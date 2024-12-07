Ил-76 с Асадом на борту пропал с радаров в районе Хомса

12:39 08.12.2024

Это произошло примерно спустя 40 минут полета

Самолет Ил-76, на борту которого якобы мог находиться президент Сирии Башар Асад, пропал с радаров в районе города Хомс, располагающегося в 160 км от республиканской столицы Дамаск. Такая информация следует из данных сервиса Flightradar24.



Сообщается, что с радаров борт исчез примерно спустя 40 минут после начала полета. В настоящее время местоположение сирийского самолета неизвестно. Согласно данным сервиса, воздушное судно находилось на высоте 495 метров над уровнем моря и двигалось с крайне низкой скоростью в 53 узла (около 100 км в час). При этом так медленно самолет подобного типа лететь не может.



В настоящее время по-прежнему неизвестно, откуда и куда направлялось воздушное судно. Кроме того, неясно, кто на самом деле мог находиться на борту пропавшего Ил-76. Последний раз его фиксировали на радарах примерно в 02:00 по местному времени или в 05:00 – по московскому.



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