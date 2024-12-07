Узбекистан. Умерла актриса Халима Ибрагимова

12:56 08.12.2024

В возрасте 45 лет умерла актриса театра "Мирзо" Халима Ибрагимова. Ранее у нее были проблемы со здоровьем.



Комедийная актриса и артистка театра "Мирзо" Халима Ибрагимова ушла из жизни 7 декабря в возрасте 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.



"Халима Ибрагимова внесла неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства, оставаясь самоотверженным и искренним человеком, который навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.



Она родилась в 1979 году в Ташкенте. У нее остались двое детей. Актриса окончила драматический факультет Ташкентского государственного художественного института.



Ранее она долгое время оставалась неактивной в социальных сетях из-за проблем со здоровьем, пояснив, что проходит лечение.



