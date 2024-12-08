От сострадания до злорадства. Al Jazeera публикует подборку международных реакций на события в Сирии

19:59 08.12.2024

Al Jazeera

Катар

08 декабря 2024



Реакция мирового сообщества на свержение Башара Асада и захват боевиками сирийского Дамаска



Молниеносное взятие террористическими группировками столицы Сирии стало историческим переломом для страны, пишет Al Jazeera. Издание публикует подборку международных реакций на это событие. На Западе злорадствуют, в странах Востока призывают к стабильности.



Сирийские боевики объявили об "освобождении" страны после штурма столицы и сообщили, что президент Башар Асад бежал из Дамаска в неизвестном направлении.



Население Дамаска и других частей страны, в том числе на границе с соседним Ливаном, начало радостные празднования, а многие перемещенные сирийцы решили вернуться домой.



Ошеломляющее рывок вооруженных формирований произошел после 13 лет войны и положил конец более чем полувековому правлению семьи Асадов.



Предлагаем вашему вниманию подборку международных реакций на эту новость.



