Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

20:50 08.12.2024

Кирилл Стрельников



Как и ожидалось, предновогодний сезон на Западе наполнился улыбками, запахом хвои, звоном колокольчиков и дикой истерикой по поводу новости о скором размещении волшебной ракеты "Орешник" в Белоруссии, о чем договорились президенты РФ и РБ по результатам Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин мягко и негромко сообщил, что "Орешники" могут появиться у наших ближайших союзников уже во второй половине 2025 года (параллельно с массовым насыщением наших собственных войск), а цели для них будет определять военно-политическое руководство Белоруссии.



Целей много, и все они отличные: из Белоруссии ракета достигнет Лондона и Парижа за восемь минут, базы НАТО в Германии, Польше и Румынии будут поражены за три-шесть минут, а до Киева "Орешник" долетит менее чем за три минуты. В общем и целом русские "Орешники" из Белоруссии накрывают всю Европу и с легкостью достают до военных баз НАТО на Ближнем Востоке.



Не оценив праздничного послания Путина Западу, натовские столицы забыли о планах пить шампанское на развалинах России и угрюмо сосредоточились на невеселых размышлениях в стиле "а нас-то за шо?!": "Смертельный "Орешник" Путина нацелен в самое сердце НАТО"; "Это попытка еще больше унизить и запугать западных союзников Украины"; "Путин хочет усилить стратегические позиции России в преддверии переговоров по Украине" и даже "де-факто аннексировать Беларусь путем расширения своего военного присутствия в стране".



Ясное дело, что теперь орехи в золотой фольге на всех евроелках будут ассоциироваться с Путиным, а пролет санок Санта-Клауса будет сопровождаться сиреной воздушной тревоги, из-за чего последняя встреча глав МИД стран НАТО в этом году будет посвящена исключительно "Орешнику". Но, как ни хочется Западу обвинить российского и белорусского президентов в "новом витке агрессии" и испорченном празднике, виноваты вовсе не они.



Вчера в Генштабе ВС Белоруссии заявили, что решение о размещении "Орешника" принято в ответ на шаги США и Германии по развертыванию ракет средней дальности в Европе, о чем неуважаемые натовцы оглушительно молчат.



А мы напомним.



В начале июля этого года Белый дом опубликовал официальное совместное заявление США и ФРГ о том, что с 2026 года на территории Германии будут размещаться американские ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. В частности, речь идет о многоцелевых SM-6, а также о крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении, которые будут развертываться на временной, а далее на постоянной основе. В заявлении было специально указано, что данное оружие будет обладать "значительно большей дальностью, чем нынешние наземные ударные средства в Европе". Одним из главных интересантов соглашения был канцлер Шольц, который заявлял, что это "очень хорошее решение", которое вписывается в стратегию безопасности федерального правительства, так как Германии необходимо "иметь собственную защиту и сдерживание".



Угрозы и эскалация? Ну конечно нет: ракеты НАТО несут в клювиках исключительно мир, добро и демократию.



Власти РФ неоднократно (вернее - многократно) предупреждали, что если Соединенные Штаты разместят где-либо наземные ракеты средней и меньшей дальности, то Россия откажется от своего добровольного моратория на развертывание подобных комплексов, который был на односторонней основе введен нашей страной после выхода США из ДРСМД в 2019 году (то есть при Трампе, которого сейчас некоторые рисуют маслом чуть ли не как голубя мира Пикассо).



Мало того: в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил США и странам НАТО договориться о неразмещении ранее запрещенных ракет в Европе и Азии, но его предложения были отвергнуты. Соответственно, в итоге Россия предприняла вынужденные ответные шаги.



Забавно, что в конце ноября этого года посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что "решение разместить американские ракеты средней дальности на территории Германии не является признаком эскалации".



Почему же зеркальный шаг России, о котором мы предупреждали давно и многократно, так внезапно возбудил и опечалил Запад?



Дело в том, что российская ракетная система "Орешник" жесточайшим образом спутала карты сторонников "стратегического поражения России" на Западе и в корне поменяла всю расстановку сил.



Во-первых, Запад в рамках конфликта на Украине постоянно повышал ставки (включая авантюру в Курской области и удары ракетами ATACMS вглубь нашей территории) и всеми силами стремился вынудить Россию к применению тактического ядерного оружия, что мгновенно дало бы повод объявить нашу страну "мировым изгоем" и понудить наших партнеров свернуть с нами любые военно-экономические контакты. Однако "Орешник" даже в неядерном оснащении при его групповом применении ни в чем не уступает применению ядерного оружия по поражающим свойствам, о чем упомянул президент РФ: "Такие новейшие системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются. Во-первых, это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результатов не за счет своей мощи, а за счет точности. Второе - в случае группового применения одного-двух-трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное. Но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет".



Во-вторых, при моделировании потенциального "горячего" конфликта с Россией НАТО и США исходили из того, что они имеют перед нашей страной кардинальное преимущество в конвенциальных (неядерных) вооружениях, в особенности в высокоточных системах. До бенефиса "Орешника" наши непартнеры были уверены, что они могут выиграть военный конфликт с Россией, поскольку Москва, по их мнению, категорически не хочет ядерной войны. Однако теперь эти иллюзии разбились об "Орешник", который в буквальном смысле не оставит от любых западных конвенциональных систем камня на камне.



В своем интервью Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду, что "последний сигнал от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез". Но есть ощущение, что с размещением "Орешников" в Белоруссии степень серьезности на Западе теперь будет просто зашкаливать.