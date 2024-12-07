Foreign Policy: Соседи отворачиваются от Украины

12:28 08.12.2024 Foreign Policy

США



Соседи отворачиваются от Украины

FP: количество европейских стран, выступающих против поддержки Украины, растет



Количество европейских стран, выступающих против поддержки Украины, растет, пишет FP. Но Европа обязана единым фронтом противостоять Москве, а Румынией, Венгрией и Словакией должны управлять союзники Киева, возмущается автор. В реальности же все совсем иначе.



Пол Хокенос (Paul Hockenos)



Европейские соседи Украины крайне важны для ее обороны, но Киев интересует их все меньше.



Неожиданная победа ультранационалиста и поклонника России Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября создает некогда немыслимую угрозу увеличения протяженности пророссийской границы с воюющей Украиной. Если Джорджеску станет президентом Румынии, в Евросоюзе появится трио союзников (еще Венгрия со Словакией), которые будут выступать против единодушного осуждения России. Это ужасная перспектива для Украины, которой в данный момент совершенно не нужен мятеж за ее спиной. А с учетом того, что в 2025 году состоятся выборы в Чехии, Молдавии, а возможно, и в Болгарии, этот мятеж может расшириться.



Члены ЕС и НАТО Румыния, Венгрия и Словакия, расположенные на юго-западной границе Украины, чрезвычайно важны для ее обороны. Поэтому в идеале этой тройкой государств должны править союзники Киева, которые поддерживают своего оказавшегося в сложном положении соседа, а не игнорируют его призывы о помощи и уж тем более не осуществляют вмешательство в интересах России (как это делает Венгрия). Чтобы военная стратегия увенчалась успехом, эти пограничные государства должны укреплять украинские тылы, прежде всего, обеспечивая беспрепятственные перевозки оружия, передавая разведывательные данные, предоставляя помощь, а также коридоры для беженцев и украинской торговли.



"Я боюсь, что если [президент США Дональд Трамп] начнет отказываться от Украины и станет принуждать ее к уступкам России, все эти идеологические союзники, скептически относящиеся к поддержке Киева, еще больше осмелеют, - сказал эксперт по международным отношениям из Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик. - Если они решительно выступят против оказания помощи Украине и начнут потакать России, это нанесет ущерб сплоченности проукраинской коалиции, а также положению Украины на поле боя".



В Европе в авангарде такого курса идет Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан на каждом углу трезвонит, как он восхищается российским президентом Владимиром Путиным. Он покупает российский газ, нефть и ядерные технологии, приезжает к Путину в Москву и задерживает помощь Украине. Порой он действует в Европе как ставленник Кремля, мешая конфискации российских активов на нужды Украины и препятствуя возмещению членам ЕС средств, потраченных на закупки оружия для Киева.



В июле Венгрия даже открыла двери российской разведке, когда вскоре после встречи Орбана с Путиным в Москве решила включить русских и белорусов в свою национальную программу по предоставлению разрешений на работу в Венгрии без строгих проверок безопасности. Руководство ЕС раскритиковало этот шаг, назвав его угрозой безопасности и заявив, что такая программа позволит русским свободно передвигаться по Евросоюзу, а их спецслужбы смогут проводить разведывательные и гибридные операции.



Орбан вставляет палки в колеса ЕС и НАТО. Он собственноручно пробил широкую брешь в едином атлантическом фронте.



В 2023 году Венгрия получила подкрепление в лице национал-популиста Роберта Фицо, одержавшего верх на всеобщих выборах в Словакии и ставшего премьер-министром. Как и Орбан, Фицо больше симпатизирует России, чем Украине, и утверждает, что дополнительная военная помощь Киеву лишь затягивает конфликт. Во время избирательной кампании в 2023 году Фицо пообещал "не отправлять на Украину ни одной пули", а позже заявил, что в Киеве "нет никакой войны". В конце ноября этого года Фицо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы в 2025 году.



"Фицо эксплуатирует сильные чувства панславизма и антиамериканизма, имеющие глубокие корни в словацком обществе, - сказала Ева Михочкова из Словацкой внешнеполитической ассоциации. - Он говорит, что Запад несправедливо демонизирует Путина, а все те, кто предоставляет военную помощь Украине, это разжигатели войны, искусственно затягивающие военные действия. Пока политика приспособленчества к Путину устраивает словацкие власти, которые показывают избирателям, что Фицо хватает мужества противостоять Западу, это будет отражаться на его позиции по Украине".



К компании Орбана и Фицо в случае победы на выборах может скоро присоединиться Джорджеску, который тоже является фанатом Путина, критиком Запада и осуждает НАТО и ЕС. (Президент Румынии является главнокомандующим вооруженными силами страны, и ему принадлежит решающее слово в вопросах безопасности и внешней политики, в том числе, на саммитах ЕС и НАТО.) Бывшему члену крайне правого "Альянса за объединение румын" (AUR) во втором туре будет противостоять кандидат-правоцентрист. В первом туре AUR занял второе место после правящей Социал-демократической партии. В целом же три крайне правые партии набрали 32% голосов.



Непонятно, как Джорджеску удается оплачивать свою претенциозную кампанию в TikTok, но здесь прослеживается рука Москвы, которая вмешивалась в молдавские выборы в 2024 году (в Кремле это опровергли. - Прим. ИноСМИ.).



Румыния, Венгрия и Словакия чрезвычайно важны для обороны Украины, причем по многим направлениям. Венгрия сегодня одна отказывается поставлять оружие на Украину и даже участвовать в транзитных перевозках такого оружия из Западной Европы на украинскую территорию. В отличие от нее, Словакия до недавнего времени была значимым поставщиком военной техники на Украину. В период с февраля 2022 по октябрь 2023 года, когда к власти пришел Фицо, она предоставила Киеву помощи на 671 миллион евро. Более того, на ремонтном заводе в городе Михаловце словаки восстанавливают поврежденную украинскую боевую технику. Но Фицо ужесточает свои позиции. В октябре он открыто заявил, что не станет больше оказывать военную помощь Киеву и вводить новые санкции против России. Очевидно, что пока Братислава не станет закрывать свои границы для перевозки иностранного оружия на Украину, но она явно не желает иметь никакого отношения к украинскому конфликту.



Румыния - совсем другая история. Это стратегическая опора Европы в защите Украины и самая передовая точка на восточном фланге НАТО. Утрата этой страны существенно осложнит военные усилия Киева. Там находится многонациональная боевая группа (в Венгрии и Словакии тоже) и несколько баз альянса, в том числе, недалеко от Констанцы на черноморском побережье, которую блок в настоящее время расширяет, намереваясь превратить ее в самую крупную натовскую военную базу в Европе. В Румынии также размещены американские ЗРК Patriot и 4 700 военнослужащих НАТО. Более того, на авиабазе на юго-востоке Румынии украинских летчиков учат летать на истребителях F-16, а в других местах проходят подготовку украинские морские пехотинцы. Румыния - надежный маршрут, по которому на Украину с Запада идет боевая техника и предметы снабжения.



"Если Словакия, и уж тем более Румыния внезапно станут ненадежными, перевозить оружие можно будет только через Польшу, - сказал историк и профессор Регенсбургского университета в Германии Ульф Брюннбауэр. - А если Румыния развернется в сторону России, это станет ужасным ударом по НАТО и Украине. Находящиеся там американские базы показывают, насколько важна эта страна для демонстрации силы в черноморском регионе, не в последнюю очередь из-за того, что Болгария и Турция не самые надежные союзники. Румыния также исключительно важна для выживания Молдавии". "Румыния - это основа безопасности в северо-западной части Черного моря, - сказал Дубовик. - В плане логистики она чрезвычайно важна для ведения военных действий и для торговли. Это одна из главных сторонниц Украины в регионе. Любое существенное изменение такой ситуации станет ударом для Украины".



Джорджеску не обещал закрыть натовские объекты в Румынии или вывести страну из альянса. Но у него немало вопросов о том, какая для Румынии польза от членства в НАТО. Он называет этот блок "самым слабым альянсом в мире", а комплекс ПРО в Девеселу "позором дипломатии". Румыны, по его мнению, должны избавиться от унизительной опеки ЕС и НАТО. А поскольку Джорджеску считает дислоцирующуюся в Румынии боевую группу НАТО инструментом агрессии против России, у него наверняка такие же чувства в отношении авиабазы в Констанце. Наверное, важнейший восточный фланг НАТО от этого не разрушится, но он станет намного менее надежным.



Румыния также является экономическим спасательным кругом для Украины. в 2022 году Россия заблокировала украинский экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного масла и прочих сельскохозяйственных продуктов через черноморские пути. На помощь пришла Центральная Европа, дав возможность украинцам возить экспортную продукцию через свою территорию, а ЕС отменил для них импортные пошлины. Продажа беспошлинной украинской сельскохозяйственной продукции в Центральной Европе вызвала протесты и контрмеры, но новые экспортные маршруты укрепили украинскую экономику и озадачили Россию.



Еще важнее румынские и болгарские судоходные маршруты на Черном море, которыми пользуются украинские торговые суда, обходя российскую блокаду. Поскольку территориальные воды членов НАТО защищены Североатлантическим альянсом, Россия держится от них подальше, и это позволяет украинским судам провозить грузы через Босфорский пролив. "Результат превзошел ожидания, - говорится в докладе Центра анализа европейской политики. - Украинская и румынская портовая инфраструктура в устье реки Дунай, а также запуск украинского экспортного морского коридора играют исключительную роль и демонстрируют реальные признаки успеха. Угроза военных действий России ослаблена благодаря использованию территориальных вод Румынии и Болгарии". Сегодня схема "маршрутов солидарности" ЕС позволяет Украине перевозить почти две трети своего зерна по суше и баржами в дунайские порты.



Как минимум, ни одна из этих трех стран (если к ним присоединится Румыния) не станет отстаивать украинские интересы и не вступит в "коалицию желающих", например в предлагаемый Польшей и прибалтийскими странами план прикрытия воздушного пространства западной Украины. А в худшем случае эти страны могут проложить Путину путь для проведения гибридных операций прямо с территории ЕС. И эта маленькая группа вполне может увеличиться в 2025 году, когда в Чехии, Молдавии, а возможно и в Болгарии пройдут выборы с участием претендентов, которые симпатизируют Москве и Путину ничуть не меньше, чем Орбан, Фицо и Джорджеску, а также Трамп. Источник - ИноСМИ

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