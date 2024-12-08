Мы начинаем не с нуля, а с минус одного: аким Алатау о развитии города будущего

12:48 08.12.2024 Данил Утюпин

08 декабря 2024



15 мая корреспондент Orda.kz встретился с новым акимом нового города Алатау Аркеном Утеновым, назначенным на этот пост несколькими днями ранее. Тогда он рассказал о важнейших задачах акимата на ближайшие месяцы и предложил приехать через полгода, чтобы обсудить изменения. И вот 6 декабря глава Алатау дал Orda.kz полноценное интервью.



Если одна из основных причин строительства города Алатау - это необходимость разгрузки Алматы, то какие будут придуманы стимулы, чтобы в Алатау переселялись прежде всего алматинцы, а не жители из других населенных пунктов и регионов?



- Ключевая задача образования города Алатау - это сдерживание маятниковой миграции. Ежедневно в Алматы едут на работу сотни тысяч жителей области, что создает гигантскую нагрузку на транспортную и прочую инфраструктуру, приводит к огромным пробкам, ухудшает экологическую обстановку. И наш город должен именно перехватывать, перетягивать такие потоки из области, а не переселять к себе жителей Алматы.



Однако люди едут в город не только из-за работы. Молодые люди приезжают на учебу. Многие переселяются в Алматы ради лучших условий жизни. И мы хотим со временем создать это и в Алатау. Но первоочередная наша задача - создание рабочих мест. Поэтому в Алатау имеется свободная экономическая зона (СЭЗ), которая предусматривает особые благоприятные условия для 14 сфер бизнеса. Но будут развиваться направления и не относящиеся к СЭЗ.



Сейчас проводится политика по точечному освоению территории. Определены 13 точек роста, где имеется готовность инвесторов к вложению инвестиций. Для этих территорий начнется разработка необходимых градостроительных документов, и в перспективе будет проводиться необходимая инженерная инфраструктура.



Каковы основные точки экономического роста Алатау? Какие предприятия появятся здесь в ближайшие пару лет и кто их будет строить?



- Если говорить о крупных проектах ближайшей перспективы на два-три года, то такие:



сейчас реализуется проект ТОО "ПепсиКо Центральная Азия" по выпуску картофельных чипсов (объем инвестиций - 80 млрд тенге, планируется создание более 300 рабочих мест);

в 2026–2027 годах планируется расширение транспортно-логистического центра "Жетыген" (объем инвестиций 15 млрд тенге, создание более 100 дополнительных рабочих мест);

в 2027 году реализуют третью очередь ТОО "Маревен Фуд Тянь-Шань", строительство завода по розливу напитков (объем инвестиций 20 млрд тенге, 234 дополнительных рабочих мест);

в 2025 году будет построен логистический и индустриальный парк ТОО "Арказ Инвест" (инвестиции в объеме 10 млрд тенге, 150 рабочих мест);

компания Damu Logistics тоже пускает корни в Алатау. Компания Mars проявляет интерес.



Всего насчитывается порядка 30 проектов, которые имеют планы по вложению инвестиций, в том числе в рамках юрисдикции свободной экономической зоны "Алатау". Это будет осуществляться по мере подготовки градостроительных документов города и проведения инженерных коммуникаций.



Есть мнение, что в Алатау построят много жилья, потому что строить его быстро и выгодно. И люди, которые его купят, в Алатау работы не найдут и будут ездить в Алматы, что ухудшит экологическую и транспортную ситуацию.



- Да, мы понимаем эти риски, и поэтому сейчас активнее всего работаем с инвесторами, готовыми открывать новые предприятия и создавать новые рабочие места. А массовое строительство жилья для нас пока не в приоритете.



Когда я весной приезжал в Жетыген, то целый день бродил пешком по улицам и опрашивал жителей, каких они ждут изменений и какое им тут нужно предприятие. Мне отвечали, что хотели бы новую современную больницу, пожарную часть, развлекательный центр с кинотеатром, ну и, разумеется, качественные дороги. А в плане промышленности оптимальнее всего было бы построить плодоконсервный завод, потому что тут многие жители имеют огороды или даже большие поля, где выращивают всякие овощи, бахчевые культуры. И есть база для такого предприятия. У вас есть в планах создание чего-то подобного?



- У нас же сейчас не плановая экономика, не Советский Союз. Мы не можем диктовать бизнесу, чем он должен заниматься на свои средства. Предприниматели сами решают, что им лучше производить, и берут на себя риски. А что касается консервов, то недалеко от Жетыгена в селе Заречном уже есть производство консервированной плодоовощной продукции под торговой маркой "Лучшие рецепты".



В презентации Генплана говорилось, что одним из экономических драйверов Алатау станет туризм. Зачем туристам сюда ехать? Какие в Алатау есть уникальные культурные, архитектурные памятники, музеи или природные красоты? Если туристам интересные горы, то они поедут в Алматы. Если Капшагай, то они поедут в Конаев.



- Туристическая привлекательность зависит от инфраструктуры, от построенных объектов. А это, в свою очередь, зависит от инвесторов. Мы предлагаем им привлекательные условия, земли возле Капчагайского водохранилища, теплый климат, подведем коммуникации. Мы хотим там построить ипподром, со временем там появятся гостиницы, развлекательные центры и зоны отдыха. И территория уже начала осваиваться.



Но самое главное - это обеспечить городу базовую инфраструктуру. У нас сейчас работа очень многоплановая идет. На самом деле мы начинаем не с нуля, а можно сказать, с минус одного. Нам нужно не просто создавать условия для строительства новых предприятий, приглашать инвесторов, запускать инновационные проекты, но и в первую очередь решать проблемы местного населения. Строить новые дороги, детские площадки, прогулочные зоны, социальные объекты. И параллельно нам нужно вести переговоры с инвесторами.



Когда я приезжал в Алатау в предыдущие разы, многие жаловались на местную больницу. Что она маленькая, старая и там не получишь качественную помощь. Говорили, что ходят в нее только за справками, а лечиться ездят в ГРЭС (пос. Отеген батыра) или в Алматы.



- Мы признаем, что у нас старая сельская поликлиника. И сейчас мы готовим ПСД для новой поликлиники. Затем она должна пройти экспертизу. Это займет в лучшем случае шесть–семь месяцев. И если заключение будет положительным, то мы направим запрос в Министерство финансов для выделения финансирования.



Но мы еще дополнительно работаем с инвесторами. И если получим нужное финансирование и начнем строить, то новая больница должна появиться к концу 2026 года. Но это весьма оптимистичный план. Зато уже сейчас мы строим два фельдшерско-амбулаторных пункта (ФАП).



Кажется, у нового города до сих пор нет своей пожарной части. Ее построят? Какие еще социальные объекты крайне необходимы городу и когда они появятся?



- Мы подыскиваем землю и готовим ПСД для пожарной части. И как в случае с поликлиникой, ее строительство - дело небыстрое. А пожар может вспыхнуть в любой момент. И поэтому мы пока наняли частную компанию с тремя пожарными машинами. И как минимум район Жетыгена она закрывает. Но это временная мера. Потом появится полноценное современное пожарное депо.



Мы возвели комфортную среднюю школу в районе Енбек и сейчас строим еще одну в районе Гэйт сити.Мы поставили восемь новых спортивных площадок. Также в этом году мы выбрали 39 улиц с самыми плохими дорогами и отремонтировали уже половину из них. Таких дорог у нас немало, потому что город растет с каждым днем.



Также мы провели большую работу по освещению наших улиц. Отремонтировали старые неработающие фонари на улицах или поставили новые. Но это пока просто дежурные работы. Мы сейчас готовим масштабный проект по системе "умного" освещения города Алатау, где можно регулировать яркость, мощность, оттенки света. Когда проектирование будет завершено, первым делом осветят микрорайоны Заречный и Арна.



Какая работа сейчас ведется по развитию системы общественного транспорта Алатау? Когда появятся внутренние автобусные маршруты, трамваи, ЛРТ?



- К нам ходят автобусные маршруты из Алматы (за них отвечают алматинские власти) и из города Конаева. В этом году мы подали заявку для приобретения собственных автобусов, которые будут курсировать по Алатау.



Алатау - город линейный. Он вытянулся на 60 км, начинаясь от алматинского пригорода Коянкуса и заканчиваясь на границе с Конаевым. Акимат же расположен в Жетыгене. И поэтому чтобы всем людям не мотаться сюда, мы открыли также представительство акимата в Коянкусе.



Вообще по Генплану в Алатау заложен ЛРТ. Но это очень сложный и дорогой проект, предназначенный для крупных мегаполисов с большим населением. Сейчас же самое главное хотя бы обзавестись собственным автобусным парком.



Что касается коммуникаций, то когда мы сюда только заехали, тут была весьма слабая мобильная связь. Сейчас уже в большинстве точек ловит 3G.



Постоянные перебои с водой - головная боль даже для Астаны и Алматы. А как с этим обстоит дело в вашем городе?



- С водой в принципе проблем нет. Но есть проблема с постоянным ростом числа потребителей. Немало людей, которые перебираются в Алматы из других регионов и не могут там купить или снять жилье, оседают в пригородах, в том числе в районах, которые теперь входят в Алатау. Покупают земельные участки и строят дома. Районы разрастаются, нагрузка постоянно растет. Это для нас большой вызов, но, думаю, мы справимся.



16 мая этого года аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с экспертом по зеленой экономике и климатической политике, профессором из Южной Кореи, советником генсека ООН по изменению климата Рае Квон Чунгом. И на этой встрече была озвучена идея, что Алатау может стать самым экологически чистым и продвинутым городом в мире. Как вы относитесь к этой идее? Получится ли ее реализовать или это утопия?



- Так как мы строим новый город, у нас много возможностей. Экологии будем уделять большое внимание. В генплане заложен план комплексного озеленения. Будем выращивать 117 видов растений. В нашем городе будут большие красивые парки. Мы бы хоть сейчас начали их делать, но есть проблема с участками. Почти вся земля в населенных пунктах или возле них находится в частных руках и выкупать ее непросто. А строить парки далеко от населенных пунктов бессмысленно. Но мы продолжаем искать варианты.



Также мы продолжим газификацию города, но в будущем хотим сделать акцент на развитие возобновляемой энергии, в частности солнечной.



Я уже дважды был в Жетыгене и с утра до вечера бродил по улицам и повсюду видел разбросанный мусор? Что с этим делать? Профессор Рае Квон Чунг указал на важность создания системы раздельного сбора отходов для последующей переработки. Но для этого просто поставить баки для разного мусора и построить завод недостаточно, нужно менять менталитет населения. У вас есть идеи, как это реализовать?



- Акимат чуть ли не каждую неделю проводит субботники. У нас задача - избавить город от мусора. Это очень сложно, но мы пытаемся.



Мы будем ловить и штрафовать тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. Мы хотим переделать мусорные площадки, поставить новые контейнеры и видеокамеры. Потому что есть люди, которым даже лень бросить мусор в бак, они оставляют рядом. А есть люди, которые прямо из машин выбрасывают на дорогу мешки с мусором. Мы уже объявили конкурс, ищем подрядчика, который займется обслуживанием мусорных площадок.



Но найти достойную фирму непросто. Так как существующие тарифы привлекательны для населения, но непривлекательны для бизнеса. И повышение тарифов сразу вызовет социальное недовольство. Поэтому тут нужно действовать очень осторожно. Конечно, мы бы хотели заняться полноценной переработкой отходов, есть инвесторы, которые проявляют интерес. И мы найдем решение. Источник - орда

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