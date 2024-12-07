 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.12.2024
12:56  Узбекистан. Умерла актриса Халима Ибрагимова
12:52  Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. К 150 лет со дня рождения самого известного британца
12:48  Мы начинаем не с нуля, а с минус одного: аким Алатау о развитии города будущего
12:42  Россия не позволит Европе совершить очередную "майдан-революцию" в Грузии, - Хасан Энес Карахан
12:41  Планета меняет цвет
12:39  Ил-76 с Асадом на борту пропал с радаров в районе Хомса
12:31  Суверенитет в рамках возможного. Какую государственность предлагали палестинцам

12:30  Кризис в Сирии вновь превратился в "войну всех против всех"
12:28  Foreign Policy: Соседи отворачиваются от Украины
12:14  Хаос в Сирии и призрак "Великого Израиля" на Ближнем Востоке
12:11  БРИКС может перевести торговлю на собственную валюту и избавиться от доллара, - Юлия Леонхардт
12:07  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:06  Мир скучающих эгоистов спасут праведники
12:03  Украина готова к потере еще 5 городов, - Р.Маркуш
12:02  Противостояние в Сирии - война без границ
12:00  Сирия после Асада, - Николай Сухов
11:59  Великая Новоселка - в преддверии штурма
11:58  "Определение целей". Интеграция в рамках Союзного государства расширяется
11:55  Скрепы деспотии. Опыт Индии и Пакистана, - Сергей Кожемякин
11:54  Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу
11:52  Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
11:48  Readovka: как русские стали массово уезжать из Казахстана
11:09  Запад открыл сирийскую рану, чтобы ослабить Россию, - Самих Сааб
11:01  Джихадисты без сопротивления захватили дворец Башара Асада
08:25  Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека, - Дм.Мигунов
08:07  Зачем Москве мертвые Идлибские соглашения и Астанинский формат? - Дмитрий Родионов
07:48  В Южной Корее задержан отставной министр обороны Ким Ен Хен. Обвинен в "государственной измене"
07:43  Как исчезает культурное наследие Казахстана
07:36  Казахстанская нефть не ищет легких путей: куда пойдут десятки миллионов тонн
07:35  Премьер-министр Сирии аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с новыми властями страны
07:32  Reuters: Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении
07:26  Успехи, которые не кружат голову, - Александр Бородай
07:08  Дорога в рай или на ремонт: какие проблемы вскрыло строительство трассы Астана - Алматы
07:01  Сирию ждет распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром, - Любовь Степушова
06:54  Джихадисты прорвались в центр Дамаска. Захвачен телецентр
06:46  Депутатам парламента Южной Кореи не удалось проголосовать за импичмент президенту
04:46  Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма" (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:40  Продюсер Цекало развелся с женой-казашкой?
01:38  Презентация романа "Восхождение фениксов" Тянься Гуйюаня (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:34  Пушечное мясо. Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
01:32  Мы - цивилизация. Россия возвращается к самой себе, - Вардан Багдасарян
01:27  В турецком городе Демре археологи нашли могилу прототипа Санта-Клауса Николая Чудотворца
01:24  Как в Таджикистане дискриминируют женщин с маленькими детьми . -: Asia-Plus
01:20  Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного, - Дмитрий Бавырин
00:43  Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ роман "Вегетация" (анонс)
00:35  В КНБ Казахстана заявили о предотвращении терактов в стране
00:19  Катастрофа в Сирии набирает обороты, - Александр Коц
00:09  Латвию от протестов спасает СВО России на Украине: стала известна обстановка в Прибалтике
Суббота, 07.12.2024
21:21  США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии - Трамп
21:16  Джихадисты снова захватили сирийскую Пальмиру. Армия Асада совсем не хочет воевать
14:14  1000 км в час: Китай строит поезда, которые будут летать
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кризис в Сирии вновь превратился в "войну всех против всех"
12:30 08.12.2024

Земли огня: с чем связано новое обострение на Ближнем Востоке

Андрей Кузмак

Новое обострение кризиса в Сирии и его стремительное развитие постепенно приводит к вовлечению все большего числа региональных и глобальных игроков. "Известия" рассказывают, чьи интересы столкнулись в Сирии, и какие цели преследуют противостоящие стороны.

Турция

Анкара не скрывает своей заинтересованности в происходящем. Более того, турецкие официальные лица прямо заявляют о поддержке боевиков. "Идлиб, Хама, Хомс и, конечно, Дамаск. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем. Мы протянули руку Башару Асаду, но он не ответил", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишут аналитики, Анкара поддерживает террористическую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ), и так называемую "Сирийскую национальную армию". Первые, собранные из боевиков со всего мира (по некоторым данным, на 80%), составляют главную ударную силу.

Примечательно, что западные медиа, как и правительство Турции, продолжают создавать ХТШ образ политической оппозиции. Глава организации, еще недавно функционировавшей как сирийское крыло "Аль-Каиды" (организация признана террористической и запрещена в РФ), Абу Мухаммед аль-Джулани, 6 декабря дал интервью CNN. В нем он декларировал цели свержения Башара Асада и "построение новой Сирии". Такое уже было в Ливии, напоминает востоковед Андрей Онтиков.

- То, что делает сейчас Джулани, легитимируя себя как политика, очень похоже на то, что делал Абдель Хаким Бельхадж, бывший руководителя крыла "Аль-Каиды", наступавший на Триполи и фактически свергнувший режим Каддафи. Сразу после победы он начал активно рекламировать себя как бизнесмена и политического деятеля и западные СМИ активно ему в этом помогали. Сейчас у Белого дома очень простой выбор между Асадом и Джулани, понятно, кого они выбирают, - резюмирует эксперт.

Что же касается интересов Анкары, то дальнейшее развитие событий сопряжено с определенными рисками для нее, подчеркивает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

- Успех для Турции не гарантирован, затеянная игра очень рискованна, в первую очередь для внутритурецкой безопасности. Однако если бы она не была затеяна сейчас, инициативу проявили бы другие. А ведь еще есть курдский вопрос. Особенно, если операция затянется. Впрочем, пока ее темпы должны удовлетворять Анкару, - признает собеседник "Известий".

На границе катастрофы: Ирак готов отразить угрозы с территории Сирии
В республике опасаются не только вторжения террористов, но и проникновения семей боевиков из лагеря Эль-Хол

"Хезболла"

Движение "Хезболла", в чьем вовлечении в кризис было высказано немало сомнений, тем не менее заявило о том, что направляет в Сирию "контрольные силы". Ранее генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем заявил о поддержке правительства Башара Асада. "Эти группировки хотят свергнуть режим и посеять хаос в Сирии, превратить Сирию из лагеря сопротивления в лагерь, который помогает израильским врагам", - сказал он.

В ходе кризиса 2011-15 годов движение оказало существенную поддержку Дамаску и его союзникам в выдавливании террористических групп. Однако сейчас реальный потенциал "Хезболлы" существенно ограничен, констатирует востоковед Кирилл Семенов.

- "Хезболле" проблематично оказывать масштабное содействие в Сирии. Ситуация в Ливане остается нестабильной. А значит, в любой момент военные действия против Израиля могут возобновиться. Так что объем потенциальной помощи весьма ограничен. Но при этом следует иметь в виду, что подразделения "Хезболлы" в количестве нескольких тысяч человек все это время присутствовали в Сирии, - отмечает эксперт.

Держать формирования: атака террористов в Сирии готовилась около года
Ситуацию в республике планируют обсудить представители Ирана, Турции, России и Катара

Иран

Помимо известных связей с "Хезболлой", Иран представлен шиитским ополчением "Хашд аш-Шааби", которое, как сообщается, 2 декабря выдвинулось с территории Ирака на подмогу сирийской армии через пограничный переход Абу-Кемаль. Кроме того, по информации западных СМИ, Тегеран увеличил число своих военных советников и планирует направить вооружение. Однако всего этого может не хватить, подчеркивает заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

- Поддержка "Хезболлы" сыграла огромную роль в сирийском кризисе 2011-15 годов. Тогда ее подразделения (а это около 20 тыс. человек) взяли на себя вместе с КСИР и шиитской милицией проведение множества операций. Для перелома ситуации необходимо коллективное вмешательство более серьезных игроков, - указывает Лукьянов.

Ранее появилась информация о якобы имевшем место обсуждении совместных действий между Ираном и Ираком, однако Багдад поспешил заявить, что не станет вмешиваться в происходящее "военным путем". Об этом в интервью Baghdad Today сообщил член комитета по безопасности и обороне Совета представителей Ирака Ясир Искандер.

Отдельный сюжет - ирано-турецкие отношения, которые, по признанию аналитиков, носят чрезвычайно сложный характер. С одной стороны, Анкара ранее содействовала Тегерану в уклонении от санкций, с другой - явно подыгрывает израильской стратегии в регионе. В Иране открыто обвиняют правительство Эрдогана в подготовке, планировании и финансировании проводимой террористами операции.

Более того, официальный Тегеран предупреждает Турцию о последствиях, которые затронут ее собственную безопасность. "Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ - это надо помнить", - заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Израиль

На официальном уровне Западный Иерусалим не комментирует ситуацию, однако в контексте отношений с Дамаском (или, вернее, их фактического отсутствия) эскалация кризиса, как и в 2011 году, полностью соответствует израильским интересам.

- Еще в 2011 году террористы лечились в израильских клиниках, а в отчетах наблюдателей ООН описаны эпизоды фактического контакта подразделений ЦАХАЛ на территорию Сирии с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). За все это время Израиль ни разу не наносил удары по позициям террористов. И в обратную сторону это также работало - боевики не трогали Израиль. Тонкий намек на толстые обстоятельства.

Однако хаотизация Сирии может иметь для Израиля и оборотную сторону. Западный Иерусалим имеет разнообразный, но не всегда успешный опыт взаимодействия с региональными террористическими группами. И как и в случае Турции, последствия тех или иных тактических действий могут иметь весьма негативный характер в долгосрочной перспективе, напоминает Григорий Лукьянов.

- Как ни странно, падение режима Асада может оказаться нежелательным для Израиля, потому что, несмотря на недавние заявления, предсказать отношение террористических групп по отношению к политике Западного Иерусалима, например, в секторе Газа, весьма затруднительно. Тем более, в условиях их резкого усиления. Тем не менее, в нынешних условиях, главная угроза сейчас для Израиля - "Ось сопротивления", возглавляемая Ираном. А значит, главная задача - победа над проиранскими силами до прихода в Белый дом Трампа. Поэтому в Израиле вполне может созреть позиция, в соответствии с которой Сирию необходимо добить. Вместе с тем, Израиль всеми силами будет противодействовать перспективе ввода иранской регулярной армии на территорию Сирии, - считает эксперт.

Еще не забытое старое: конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет
Есть ли в эскалации западный или украинский след

США и фактор Трампа

На Ближнем Востоке ожидают, что региональная политика нового хозяина Белого дома будет во многом отличаться от стратегии американских либеральных элит. Несмотря на то, что ее контуры по-прежнему не определены, и прогнозы строятся по сути только на основе отдельных кадровых назначений, Трамп по меньшей мере уже дал понять региональным партнерам, что не позволит вовлечь США в еще одну большую войну. В конце ноября появилась информация, что он потребовал от Биньямина Нетаньяху закончить военную операцию на юге Ливана и в секторе Газа до 20 января (дата инаугурации Трампа). Здесь же инициатива формально исходит не от Западного Иерусалима, а значит для восстановления позиций в регионе США должны будут отвлечь усилия на достижение еще не пока не поставленных целей. Они, в свою очередь, будут зависеть от реалий, которые сложатся в Сирии к концу января.

Впрочем, всего этого только ожидают. На данный момент, США располагают в Сирии 9 военными базами, на которых до последнего времени проходили подготовку боевики курдских формирований. Одно из, "Сирийские демократические силы" (СДС), в пятницу заявило о захвате нескольких населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор. К слову, Турция считает СДС террористической структурой, связанной с Рабочей партией Курдистана. И тем не менее, фактор времени играет очень важную роль в развитии событий, признает Андрей Онтиков.

- Если Трамп начнет решать украинский вопрос так, как он об этом заявлял, это, в конечном итоге, приведет к высвобождению существенных ресурсов России. Сирия, сама по себе, интересует его только как фактор, влияющий на безопасность Израиля. Следует вспомнить, что в первый срок он вообще планировал вывести американские войска из Сирии, но его быстро переубедили.

Примечательно, что несмотря на эскалацию насилия и расширение масштабов кризиса, до сих пор не последовало реакции ни от ООН, ни от Лиги Арабских государств.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733650200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  