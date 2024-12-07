|Конец Сирийской Арабской Республики
15:47 08.12.2024
Конец Сирийской Арабской Республики
Обстановка в Сирии достигла своего логического конца. Вооруженные подразделения так называемого "Южного фронта" - боевики "умеренной" оппозиции из провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда зашли в Дамаск. Правительство Башара Асада официально прекратило свою деятельность. Подробный разбор ситуации в Сирии от "Архангел Спецназа Z" специально для Readovka.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил об установлении контакта с лидером вооруженной оппозиции Ахмедом Аль-Шараа (то есть лидером ХТШ* - аль-Джуляни**) для обсуждения управления страной в нынешний переходный период. На повестке дня также будет стоять вопрос присутствия подразделений ВС РФ в республике.
Что произошло в Хомсе?
Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" ускорились, начав штурм. Они встретили на окраине самое большое сопротивление по меркам сирийской армии, но потом оборона посыпалась. Сирийские войска постепенно начали отходить, и к ночи они заявили о выходе из города.
Куда разбрелись правительственные части - не совсем понятно, так как формирования ХТШ не встретили никакого сопротивления по дороге к Дамаску. О боях не сообщалось, так что САА, видимо, сбежала в направлении провинции Тартус, которую террористы не трогали.
Северо-запад и восток Сирии
Северо-восточнее Алеппо подразделения "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, вчера заявили о начале штурма курдского анклава в Манбидже. После нескольких неудачных атак СНА откатилась назад, курдам удалось отбиться.
На востоке Сирии, в Дэйр-эз-Зоре, представители арабских племен - это вооруженные формирования, проживающие в этом регионе и выступающие на стороне "Сирийской свободной армии" - атаковали столицу провинции, из-за чего курды решили уйти на север, за реку Евфрат. Дэйр-эз-Зор также перешел под контроль оппозиции.
На фоне происходящего в командовании "Сирийских демократических сил" (СДС) заявили о всеобщей мобилизации курдского населения. Связано это с тем, что протурецкие формирования не намерены отступать как в районе Манбиджа, так и в других регионах, подконтрольных курдским подразделениям.
Дамаск и юг Сирии
В столицу исламисты прошли без видимого сопротивления. На своем пути бандформирования уничтожали статуи и портреты бывших президентов Сирии.
Уже находясь в Дамаске, лидеры вооруженных группировок вышли в эфир государственного телевидения, официально заявив о свержении действующей власти. Помимо этого, они даровали амнистию всем заключенным государственных тюрем, в том числе тюрьмы Ас-Седная - там содержатся самые опасные представители ИГИЛ*.
Израильское руководство из-за ситуации в Сирии заявило о начале операции по созданию буферной зоны со стороны оккупированных Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра. Туда перебрасываются десантные подразделения.
Перспективы
В текущей ситуации основное внимание в ближайшие дни будет приковано к политическому транзиту власти, в результате которого будет создано переходное правительство, видимо, во главе с главой "Хайат Тахрир аш-Шам" аль-Джуляни. Вопрос присутствия РФ был обговорен заранее, однако мы имеем дело с террористами, которых называют "прогрессивными джихадистами", и любые соглашения с ними могут не стоить ни единого гроша.
Остается актуальным курдский вопрос. Курды готовятся к войне, мобилизуя подкрепления. Протурецкие формирования не отступятся.
И еще один момент - это ИГИЛ. Боевики и оппозиция выпустили сотни, тысячи заключенных, среди которых были высокопоставленные функционеры международной террористической организации, годами сидевшие в клетке, как дикие звери. На волне хаоса и беспорядков ее возрождение является вопросом времени, что еще больше дестабилизирует обстановку.
* - террористическая организация, запрещена в РФ
** - внесен в список экстремистов и террористов