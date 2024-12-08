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|Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
00:07 09.12.2024
"Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал источник.
По его словам, "Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса".
"Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН", - добавил источник.
"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений на территории Сирии", - подчеркнул источник в Кремле.
Он выразил надежду на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развитие двусторонних отношений РФ и Сирии.