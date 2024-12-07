 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.12.2024
12:56  Узбекистан. Умерла актриса Халима Ибрагимова
12:52  Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. К 150 лет со дня рождения самого известного британца
12:48  Мы начинаем не с нуля, а с минус одного: аким Алатау о развитии города будущего
12:42  Россия не позволит Европе совершить очередную "майдан-революцию" в Грузии, - Хасан Энес Карахан
12:41  Планета меняет цвет
12:39  Ил-76 с Асадом на борту пропал с радаров в районе Хомса
12:31  Суверенитет в рамках возможного. Какую государственность предлагали палестинцам

12:30  Кризис в Сирии вновь превратился в "войну всех против всех"
12:28  Foreign Policy: Соседи отворачиваются от Украины
12:14  Хаос в Сирии и призрак "Великого Израиля" на Ближнем Востоке
12:11  БРИКС может перевести торговлю на собственную валюту и избавиться от доллара, - Юлия Леонхардт
12:07  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:06  Мир скучающих эгоистов спасут праведники
12:03  Украина готова к потере еще 5 городов, - Р.Маркуш
12:02  Противостояние в Сирии - война без границ
12:00  Сирия после Асада, - Николай Сухов
11:59  Великая Новоселка - в преддверии штурма
11:58  "Определение целей". Интеграция в рамках Союзного государства расширяется
11:55  Скрепы деспотии. Опыт Индии и Пакистана, - Сергей Кожемякин
11:54  Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу
11:52  Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
11:48  Readovka: как русские стали массово уезжать из Казахстана
11:09  Запад открыл сирийскую рану, чтобы ослабить Россию, - Самих Сааб
11:01  Джихадисты без сопротивления захватили дворец Башара Асада
08:25  Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека, - Дм.Мигунов
08:07  Зачем Москве мертвые Идлибские соглашения и Астанинский формат? - Дмитрий Родионов
07:48  В Южной Корее задержан отставной министр обороны Ким Ен Хен. Обвинен в "государственной измене"
07:43  Как исчезает культурное наследие Казахстана
07:36  Казахстанская нефть не ищет легких путей: куда пойдут десятки миллионов тонн
07:35  Премьер-министр Сирии аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с новыми властями страны
07:32  Reuters: Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении
07:26  Успехи, которые не кружат голову, - Александр Бородай
07:08  Дорога в рай или на ремонт: какие проблемы вскрыло строительство трассы Астана - Алматы
07:01  Сирию ждет распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром, - Любовь Степушова
06:54  Джихадисты прорвались в центр Дамаска. Захвачен телецентр
06:46  Депутатам парламента Южной Кореи не удалось проголосовать за импичмент президенту
04:46  Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма" (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:40  Продюсер Цекало развелся с женой-казашкой?
01:38  Презентация романа "Восхождение фениксов" Тянься Гуйюаня (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:34  Пушечное мясо. Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
01:32  Мы - цивилизация. Россия возвращается к самой себе, - Вардан Багдасарян
01:27  В турецком городе Демре археологи нашли могилу прототипа Санта-Клауса Николая Чудотворца
01:24  Как в Таджикистане дискриминируют женщин с маленькими детьми . -: Asia-Plus
01:20  Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного, - Дмитрий Бавырин
00:43  Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ роман "Вегетация" (анонс)
00:35  В КНБ Казахстана заявили о предотвращении терактов в стране
00:19  Катастрофа в Сирии набирает обороты, - Александр Коц
00:09  Латвию от протестов спасает СВО России на Украине: стала известна обстановка в Прибалтике
Суббота, 07.12.2024
21:21  США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии - Трамп
21:16  Джихадисты снова захватили сирийскую Пальмиру. Армия Асада совсем не хочет воевать
14:14  1000 км в час: Китай строит поезда, которые будут летать
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия не позволит Европе совершить очередную "майдан-революцию" в Грузии, - Хасан Энес Карахан
12:42 08.12.2024

dikGAZETE
Турция

Глава ФСБ: Запад начнет "цветную революцию" в Грузии
dikGAZETE: Россия знает о попытках Запада провести в Грузии "цветную революцию"

Россия знает о попытках Запада провести в Грузии "цветную революцию", пишет dikGAZETE. По мнению автора, благодаря принятой политической системе у текущего проевропейского президента мало шансов на переизбрание.

Хасан Энес Карахан (Hasan Enes Karahan)

Грузия готовится к первым президентским выборам по новой системе в стране. 14 декабря 2024 года нового главу государства выберет коллегия выборщиков из 300 человек, состоящая из парламентариев, представителей местных органов власти и автономных организаций. Такая процедура заменила обычное прямое голосование, став результатом конституционных поправок, принятых в 2017 году. Хотя полномочия президента существенно сократились, а должность стала более "представительной", за этот пост развернулась настоящая борьба.

Новая политическая система выборов в Грузии, похожая на американскую избирательную систему, кажется весьма спорной.

Порядка 75% коллегии выборщиков составляют представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", что практически гарантирует победу ее кандидатам. Мы видим, что оппозиция и некоторые группы общества активно протестуют против такого подхода, рассматривая его как способ усиления влияния "Грузинской мечты" на важнейшие государственные институты.

На мой взгляд, у действующего президента Саломе Зурабишвили очень мало шансов на переизбрание, несмотря на поддержку силами оппозиции. Открытая критика в адрес правящей партии и разногласия с ней практически свели на нет ее шансы на поддержку со стороны коллегии выборщиков.

Бывший премьер-министр Грузии и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили рассматривается в качестве главного кандидата на пост президента. Вероятно, он станет "компромиссной" фигурой для партии. Обсуждаются и возможные альтернативные персоны, такие как Константин Гамсахурдия, но вероятность их выдвижения невысока.

Политические обозреватели в стране время от времени отмечают непрозрачность механизма президентских выборов. Хотя вероятность фальсификаций на уровне парламента, где большинство контролируется правящей партией, весьма спорна, контроль "Грузинской мечты" над избирательной процедурой, похоже, сведет эти риски к минимуму. Оппозиция же обвиняет правительство в "манипуляциях" и продолжает протесты, требуя "реформы" системы.

Сегодняшняя геополитика стала сложной по многим причинам. Заявления директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова на днях о том, что Запад пытается начать "цветную революцию" в Грузии, являются "сигналом". Причем это касается не только Грузии, но и, по моему мнению, Абхазии и Южной Осетии. Как известно, выражение "цветные революции" использовалось международными средствами массовой информации для описания социальных движений в постсоветских странах и на Балканах в начале 2000-х годов. Позже границы этого понятия расширились, и его стали использовать для обозначения многих революций, прежде всего на Ближнем Востоке.

Хотя Запад прибегает к "методам проб и ошибок", его прямое (!) вмешательство в нынешнюю избирательную кампанию в Грузии на данном этапе маловероятно. Да и заявление Бортникова на самом деле служит "сигналом", который Запад может легко проанализировать. Глава ФСБ дает понять: "Дорогой Запад! Нам известно о ваших программах вмешательства в выборы в Грузии. Если произойдет прямое вмешательство, российский государственный механизм первым выступит против него. Будьте осторожны, это последнее предупреждение!"

Одним словом, Бортников уже сейчас неявно предупредил те страны, которые мечтают изолировать Россию и регион от внешнего мира.

С другой стороны, во внутренней структуре Грузии существует сильная традиция протестных движений, которую мы можем подтвердить историей социальных акций предыдущих лет. Вместе с тем мы можем сказать, что "Грузинская мечта" все это время уверенно управляла этим процессом.

Вероятность полномасштабного "восстания", несмотря на активный потенциал общественных протестов и демонстраций сейчас чрезвычайно низка. Хотя протесты, вполне возможно, продолжатся, они едва ли перерастут в крупномасштабное движение, способное изменить политический ландшафт. Кроме того, сегодня в Абхазии, Южной Осетии и Грузии стали заметны некоторые другие политические действующие лица: зарубежные, нетрадиционные неправительственные организации и выпускники школ "Организации фетхуллахистов" (FETÖ). Разумеется, такая ситуация в будущем может привести к новым конфликтам по оси Азербайджан-Армения, Турция-Армения или Армения-Центральная Азия на политическом, военном и экономическом уровнях.

Таким образом, выборы в Грузии, судя по всему, станут проверкой стабильности политической системы страны. Хотя преобладающее влияние правящей партии и "отсутствие прозрачности" вызывают много вопросов относительно того, будет ли управление процессом справедливо, вес "Грузинской мечты" в общественном мнении делает результаты выборов почти предсказуемыми уже сейчас.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733650920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  