении огня 27 ноября с. г. число нарушений документа со стороны израильтян "рекордно" возросло – по меньшей мере до 73 уже к середине первой декады декабря, причем удары наносятся и по приграничным с Сирией районам Ливана. В то же самое время министр обороны Исраэль Кац заявил на днях о том, что в случае срыва перемирия (к чему целенаправленно ведут дело именно в Тель-Авиве!) израильтяне, дескать, готовы вообще ликвидировать своего северного соседа, надо полагать, окончательно превратив некогда цветущую страну в безжизненную пустыню: "Ливан больше не получит иммунитета. Мы будем действовать с максимальной жесткостью и нулевой терпимостью… Если мы вернемся к войне, наши действия станут еще жестче и глубже (выделено нами. – Ред.). Главное, что Ливан больше не получит привилегий".



5 декабря один из произраильских интернет-ресурсов поведал о возможности, с учетом ситуации в Сирии, основательного продвижения границ Израиля вглубь сирийской территории: "В свете сирийской войны 2024 года и возможного падения режима Асада – с последующим контролем суннитских повстанцев над всей территорией Сирии – у Израиля появляется возможность вернуть свои исторические земли и одновременно отдалить от своих границ угрозу суннитского джихада". Имеются в виду области "Хоран (иврит), Авран, Хауран и Башан – исторические израильские регионы на юге Сирии". Хотя в конце XIX века "еврейские организации с бароном Ротшильдом приобрели обширные земельные участки в районе Хорана (около 100,000 дунамов) и на Голанских высотах (примерно 6,000 дунамов)", попытки водворения на этих землях еврейских переселенцев не увенчались успехом из-за противодействия со стороны османских властей и местных арабов. И вот, похоже, время пришло: "Если сейчас не воспользоваться этой возможностью для возвращения исторических земель, то – когда?"



Учитывая некоторые особенности этнической психологии и восприятия окружающей реальности, едва ли речь идет о неких абстрактных рассуждениях и о пустом фантазерстве, как можно было бы предположить. Как отмечает российский эксперт по Ближнему Востоку Сергей Балмасов, "в октябре – ноябре Израиль перешел от разовых операций в Сирии к полноценному вторжению, оккупировав крупный приграничный участок в сирийской провинции Эль-Кунейтра, примыкающий к Голанским высотам (почти 90% их территории оккупировано Израилем с 1967 г. – Прим. ред.). Многие удары наносятся и по пограничным сирийско-ливанским переходам". С учетом же резко обострившейся с конца ноября военно-политической ситуации в арабской республике, режим Нетаньяху "может пойти на более радикальные действия в Сирии. Не исключено, что против Сирии в ближайшем будущем может быть предпринята комбинированная атака израильских армии и спецслужб. Цель – дальнейшее ослабление этой страны и расширение израильтянами своего присутствия в ней".



Оккупированные Голанские высоты и открывающийся с них вид на Дамаск



Характерно и то, что опять-таки на днях израильская армия объявила о создании специального подразделения для проведения операций на Голанских высотах. В заявлении, опубликованном ЦАХАЛ в социальной сети X* (заблокирована в РФ), отмечается, что это подразделение под названием "Fara" создано "в рамках совершенствования оперативного вмешательства на Голанских высотах", комплектуется из "специальных резервных частей и еврейских поселенцев, проживающих в регионе, и будет способно мобилизовать силы в регионе". В то же время, тщательно отслеживая ситуацию в соседней стране, спецслужбы Израиля рекомендуют Кабинету министров оперативно реагировать, если под контролем властей останется только Дамаск, поскольку, как отмечается, "падение режима Асада, вероятно, создаст хаос, при котором могут появиться новые военные угрозы против Израиля".



Напомним, выступая в конце сентября с. г. на сессии Генассамблеи ООН, Биньямин Нетаньяху представил израильскую карту "благословенных" и "проклятых" стран Ближнего-Среднего Востока. Саудовская Аравия, Судан, Египет, Иордания и ОАЭ (многие из них, как несложно заметить, подписали "соглашения Авраама") отнесены израильскими стратегами к числу "благословенных", в то время как "Иран и его союзники – Сирия, Ирак, Ливан и Йемен – прокляты". Таким образом, в случае окончательного обвала Сирийской Арабской Республики в хаос и "войну всех против всех" прямое (по моделии Ливии или Афганистана) вмешательство Тель-Авива под всевозможными благородными предлогами наподобие "обеспечения безопасности" либо же "защиты миротворцев ООН" становится практически неизбежным. Источник - Фонд стратегической культуры

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