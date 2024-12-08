|От сострадания до злорадства. Al Jazeera публикует подборку международных реакций на события в Сирии
19:59 08.12.2024
Al Jazeera
Катар
08 декабря 2024
Реакция мирового сообщества на свержение Башара Асада и захват боевиками сирийского Дамаска
Молниеносное взятие террористическими группировками столицы Сирии стало историческим переломом для страны, пишет Al Jazeera. Издание публикует подборку международных реакций на это событие. На Западе злорадствуют, в странах Востока призывают к стабильности.
Сирийские боевики объявили об "освобождении" страны после штурма столицы и сообщили, что президент Башар Асад бежал из Дамаска в неизвестном направлении.
Население Дамаска и других частей страны, в том числе на границе с соседним Ливаном, начало радостные празднования, а многие перемещенные сирийцы решили вернуться домой.
Ошеломляющее рывок вооруженных формирований произошел после 13 лет войны и положил конец более чем полувековому правлению семьи Асадов.
Предлагаем вашему вниманию подборку международных реакций на эту новость.
Организация Объединенных Наций
"Важно, чтобы мы смогли найти политический выход из сложившейся ситуации", - сказал посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен (Geir Pedersen).
"И этот политический путь должен сильно отличаться от того, что было раньше. Это должен быть процесс, в котором участвуют все, и где мы действительно сосредоточимся на необходимости единства, стабильности, где Сирия сможет восстановить свой суверенитет и свою территорию". Есть много ран, которые необходимо залечить".
Китай
Пекин "внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и надеется, что страна как можно скорее вернется к стабильности", говорится в заявлении министерства иностранных дел.
"Правительство Китая активно помогает китайским гражданам, желающим покинуть Сирию безопасным и упорядоченным образом, и поддерживает контакт с китайскими гражданами, которые остаются в Сирии", - заявили в министерстве.
"Мы настоятельно призываем соответствующие сирийские органы принять практические меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Сирии", - добавили в министерстве.
"В настоящее время посольство Китая в Сирии продолжает работу, и мы будем и дальше оказывать всестороннюю помощь нуждающимся в ней китайским гражданам".
Египет
Египет призвал все стороны в Сирии сохранить функционирование государства и национальных институтов, заявили в египетском министерстве иностранных дел.
Министерство иностранных дел страны заявило, что с большим вниманием следит за развитием ситуации, подтверждая свою поддержку сирийского народа, суверенитета и единства страны.
Европейский союз
"Конец диктатуры Асада - это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
Она добавила, что приоритетом блока является "обеспечение безопасности" в регионе, и пообещала работать со "всеми конструктивными партнерами" в Сирии и в более широком смысле по всему региону.
"Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - сказала она.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал падение "варварского государства" Асада в Сирии и пожелал мира жителям страны.
"Варварское государство пало. Наконец-то", - написал Макрон в соцсети X.
"Я отдаю дань уважения сирийскому народу, его мужеству, его терпению. В этот момент неопределенности я шлю ему свои пожелания мира, свободы и единства".
Германия
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал падение Асада "хорошей новостью" и призвал найти политическое решение для стабилизации ситуации в охваченной войной стране.
Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок назвала падение Асада "большим облегчением" для сирийцев.
"Для миллионов людей в Сирии конец Асада - это огромное облегчение", - сказала она и добавила, что „страна не должна теперь попасть в руки других радикалов, какую бы форму они ни приняли".
Израиль
Израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли сказал, что успехи оппозиции в Сирии "далеко не повод для радости" в его стране, призвал возобновить контроль Израиля на горе Хермон на оккупированных Голанских высотах и создать новую линию обороны на основе линии прекращения огня с Сирией в 1974 году.
Италия
"Я с обеспокоенным вниманием слежу за развитием ситуации в Сирии", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X.
"Я нахожусь в постоянном контакте с нашим посольством в Дамаске и с офисом премьер-министра. Я созвал экстренное совещание", - добавил он.
Ливан
Ливанская армия заявила, что усиливает свое присутствие на границе с соседней Сирией.
"В свете стремительного развития событий и чувствительных обстоятельств, которые переживает регион, подразделения, которым поручено наблюдение и контроль за северной и восточной границами, были усилены в связи с ужесточением мер наблюдения", - говорится в заявлении армии.
Катар
Министерство иностранных дел Катара предупредило, что нельзя допустить погружение Сирии в хаос после отстранения Асада от власти.
Эмират Персидского залива заявил, что "внимательно следит за развитием событий в Сирии", и подчеркнул "необходимость сохранения национальных институтов и единства государства, чтобы не допустить его сползания в хаос".
Россия
Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад сложил с себя полномочия президента после переговоров со сторонами, участвующими в конфликте, и покинул страну в неизвестном направлении.
"По итогам переговоров Башара Асада с рядом участников конфликта на территории Сирийской Арабской Республики он принял решение сложить с себя президентские полномочия и покинуть страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем", - говорится в сообщении Министерства.
"Россия в этих переговорах участия не принимала".
В Министерстве также заявили, что российские войска на базах в Сирии приведены в состояние повышенной готовности, но непосредственной угрозы для них нет.
Турция
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что правительство Сирии "рухнуло, и контроль над страной переходит из рук в руки".
Выступая на Дохийском форуме в Катаре, Фидан сказал, что "это не произошло в одночасье. Последние 13 лет страна находилась в беспорядке", поскольку война началась после подавления Асадом протестов оппозиции в 2011 году.
"Нельзя позволить террористическим организациям воспользоваться этой ситуацией. Оппозиционные группы должны быть едины. Мы будем добиваться стабильности и безопасности в Сирии", - добавил он.
"Новая Сирия не должна представлять угрозу для соседей, она должна устранить угрозы".
Соединенные Штаты
"Президент [Джо] Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и находятся в постоянном контакте с партнерами в регионе", - говорится в заявлении Белого дома.
В заявлении, опубликованном на платформе Truth, избранный президент Дональд Трамп сказал, что Асад "бежал из своей страны" после того, как потерял поддержку России.
Филиппины
"Филиппины призывают все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейшего насилия, чтобы избежать новых жертв и гибели мирных жителей", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.
"Мы выражаем обеспокоенность положением наших филиппинцев в Сирии и советуем им принять необходимые меры предосторожности и оставаться на связи с посольством Филиппин в Дамаске".
Объединенные Арабские Эмираты
Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что негосударственные субъекты не должны иметь возможности использовать политический вакуум.
"Разворачивающиеся в Сирии события также являются наглядным свидетельством политической несостоятельности и разрушительной природы конфликта и хаоса", - сказал Гаргаш на Манамском диалоговом форуме в столице Бахрейна.