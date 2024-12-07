Конец Сирийской Арабской Республики

15:47 08.12.2024

Конец Сирийской Арабской Республики



Обстановка в Сирии достигла своего логического конца. Вооруженные подразделения так называемого "Южного фронта" - боевики "умеренной" оппозиции из провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда зашли в Дамаск. Правительство Башара Асада официально прекратило свою деятельность. Подробный разбор ситуации в Сирии от "Архангел Спецназа Z" специально для Readovka.



