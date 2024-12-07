Россия не позволит Европе совершить очередную "майдан-революцию" в Грузии, - Хасан Энес Карахан

12:42 08.12.2024

dikGAZETE

Турция



Глава ФСБ: Запад начнет "цветную революцию" в Грузии

dikGAZETE: Россия знает о попытках Запада провести в Грузии "цветную революцию"



Россия знает о попытках Запада провести в Грузии "цветную революцию", пишет dikGAZETE. По мнению автора, благодаря принятой политической системе у текущего проевропейского президента мало шансов на переизбрание.



Хасан Энес Карахан (Hasan Enes Karahan)



Грузия готовится к первым президентским выборам по новой системе в стране. 14 декабря 2024 года нового главу государства выберет коллегия выборщиков из 300 человек, состоящая из парламентариев, представителей местных органов власти и автономных организаций. Такая процедура заменила обычное прямое голосование, став результатом конституционных поправок, принятых в 2017 году. Хотя полномочия президента существенно сократились, а должность стала более "представительной", за этот пост развернулась настоящая борьба.



Новая политическая система выборов в Грузии, похожая на американскую избирательную систему, кажется весьма спорной.



Порядка 75% коллегии выборщиков составляют представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", что практически гарантирует победу ее кандидатам. Мы видим, что оппозиция и некоторые группы общества активно протестуют против такого подхода, рассматривая его как способ усиления влияния "Грузинской мечты" на важнейшие государственные институты.



На мой взгляд, у действующего президента Саломе Зурабишвили очень мало шансов на переизбрание, несмотря на поддержку силами оппозиции. Открытая критика в адрес правящей партии и разногласия с ней практически свели на нет ее шансы на поддержку со стороны коллегии выборщиков.



Бывший премьер-министр Грузии и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили рассматривается в качестве главного кандидата на пост президента. Вероятно, он станет "компромиссной" фигурой для партии. Обсуждаются и возможные альтернативные персоны, такие как Константин Гамсахурдия, но вероятность их выдвижения невысока.



Политические обозреватели в стране время от времени отмечают непрозрачность механизма президентских выборов. Хотя вероятность фальсификаций на уровне парламента, где большинство контролируется правящей партией, весьма спорна, контроль "Грузинской мечты" над избирательной процедурой, похоже, сведет эти риски к минимуму. Оппозиция же обвиняет правительство в "манипуляциях" и продолжает протесты, требуя "реформы" системы.



Сегодняшняя геополитика стала сложной по многим причинам. Заявления директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова на днях о том, что Запад пытается начать "цветную революцию" в Грузии, являются "сигналом". Причем это касается не только Грузии, но и, по моему мнению, Абхазии и Южной Осетии. Как известно, выражение "цветные революции" использовалось международными средствами массовой информации для описания социальных движений в постсоветских странах и на Балканах в начале 2000-х годов. Позже границы этого понятия расширились, и его стали использовать для обозначения многих революций, прежде всего на Ближнем Востоке.



Хотя Запад прибегает к "методам проб и ошибок", его прямое (!) вмешательство в нынешнюю избирательную кампанию в Грузии на данном этапе маловероятно. Да и заявление Бортникова на самом деле служит "сигналом", который Запад может легко проанализировать. Глава ФСБ дает понять: "Дорогой Запад! Нам известно о ваших программах вмешательства в выборы в Грузии. Если произойдет прямое вмешательство, российский государственный механизм первым выступит против него. Будьте осторожны, это последнее предупреждение!"



Одним словом, Бортников уже сейчас неявно предупредил те страны, которые мечтают изолировать Россию и регион от внешнего мира.



С другой стороны, во внутренней структуре Грузии существует сильная традиция протестных движений, которую мы можем подтвердить историей социальных акций предыдущих лет. Вместе с тем мы можем сказать, что "Грузинская мечта" все это время уверенно управляла этим процессом.



Вероятность полномасштабного "восстания", несмотря на активный потенциал общественных протестов и демонстраций сейчас чрезвычайно низка. Хотя протесты, вполне возможно, продолжатся, они едва ли перерастут в крупномасштабное движение, способное изменить политический ландшафт. Кроме того, сегодня в Абхазии, Южной Осетии и Грузии стали заметны некоторые другие политические действующие лица: зарубежные, нетрадиционные неправительственные организации и выпускники школ "Организации фетхуллахистов" (FETÖ). Разумеется, такая ситуация в будущем может привести к новым конфликтам по оси Азербайджан-Армения, Турция-Армения или Армения-Центральная Азия на политическом, военном и экономическом уровнях.



Таким образом, выборы в Грузии, судя по всему, станут проверкой стабильности политической системы страны. Хотя преобладающее влияние правящей партии и "отсутствие прозрачности" вызывают много вопросов относительно того, будет ли управление процессом справедливо, вес "Грузинской мечты" в общественном мнении делает результаты выборов почти предсказуемыми уже сейчас.