Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад, - Андрей Медведев

00:32 09.12.2024

Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

Вне зависимости от нынешних событий, военная кампания в Сирии останется в русской истории, как символ победы русского оружия. Как и подвиги русских солдат и офицеров.



Андрей Медведев

Политический обозреватель



Поскольку Сирия этой ночью перестала существовать, стоит отметить несколько важных моментов.



Было бы странно, если бы наши враги не воспользовались нашими ошибками. Если не попытались бы ударить там, где слабое место.



О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена. Писали и о том, что сирийцы убегают на территории, подконтрольные курдам и "Хайят Тахрир аш-Шам*" (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) – да-да, потому что там легче жизнь, есть свет и бензин.



