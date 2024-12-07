Франция погружается в политический и социальный хаос, - Олег Розанов

00:21 09.12.2024 7.12.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Франция рискует лишиться своей промышленности, поскольку конкурировать с США и Китаем стало "как никогда тяжело"



4 октября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) большинством голосов поддержало вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За это решение проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах, сообщает Le Figaro.



В связи с вотумом недоверия премьер и правительство уйдут в отставку. Барнье останется исполняющим обязанности премьер-министра до того, как президент Франции Эммануэль Макрон выберет его преемника.



Вопрос об объявлении правительству вотума недоверия на голосование вынесли депутаты левой коалиции "Новый народный фронт" и представители правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".



Причиной вотума недоверия стало решение Барнье утвердить бюджет на следующий год без согласования с парламентом. В ходе переговоров с парламентскими партиями Барнье пошел на ряд уступок по расходам и налогам, надеясь на поддержку большинства депутатов при голосовании за бюджетные законы, но все равно не смог заручиться необходимым числом голосов. 2 декабря премьер для утверждения бюджета решил применить особую процедуру, предусмотренную Конституцией. Она позволяет утвердить бюджетный закон без обсуждения и голосования в парламенте, при этом – в изначальной версии, предложенной правительством.



Бюджет, проталкиваемый Барнье, подразумевал значительное сокращение государственных расходов в медицинском секторе, отмену индексаций пенсий и другие непопулярные меры.



Национальному собранию Франции до сегодняшнего дня только один раз удавалось отправить правительство в отставку. Это произошло в 1962 году, когда депутаты проголосовали за вотум недоверия кабинету Жоржа Помпиду. При этом само голосование в Нацсобрании по вопросу о доверии правительству не является чем-то исключительным. С 1958 года оно проходило более 130 раз.



Макрон назначил 73-летнего правоцентристского политика Мишеля Барнье на должность премьер-министра страны 5 сентября. Барнье – ветеран правоцентристской партии "Республиканцы". За время своей политической карьеры он занимал различные руководящие посты как во Франции, так и в структурах Евросоюза. С 2016 по 2019 год он руководил переговорами с властями Великобритании о выходе из ЕС.



Мишель Барнье и его кабинет, скорее всего, останутся исполнять обязанности, пока президент Франции Эммануэль Макрон будет искать нового премьер-министра – после внеочередных выборов в июле на это потребовалось 50 дней. Новые выборы, согласно французской Конституции, не могут быть назначены в течение года после предыдущих.



Впервые за историю Пятой республики пространство для маневра у президента Макрона практически исчезло. Депутаты оппозиции предлагают ему самому уйти в отставку. В этом случае страну ожидают новые президентские выборы.



По Конституции, заново распустить парламент озлобившийся Макрон сможет только летом будущего года. Значит, ему остается тянуть время, ведя изнуряющие переговоры со всеми политическими партиями о выборе нового премьера. Но никакой гарантии, что тот будет утвержден (а если и будет утвержден, то не получит еще одного вотума недоверия), у президента нет.



"Как только Барнье уйдет в отставку, Макрон, скорее всего, попросит его продолжить исполнять обязанности. Альтернативный вариант формального повторного назначения Барнье выглядит маловероятным, учитывая явное отсутствие большинства", – написал в своей аналитической заметке Карстен Никл, заместитель директора по исследованиям в консалтинговой компании Teneo.



Этот статус исполняющего обязанности может затянуться на месяцы, поскольку новые выборы не могут быть проведены до следующего года, в то время как другой возможностью является отставка Макрона, которая инициирует президентские выборы в течение 35 дней, указал Никл.



Он добавил, что такая серия событий оставит законопроект о бюджете непринятым, а заключение сделки в последнюю минуту выглядит маловероятным.



"Временное правительство, таким образом, вероятно, представит специальный конституционный закон, который фактически пролонгирует бюджет 2024 года без каких-либо ранее предусмотренных сокращений расходов или повышения налогов, при этом предоставляя правительству полномочия продолжать собирать налоги", – полагает аналитик.



"На фоне всех этих политических потрясений французские расходы по внешним займам растут, в то время как евро оказался в плену негативных настроений, усугубленных мрачными производственными данными из еврозоны и сопутствующей политической нестабильностью в Германии", – пишет NBC.



"Франция сталкивается с перспективой растущего бюджетного дефицита, финансирование которого станет более дорогим, поскольку доходность их [государственных облигаций] растет на фоне этой неопределенности", – отмечают аналитики Maybank (Малайзия).



Для международных инвесторов ситуация во Франции выглядит "очень плохой", – заявил в телефонном интервью CNBC Хавьер Диас-Хименес, профессор экономики в испанской Школе бизнеса IESE.



"Без бюджета они действительно объявят дефолт, не потому что не смогут выплачивать проценты по своим долгам, а потому что не смогут без бюджета. Рейтинговые агентства уже предупреждают, что 10-летние французские облигации имеют более высокую премию, чем греческие, что безумие с точки зрения фундаментальных показателей", – сказал он. Греция ненадолго потеряла свой инвестиционный кредитный рейтинг на фоне долгового кризиса еврозоны, что привело к суверенному дефолту страны.



"Но это потому, что пенсионным фондам все равно, они просто хотят гарантированного потока доходов без беспокойства о юридических махинациях. Поэтому они сбросят [французские облигации] и пойдут в другое место", – добавил Диас-Хименес.



"Помимо экономического роста и стабильности, это направит долг Франции в неустойчивом направлении", – прогнозирует он.



Банковские аналитики уже ухудшили свои прогнозы экономического роста для Франции после публикации плана бюджета в октябре, учитывая масштабные повышения налогов и сокращения государственных расходов.



Аналитики голландского банка ING, которые ранее прогнозировали замедление роста экономики Франции с 1,1% в 2024 году до 0,6% в 2025 году, заявили, что падение правительства Барнье "станет плохой новостью для французской экономики".



Они также предсказали принятие предварительного бюджета, отражающего рамки 2024 года.



"Такой бюджет не исправит траекторию государственных расходов", – заявили они, отвергая цель Барнье по сокращению государственного дефицита с 6% ВВП до 5% в 2025 году. Это означало бы, что Франция не будет двигаться к выполнению новых фискальных правил Европейского союза.



"В то время, когда экономический рост во Франции заметно замедляется, это плохая новость. Государственный дефицит останется высоким, долг продолжит расти, и следующему правительству – когда бы оно ни наступило – будет еще сложнее привести государственные финансы в порядок", – полагают аналитики ING.



В июне Еврокомиссия запустила процедуру инициации штрафных мер в отношении Франции из-за чрезмерного дефицита ее бюджета. Согласно фискальным правилам ЕС, дисбаланс в национальном бюджете не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60%. Во Франции уровень бюджетного дефицита, по оценкам министерства внутренних дел страны, приближался к 6,1% ВВП, а госдолг вырос до 110% (около €3,1 трлн).



В начале ноября министр промышленности Франции Марк Ферраччи в эфире радиостанции France Inter заявил, что Франция рискует лишиться своей промышленности, поскольку местным производителям "стало как никогда тяжело конкурировать с США и Китаем".



Речь в первую очередь идет о предприятиях химической промышленности, металлургии и машиностроения. Как отметил Ферраччи, французам сложно конкурировать здесь с китайцами и американцами, поскольку КНР и США активно субсидируют эти отрасли. Рабочие места рискуют потерять тысячи сотрудников, предупредил министр.



В период с апреля по август число закрытий заводов во Франции превысило количество открытий. С начала года было зафиксировано на 18 объявлений об открытии больше, чем о прекращении деятельности, что на 30% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.



Комментируя вотум недоверия правительству, Барнье президент Парижской академии геополитики Али Растбин в интервью ФСК выразил уверенность, что рано или поздно самому Макрону придется подать в отставку.



"Это ставленник Ротшильдов и BlackRock погубил французскую экономику и дал толчок повальной деиндустриализации. У него нет шансов спасти ситуацию. Жаль, что даже его отставка не может спасти страну от грядущего краха". Источник - fondsk.ru

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