Заявление МИД России по Сирии

19:47 08.12.2024

08.12.2024 14:28

Заявление МИД России

2396-08-12-2024



С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.



В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.



Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии.



Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.



