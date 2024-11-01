Суверенитет в рамках возможного. Какую государственность предлагали палестинцам

12:31 08.12.2024 Андрей Бакланов

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор-руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", посол России в Саудовской Аравии (2000–2005), участник переговоров в рамках ближневосточного мирного процесса, член многосторонней рабочей группы по региональной безопасности и ограничению вооружений на Ближнем Востоке.

01.11.2024



Вопрос о палестинском государстве был впервые официально поставлен в рамках резолюции 181 ООН от 29 ноября 1947 года. До настоящего времени положения резолюции, касающиеся обретения палестинцами своего государственного образования не выполнены.



Обострение палестино-израильского противостояния вернуло в международную повестку вопрос о выполнении решений ООН относительно создания палестинского государства. Но какого? Будет ли оно в полном объеме обладать всеми функциями государственного управления? Некоторые полагают, что да, и на Ближнем Востоке появится еще одна страна, похожая на другие государства региона. Однако это не только нереалистично, но и не соответствует договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса, начало которому было положено на международной конференции по Ближнему Востоку в Мадриде 30 сентября – 1 октября 1991 года.



Палестинское государство, согласно сложившемуся к сегодняшнему дню представлению, будет иметь специфику, связанную главным образом с необходимостью учитывать озабоченности Израиля – реальные, а в ряде случаев – намеренно завышенные. Достигнутое понимание, как может выглядеть палестинское государство, – результат встреч и консультаций, зачастую имевших закрытый характер. Публикуемый материал проливает свет на выработку функциональных особенностей будущего государственного образования в сфере обеспечения безопасности, внешних связей, взаимоотношений с Израилем.



Мадридские решения и два этапа



На Мадридской мирной конференции 1991 г. по Ближнему Востоку и последовавших за ней встречах пришли к выводу, что обретение палестинцами государственности пройдет в два этапа. На первом арабы-палестинцы получают ограниченную автономию – сперва в экспериментальном порядке (на территории сектора Газа и района города Иерихона), затем и в масштабах всего Западного берега реки Иордан. Исходя из опыта палестинской автономии, на втором этапе путем переговоров определятся параметры более высокой формы самоорганизации, которая и будет считаться международно-признанным палестинским государством.



4 мая 1994 г. в Каире палестинская и израильская стороны в присутствии глав внешнеполитических ведомств стран-коспонсоров Мадридского процесса – России и США – заключили соглашение "Газа–Иерихон". Оно предусматривало вывод израильских войск из сектора Газа и из города Иерихон на Западном берегу реки Иордан и формирование на этих территориях органа самоуправления – Палестинского совета. Резиденция палестинского руководства расположилась в секторе Газа, куда в июле 1994 г. из Туниса переехал лидер Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат. Переходный период должен был завершиться созданием "палестинского государства" – в том формате и с теми характеристиками, которые будут согласованы на переговорах об "окончательном статусе" Палестины. Экспериментальный период предполагалось завершить не позднее 4 мая 1996 г., перейдя к заключительному трехлетнему этапу.



Указанные договоренности достигались в условиях напряженной обстановки на палестинских землях. Переход власти к новым структурам создал возможности для активизации криминала и террористических групп. Создававшиеся на территории Газы – Иерихон органы палестинского самоуправления имели ограниченные полномочия и слабый кадровый состав. Эффективность их деятельности была невысока, в результате – разгул преступности, теракты, грабежи, воровство и мародерство. С палестинских территорий совершались террористические акции и против Израиля.



Усеченная автономия в секторе Газа и на территории Западного берега неоднозначно оценивалась палестинским населением.



Многие поддержали Арафата, полагая, что автономия – реальный шаг к созданию государства. Но были и те, кто считал, что американцы и израильтяне в очередной раз обманут палестинцев, "автономия" станет "гетто" для арабского населения и никогда не приведет к независимости.



Множились нападения палестинцев на израильских военных и поселенцев. В ответ в Израиле усиливались позиции тех, кто критиковал либеральных политиков за излишнюю мягкость и добровольную сдачу позиций палестинцам, которые на самом деле не отказались от цели "сбросить Израиль в море".



В конце 1993 г. между коспонсорами мирного процесса – США и Россией, а также наиболее важными региональными и внерегиональными участниками переговоров (Египет, Иордания, палестинцы, Израиль, Норвегия, ЕС) было достигнуто понимание: переговоры об окончательном статусе следует надлежащим образом подготовить. В первую очередь – определиться с параметрами будущей государственности. Это прежде всего относилось к вопросам обеспечения порядка и безопасности, включая состав силовых структур, которыми палестинцы будут располагать, количественных и качественных показателей имеющихся у них вооружений.



На форум в Каире ("Неформальные методы достижения компромиссных договоренностей") в ноябре 1993 г. пригласили заместителя министра иностранных дел России Виктора Посувалюка. В целях обеспечения динамики мирных усилий и снятия "излишней осторожности" решили не настаивать на письменной фиксации договоренностей и использовать джентельменские, устные соглашения, документы статуса "non paper", не предусматривающие формальности их подписания и утверждения.



Такой подход помог ускорить процесс поиска компромиссов, отрицательной стороной стали игнорирование или произвольная интерпретация достигнутого при изменении состава переговорных команд.



Торги вокруг безопасности



24 марта 1994 г. в Каире состоялась созванная в срочном порядке по инициативе Норвегии Чрезвычайная встреча для координации помощи в развитии и раннем развертывании Палестинских полицейских сил (ППС)[1]. В ней приняли участие, помимо палестинцев, израильтян, коспонсоров (РФ и США), норвежцев, египтян, также представители ООН, ЕС, Международного банка реконструкции и развития, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Канады, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции, Греции, Японии, Иордании, Туниса, Турции, ОАЭ, Республики Корея (как наблюдателя). Российскую делегацию возглавил Виктор Посувалюк. Начали с обсуждения "силовых" параметров будущей палестинской власти. Израильтяне категорически настаивали, чтобы у палестинской администрации "не было никаких вооруженных сил", а внешнюю политику и политику в сфере безопасности она на систематической основе согласовывала бы с руководством Израиля. Представители ООП обращали внимание на деятельность международных трансграничных преступных групп, экстремистов, террористов, что, по их мнению, требовало незамедлительного создания собственных силовых структур.



К исходу первого дня стало очевидно, что без обстоятельного и, вероятно, длительного экспертного рассмотрения не обойтись. Участники конференции создали в качестве официального органа мадридского мирного процесса группу экспертов высокого уровня, чтобы обозначить рамки, в которых будет функционировать "палестинская национальная администрация", а в последующем – и "палестинское государство" в сферах обеспечения общественной безопасности и защиты правопорядка. В работе принимали участие Российская Федерация и США как коспонсоры, Египет, Норвегия в качестве страны, где шли конфиденциальные переговоры между израильтянами и палестинцами, представители политических структур и служб безопасности заинтересованных сторон – израильтян и палестинцев, а также эксперты из ЕС и Японии. Египту предстояло стать "региональным попечителем" палестинских полицейских сил (ППС)[2].



Новый координационный орган, заседавший в Каире, назвали сообразно главной задаче – группа по созданию палестинской полиции. На пленарном заседании конференции согласовали конкретные кандидатуры представителей палестинской стороны, Российской Федерации, США и Израиля для включения в состав группы – от Палестины Набиль Шаас, от Израиля посол Израиля в Каире Давид Султан, от России – автор этих строк, служивший советником-посланником посольства РФ в Египте, член многосторонней рабочей группы в рамках ближневосточного мирного процесса по вопросам региональной безопасности, от США советник-посланник американского посольства в Каире, куратор работы многосторонних рабочих групп Эдмунд Халл.



От нас в заседаниях (один-два раза в неделю) также участвовали советник посольства РФ в Каире Владимир Трофимов и первый секретарь посольства Владимир Бабекин. Также сформировали секретариат группы (в основном представители Египта как принимающей стороны, Израиля, палестинцев) для решения вопросов, связанных с подготовкой проектов документов, их циркуляцией между участниками, направления обращений в египетские и зарубежные инстанции. Секретариат возглавил посол Норвегии в Каире Телин Хаугестад, Осло направил в Каир экспертов в сфере безопасности, в том числе в звании генералов полиции. Норвежцы также взяли на себя согласование вопросов создания силовых структур палестинцев со странами региона, которые проявили интерес к этой тематике.



В середине апреля 1994 г. министр иностранных дел Норвегии известил министра иностранных дел РФ Андрея Козырева о планах командировать в регион совместную делегацию в составе спецпредставителя МИД Норвегии посла Ханса Якоба Бьерна Лиана и спецпредставителя председателя исполкома ООП Фейсала Хусейни. По инициативе норвежской стороны, перед выездом в регион делегация побывала в Москве[3].



Чрезвычайная встреча для координации помощи в развитии и раннем развертывании Палестинских полицейских сил и совещания экспертной группы по созданию ППС показала готовность региональных и внерегиональных участников процесса оказать немедленное содействие в подготовке и материально-техническом оснащении ППС. Так, Египет безотлагательно выделил 5 млн египетских фунтов для подготовки 4,4 тысячи полицейских. Сложнее обстояло дело с финансовыми средствами для текущих потребностей ППС – из запрошенных 95 млн долларов удалось собрать около 47 миллионов. Свои обязательства подтвердили норвежцы (2 млн долларов), японцы (3,5 млн долларов). Израильтяне пообещали предоставить здания, объекты инфраструктуры, оборудование, которое использовалось до этого израильской армией и полицией.



На конференции в Каире в марте 1994 г. и на последующих заседаниях группы по палестинской полиции выработаны следующие положения.



Первое. Палестинская автономия, равно как и будущее палестинское государство, "не будет иметь" армии, вооруженных сил в их традиционном понимании. Конкретно отмечалось, что у палестинцев не предусмотрены военно-воздушные силы, значимые силы ПВО и ВМС (кроме легких кораблей для противодействия нелегальной торговле и пересечению морской границы криминальными элементами).



Второе. Все вооруженные формирования палестинской стороны по составу и вооружению должны соответствовать задаче, ради которой создаются – защита населения от преступных элементов, экстремистов, террористов в согласованных с Израилем рамках и формах.



Третье. Палестинцы могут создавать три вида силовых структур – полицейские силы как главный компонент силовой защиты граждан и административных структур, службы безопасности (разведка и контрразведка), личная охрана руководства автономии (будущего государства).



Четвертое. Между силовыми структурами и службами безопасности израильской и палестинской сторон устанавливаются тесные партнерские связи, которые должны способствовать оперативному решению задачи противодействия экстремистским и антиобщественным элементам, включая оргпреступность и трансграничные криминальные группы.



Переговоры об оснащении полицейских сил и силовых компонентов служб безопасности надлежащим вооружением и боевой техникой шли весьма дифференцированно по каждому из обсуждаемых блоков. В отношении финансирования и последующих поставок средств связи, легкого стрелкового оружия, автотранспорта сложностей не возникло. В целом зарубежные страны охотно откликнулись на призыв палестинцев оказать помощь в создании "силового компонента" формирующейся администрации.



По-видимому, многие восприняли это и как возможность получить политический "плацдарм" на палестинских землях.



Американцы и норвежцы согласились на довольно крупные поставки согласованных видов вооружений, техники и оборудования. США, в частности, обязались предоставить палестинцам 200 автомашин повышенной проходимости, тысячу пар специальной обуви, 2300 одеял, всего на 6 млн долларов[4]. Канада пообещала содействие на общую сумму в 1 млн долларов, Турция – стрелковое оружие, медицинское оборудование и т.п.



Глава палестинской делегации Набиль Шаас подчеркивал: от того, когда и как будут созданы ППС, во многом зависит судьба не только палестинской автономии, но и мирного процесса в целом. Выступающие против переговоров силы активизируются, если не удастся обеспечить надлежащий уровень защиты палестинского населения[5].



Бронетранспортеры сложного времени



Основные проблемы возникли при обсуждении вопроса о том, какими средствами защиты могут воспользоваться ППС и службы безопасности в случае нападения террористов. Палестинцы настаивали на предоставлении им легких танков или бронетранспортеров (об этом не раз ранее, еще до проведения конференции в Каире, в беседах с российским руководством говорил Ясир Арафат). Израильтяне были однозначно против поставки танков и гусеничных БТР. Они заявляли, что танки, гусеничные БТР – это "атрибут армии", а "армии", "вооруженных сил" у палестинского государственного образования быть не должно. Длительные переговоры завершились после внесения коспонсорами и норвежской делегацией компромиссной идеи – разрешить палестинцам легкие бронетранспортеры, в основном колесного типа. И израильтяне, и палестинцы согласились.



Принятие этого варианта имело принципиально важное последствие. Фактически закрывался вопрос об "армии" палестинского национального образования. Все, включая палестинцев, де-факто по умолчанию соглашались с израильской концепцией "мощных полицейских сил" для отражения атак международных террористических структур.



Военный эксперт палестинской делегации генерал Абдель Раззак аль-Яхья информировал, что в ходе проведенных в отдельном формате палестино-израильских переговоров концепция ППС была в целом согласована. ППС будут состоять из гражданской полиции, сил поддержания порядка, разведки и подразделений гражданской обороны[6]. Согласовали и численность палестинских полицейских сил – около 10 тысяч человек.



Генеральный секретарь МИД Израиля Ури Савир высказывался сдержанно, подчеркивая готовность израильтян "работать конструктивно с палестинскими коллегами". Главный военный эксперт израильской делегации генерал Давид Амон сообщил, что в ходе двусторонних встреч израильтяне и палестинцы также в принципе согласовали структуру, состав и места дислокации ППС в Газе и в Иерихоне. Одновременно с участниками переговоров решались вопросы о кадрах: подготовка специалистов по уголовным расследованиям и криминалистике, борьбе с организованной преступностью, по рукопашному бою и т.п.[7]



Примечательно, что в доверительных беседах с российскими представителями палестинцы откровенно говорили: они не очень надеялись, что израильтяне пойдут на какой-либо вариант передачи ППС бронетранспортеров, даже облегченного типа (колесные БТР). Поэтому решили максимально ускорить реализацию этой договоренности. После консультаций с египтянами и норвежцами они попросили поскорее организовать поставки БТР из России. Палестинские и египетские представители аргументировали это, в частности, тем, что российская бронетехника показала высокие эксплуатационные качества при использовании в Египте, других арабских странах, имеющих жаркий климат и сложную для прохождения бронетехники песчаную почву. Согласован был и вопрос о примерном количестве бронетранспортеров. Палестинцы первоначально назвали цифру в 160 единиц. Израильтяне давали согласие на значительно меньшее число. Компромисс составил около 45 единиц техники[8].



Через каналы связи с арабскими странами палестинцы располагали достоверными данными о вариантах получения техники и вооружения от ведущих мировых производителей. Они составили заявки, в первую очередь на бронетранспортеры. Соответствующее обращение передали российскому посольству в Каире.



Россия переживала тяжелый финансово-экономический кризис, связанный с распадом СССР. Москва увеличивала объем заемных средств, которые получала у стран Запада, МВФ, МБРР. Нехватку финансирования испытывала оборонная промышленность, вооруженные силы. В этих условиях предоставление БТР, да еще на условиях безвозмездной поставки, было крайне сложным вопросом. Тем не менее российское руководство пошло на выполнение этой просьбы[9]. В госкомпанию "Росвооружение" было направлено обращение МИД России, в котором сообщалось, что председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат попросил предоставить БТР для нужд палестинской полиции. "В связи с подтвержденной Я. Арафатом заинтересованностью в получении именно российских БТР считали бы целесообразным изучить возможность предоставления палестинцам этой техники на подходящих для них условиях. В случае необходимости можно было бы войти в Правительство РФ с предложением осуществить поставку БРР безвозмездно, либо по сниженным ценам, учитывая общественно-политический эффект для России от этой акции", – говорилось в документе[10].



Поставка бронетранспортеров была затратным делом. По данным наших военных, отпускная цена одного БТР-80 составляла 180 тыс. долларов. С учетом стоимости необходимого количество боеприпасов, групповых комплектов запасных частей, вспомогательного и учебного имущества, общая сумма, которую необходимо было выделить из бюджета страны для обеспечения изготовления и поставки бронетранспортеров для ПНА, составляла не менее 20 млн долларов[11]. После всесторонней проработки вопроса, в том числе уточнений по заявке на БТР, по результатам работы экспертной группы по ППС российское правительство решило передать палестинской стороне 45 БТР.



Таким образом, наша страна в очень сложный для себя период внесла крупный вклад в решение вопроса обеспечения палестинского государственного образования важным компонентом силового обеспечения.



Осуществление поставки российских БТР сыграло знаковую роль в реализации планов развертывания полицейских сил для палестинской администрации.



Последняя попытка



28 сентября 1995 г. в Вашингтоне было заключено Временное соглашение между ООП и Израилем по Западному берегу и сектору Газа ("Осло-2"). Подписи под документом поставили представители России, США, Египта, Иордании, Норвегии и ЕС. Временное соглашение предусматривало расширение палестинского самоуправления на Западном берегу реки Иордан и избрание Палестинского совета в составе 82 человек на пятилетний переходный период (с даты подписания соглашения "Газа–Иерихон" 4 мая 1994 г.).



Однако полномочия Палестинского совета распространялись в той или иной степени только на 41 процент территории Западного берега реки Иордан. Таким образом, заявка на будущее палестинское государство получалась более чем скромная. Многие палестинцы были недовольны. В ряде случаев этим пользовались радикалы, которые выступали с популистскими лозунгами, не имевшими под собой серьезных силовых и политических аргументов.



Тем не менее, пожалуй, именно в 1995 г. складывались наиболее подходящие обстоятельства для реализации проекта палестинской государственности. Премьер-министр Ицхак Рабин и в целом руководство Израиля придерживались линии на формирование "благоприятной региональной обстановки" на основе выполнения достигнутых договоренностей. Переговоры продолжались поступательно. Это отразили, в частности, контакты российского министра иностранных дел Андрея Козырева, состоявшиеся в ходе поездки в апреле 1995 г. в Египет, Сирию, Ливан и Израиль. Рабин заверил, что намерен продолжать курс на выполнение договоренностей с Арафатом, в том числе в таких сложных вопросах, как передислокация и вывод израильских войск с части территории Западного берега реки Иордан и проведения выборов в Палестинский совет. Все это, казалось, открывало возможность для перехода к заключительному этапу создания палестинского государства в "скорректированных" параметрах, какие были согласованы сторонами[12].



Однако ситуация начала резко меняться после убийства Рабина в ноябре 1995 года. Лагерь мира в Израиле стал быстро терять позиции. К власти шли политические деятели, которые резко критиковали линию Рабина–Переса в ближневосточных делах. Они призывали прекратить переговоры о предоставлении палестинцам права на образование государства. Тем не менее инерция сохранялась. В начале мая 1996 г. в египетском городе Таба состоялась, как многие рассчитывали, "историческая встреча" ключевых участников ближневосточного мирного процесса, посвященная началу второго заключительного этапа переговоров. Нужно было договориться по территориальным рамкам палестинского государства, столице, предположительно, в Восточной части Иерусалима, формам взаимодействия с Израилем, в том числе в сфере безопасности и международных отношений и т.п.



Палестинскую делегацию в Табе возглавлял Махмуд Аббас, израильскую – Ури Савир. Россию как коспонсора мадридского формата представлял директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Андрей Вдовин и автор, советник-посланник в Каире. Реализация подготовленного плана работы могла привести к переформатированию структур палестинской автономии в структуры более высокого, государственного уровня.



К сожалению, становление палестинской государственности столкнулось с радикальным изменением политики Израиля после всеобщих выборов 29 мая 1996 года.



Победу одержал Биньямин Нетаньяху, не скрывавший скепсиса в отношении переговоров с палестинцами. Вместе с ним к власти пришли жестко настроенные консервативные, националистические силы Израиля.



Переговоры по инерции



Наиболее благоприятный период (1994 г. – май 1996 г.) практического продвижения к реализации идеи палестинского государства (не как лозунга, а в реальной привязке к территории Палестины) завершился. Началась стагнация мирного процесса в формах, в которых он был создан на Мадридской конференции 1991 года. Об этом говорилось в документах МИД РФ того времени. Так, в записке на имя министра иностранных дел Евгения Примакова, которую в середине июля 1996 г. подписали два его заместителя Виктор Посувалюк и Василий Сидоров, указывалось на необходимость учитывать категорическое "нет" палестинской государственности со стороны правительства Нетаньяху. Изменилась стратегия и тактика израильтян и американцев. Предоставление палестинцам права на самоопределение, создание собственного государства они стремились связать с ходом все более вяло текущего диалога в рамках мирного процесса. Решение сиюминутных политических, экономических и гуманитарных проблем отодвигало принципиальные вопросы обретения государственности[13].



В этих условиях сами палестинцы снизили активность. Они делали акцент на улучшении условий функционирования институтов Палестинской автономии. Так, в ходе заседания Консультативной группы по оказанию помощи ПНА во Франкфурте в феврале 1999 г. в пространной речи Ясира Арафата словосочетание "палестинское государство" было упомянуто всего один раз. В основном он говорил о необходимости выделения денег для текущей хозяйственной деятельности автономии[14].



Примечательным было обсуждение палестино-израильской темы и на заседании экспертов стран НАТО и Совета евроатлантического партнерства (с участием представителей РФ) 6 ноября 1998 г. в Брюсселе. Специалисты пришли к единодушному мнению, что мирный процесс фактически приостановлен и перспективы его в целом "неблагоприятны". Страны НАТО призвали Арафата воздержаться от попыток одностороннего объявления о создании палестинского государства в ранее обозначенные сроки – в мае 1999 года. В практическом плане это ничего не даст палестинцам, но скорее всего приведет к серьезному ухудшению их социально-экономического положения вследствие неизбежных репрессий со стороны Израиля[15].



Вопрос о палестинском государстве вновь возник в 2000 г. в связи с американскими предложениями под названием "Параметры Клинтона". Документ готовили компетентные специалисты, но отсутствие доверия между руководством Израиля и палестинцами не позволило реализовать его потенциал. Со второй половины 2001 г. созываются встречи по ближневосточной тематике с участием представителей РФ, США, Евросоюза и ООН. Такой формат в виде "квартета международных посредников" в вопросах ближневосточного урегулирования был зафиксирован резолюцией 1397 СБ ООН (март 2002 г.). В определенной мере "квартет" заменил прежний механизм российско-американского коспонсорства.



В декабре 2002 г. на встрече "четверки" в Вашингтоне была принята "дорожная карта". Ее целью было достижение ближневосточного урегулирования путем синхронизированных встречных уступок Израиля и арабских стран. План, рассчитанный на три года, разделили на три временных отрезка.



Второй, ключевой по своему значению этап предполагал создание независимого палестинского государства при условии "успешного реформирования" палестинских гражданских институтов и структур безопасности. Имелось в виду, что в идеологическом, политическом плане и с точки зрения военных гарантий безопасности палестинцы обеспечат соблюдение обязательств не предпринимать недружественных действий в отношении Израиля. Примечательно, что план принимал как "данность" все ранее обговоренные ограничения, касавшиеся функциональных особенностей палестинского государства. Палестинцы не имели права на армию, должны были тесно взаимодействовать с израильтянами в вопросах безопасности и во внешней сфере. Предполагалось, что ограничения будут далее четко прописаны в конституции палестинского государства. Однако реанимировать мирный процесс не удалось и на основе этого плана.



Есть ли еще шанс?



На рубеже третьего десятилетия XXI века активизировались попытки сепаратных замирений Израиля с рядом арабских государств. Заключены так называемые "Авраамовы соглашения" – в 2020 г. между Израилем и Бахрейном, ОАЭ, Марокко, в 2021 г. – между Израилем и Суданом. При подписании все указанные арабские государства делали оговорки о необходимости "достижения палестино-израильского урегулирования", но о создании палестинского государства практически не упоминалось. На Ближнем Востоке и в международных кругах заговорили, что проблематика Палестины уходит на периферию.



Нападение движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 г. и последующее обострение региональных противоречий показало, что без решения проблем, связанных с реализацией зафиксированного в решениях ООН права палестинцев на государство, потрясения не прекратятся. Ряд политиков и специалистов ставят вопрос о преобразовании палестинских органов автономии в более масштабные структуры, государственные по своим функциям. В журнале Foreign Affairs опубликована статья под заголовком "Палестинская автономия изжила себя – пришло время государства"[16]. Однако на практике продвинуть такие идеи сложно, осознавая различие позиций практически всех заинтересованных сторон – и региональных, и нерегиональных.



Ставить вопрос о "перезапуске" мирного процесса на Ближнем Востоке бесперспективно, глядя на отношения между ключевыми внешними сторонами ближневосточного процесса.



Палестинское руководство во главе с Аббасом наращивает усилия для обеспечения "признания" существования палестинского государства странами мира. Скорее, речь идет о признании не государства, а права на его существование. В 2024 г. процесс оживился. Девять стран – Армения, Багамские острова, Барбадос, Ирландия, Ямайка, Норвегия, Словения, Испания и Тринидад и Тобаго – официально признали государство Палестина. Ряд других обдумывают такой шаг. Как отмечают западные аналитики, "в настоящее время государство Палестина признает почти столько же стран – 149, сколько и Израиль – 165"[17].



Возможность говорить о перспективах палестинского государства отдаляет и раскол в рядах палестинцев. Сектор Газа, откуда премьер-министр Ариэль Шарон вывел в 2005 г. израильские войска и поселения в соответствии с планом "одностороннего размежевания", перешел под контроль движения ХАМАС, а оно не признает руководство палестинцев во главе с Махмудом Аббасом. Попытки Египта, России, других стран помирить фракции палестинцев не приносили долговременных результатов.



После нападения ХАМАС на Израиль вопрос о палестинском государстве получил противоречивый импульс. С одной стороны, многие заговорили о необходимости такого решения палестинской проблемы. С другой – в Израиле усиливаются позиции крайне жестко настроенных политиков, доказывающих, что палестинцы не справились со своими проблемами в рамках автономии, тем более нет оснований рассчитывать на их успешное руководство государством. Премьер-министр Нетаньяху, другие руководители уверены, что нужно заняться "искоренением идей терроризма" среди населения Газы, Западного берега реки Иордан, а не планами предоставления "экстремистам" возможностей для расширения диапазона своих возможностей.



В интересах России – быстрейшее преодоление острого конфликта между палестинцами и израильтянами, улучшение политического климата на Ближнем Востоке. Необходимо добиваться возобновления мирных переговоров, в том числе на палестино-израильском направлении. В этом контексте важно использовать ранее достигнутые договоренности, среди прочего и по такому принципиальному и, вместе с тем, крайне сложному вопросу, как определение существа и форматов функционирования будущего палестинского государства.



Автор: Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733650260





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