Спрос на углеводороды останется высоким еще много лет, - Татьяна Астафьева

00:54 09.12.2024 08.12.2024

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на форумах в ОАЭ и Катаре рассказал, как будет развиваться глобальная энергетическая отрасль

Татьяна Астафьева



В Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты) прошел XVII Веронский Евразийский экономический форум. Работу специальной сессии 5 декабря открывал доклад главы "Роснефти" Игоря Сечина "Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида". В нем топ-менеджер крупнейшей нефтяной компании РФ обозначил главные проблемы и перспективы не только современной нефтяной отрасли, но и глобальной экономики. Сечин подверг критике нынешние планы энергоперехода, а также заявил о том, что США уже проиграли технологическую гонку Китаю. Еще один доклад, развивающий те же идеи, Игорь Сечин представил 7 декабря в Катаре, в рамках XXII Дохийского форума.



Веронский Евразийский экономический форум в нынешнем году впервые проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В событии приняли участие представители власти и бизнеса из стран Европы и Азии, в частности министр промышленности и высоких технологий Объединенных Арабских Эмиратов и глава компании ADNOC, доктор Султан аль-Джабер, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мухаммед бен Дейн, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, министр экономики Азербайджана и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, председатель совета директоров и главный исполнительный директор индийской корпорации ONGC Арун Кумар Сингх, президент – председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин, экс-глава Международного энергетического агентства и признанный мировой эксперт в области энергетики Нобуо Танака, президент SOCAR Ровшан Наджаф, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, главный исполнительный директор Manpower Projects Дональд Морема и старший партнер этой компании Ратшитагангга Тшилидзи, президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.



Президент РФ Владимир Путин, который обратился со специальным приветствием к участникам форума, отметил, что тема форума "Новая архитектура сотрудничества" отражает растущую востребованность преобразований системы международных экономических отношений в интересах мирового большинства. "Очевидно, что на смену изжившей себя модели, дающей односторонние преимущества небольшой группе стран, должна прийти новая – основывающаяся на подлинном равноправии, справедливости и учете законных интересов друг друга, исключающая любые формы дискриминации, диктата и санкционного давления", – считает Путин. Президент РФ отметил, что именно такие принципы сотрудничества лежат в основе БРИКС. "Мы с удовлетворением отмечаем, что в пользу утверждения этих принципов на глобальном уровне выступает все больше членов мирового сообщества", – отметил президент РФ, по мнению которого инициативы, выдвинутые на форуме в Рас-эль-Хайма, послужат расширению взаимодействия между странами и народами Евразии.



Мир не обойдется без углеводородов



На специальной сессии, модераторами которой были академик Российской академии наук, президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин и эксперт-аналитик итальянского телеканала RAI Алессандро Кассиери, выступил с ключевым докладом глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он, со ссылками на исследования ученых и отраслевых экспертов, предложил участникам форума свое видение развития энергетической сферы и мировой экономики в целом. Игорь Сечин уделил много внимания перспективам нефти и газа в мировом энергобалансе. По словам главы "Роснефти", значение углеводородного сырья не только не уменьшится, но даже возрастет. Поддерживать спрос будут два фактора – экономический рост в развивающихся странах и активное развитие центров обработки данных (ЦОД) во всем мире.



Сечин обозначил качества, делающие нефть, газ и уголь незаменимыми в жизни современных людей. В частности, ископаемое топливо легко можно транспортировать туда, где более всего востребовано. Так, как сообщил глава нефтяной компании, объем энергии, которую можно переместить на 1000 миль за доллар для трубопроводной нефти, составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопроводного газа – до 1,2 мегаватт-часа. А вот для водорода этот показатель будут составлять только 0,2 мегаватт-часа. "Развивая исследования великого русского ученого Петра Леонидовича Капицы, эксперты McKinsey и ученые западных университетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает высокой плотностью потока энергии", – сообщил Сечин. Он отметил, что по этому показателю дизель превосходит водород почти в 30 раз, а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 раз.



"На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на уголь – 25%, на газ – 22%, и, судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", – отметил Сечин и обратил внимание на то, что в последние три года западные фондовые рынки умерили оптимизм в отношении сектора возобновляемой энергетики – акции компаний по производству "чистого" топлива упали в несколько раз. Это связано с тем, что у компаний зеленой экономики не получается достигать поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступа к новому финансированию. В результате даже нефтяные гиганты, подобные Chevron, bp и Shell, тормозят свои проекты по производству альтернативного топлива. "Меня, в частности, радует отказ от производства авиационного топлива из использованного масла для жарки", – отметил глава "Роснефти".



Некогда зафиксированный на Западе ажиотажный спрос на электромобили резко снизился, рассказал Игорь Сечин. "Буму на электромобили на Западе приходит конец: из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены продавать себе в убыток, а в США стоимость подержанного электромобиля менее чем за два года снизилась на 25%", – сообщил он, отметив важную причину падающего спроса на электрокары. Дело в том, что пока создание дополнительной генерации, сетей и зарядной инфраструктуры не синхронизируется с электрификацией автопарка, что стало головной болью для владельцев электромобилей. "Дополнительным значительным вызовом должен стать перевод на электричество грузового, воздушного и водного транспорта, – уверен Сечин. – Для достижения целей энергоперехода к 2050 году количество грузовых электромобилей должно будет вырасти более чем в 100 раз, до 40 с лишним миллионов. Вряд ли это реально".



Форсированный энергопереход под огнем критики



Традиционно Игорь Сечин посвятил часть доклада критике форсированного энергоперехода. Как заявил глава "Роснефти", ажиотаж, который был создан вокруг темы изменения климата, вызывает откровенные злоупотребления. "Согласно недавнему расследованию международного объединения Oxfam, Всемирный банк не предоставил отчетность за расходы на почти 41 млрд долл., потраченные на климатические проекты", – сообщил Сечин, обратив внимание на то, что на энергопереходе готовы зарабатывать целые страны. "Недавно издание Foreign Affairs, один из основных рупоров внешней политики США, предложило объединить борьбу с изменением климата с продвижением американских экономических интересов. Издание выдвинуло идею поддержки зеленых технологий в развивающихся странах по аналогии с планом Маршалла", – сказал руководитель "Роснефти". По его словам, новый план Маршалла предполагает, что для восстановления глобального лидерства и обретения технологического суверенитета США нужно обязать развивающиеся страны закупать американские технологии и оборудование для зеленого перехода в обмен на американскую финансовую помощь. Причем стимулировать желание партнеров бороться с изменением климата Соединенные Штаты собираются с помощью импортных пошлин. "Это подтверждает тезис о том, что объявленная программа энергоперехода по сути своей является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в "золотой миллиард", – отметил Сечин.



"Мировой гегемон" теряет свой статус



При этом глава "Роснефти" констатировал, что у США не получилось подтвердить свои претензии на мировое лидерство – они не обеспечили условия для поддержания справедливого миропорядка, а действовали только в своих интересах, используя санкции как экономическое оружие. Однако сейчас ситуация меняется коренным образом. "Америка допустила утрату лидерства в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20–30 лет назад сложно было себе представить", – заявил Сечин, подчеркнув и снижение доминирования США и в экономике, и в торговле.



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В Веронском форуме участвовали

представители власти и бизнеса из стран

Европы и Азии. Фото с сайта www.rosneft.ruСвидетельством этому стало снижение доверия к американскому доллару, восстановить пошатнувшиеся позиции которого теперь вряд ли удастся. "В 1960 году бельгийско-американский экономист Роберт Триффин предсказал риски доминирования доллара США в долгосрочной перспективе, – напомнил Сечин. – В сформулированной им "дилемме Триффина" он обратил внимание на то, что роль доллара как международной резервной валюты невозможна без постоянного дефицита платежного баланса США, который поддерживает ликвидность финансовой системы и способствует экономическому росту в мире. Увеличение дефицита платежного баланса США, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире и подрывает доверие к американской валюте, что напрямую угрожает ее статусу".

Выступая на форуме в Дохе, Игорь Сечин также отмечал, что использование санкций для устранения экономических конкурентов уничтожает институт контрактных обязательств, правовую систему, а в итоге и сам глобальный рынок. "За последние 20 лет мы видим, что число американских санкций превысило 15 тыс. плюс 5 тыс. санкций, введенных их европейскими союзниками, – привел пример глава "Роснефти". – К сожалению, энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления. Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями зеленого перехода". При этом в результате санкций, вводимых против РФ, более всего пострадала экономика Европы. "Думаю, что для мыслящих политиков не секрет, что брекзит был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики Евросоюза", – заявил глава "Роснефти".



Новые контуры будущего рисуют в России



В докладе на Веронском форуме глава "Роснефти" также обратил внимание на огромную роль России на мировом энергетическом рынке. По мнению Сечина, вытеснение с него РФ приведет к коллапсу мировой экономики. "За последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересами", – заявил Сечин. Он также отметил, что в 2016 году доля ОПЕК на рынке нефти сократилась до 36%, однако РФ с партнерами создала ОПЕК+, доля которого составила 55%, что позволило стабилизировать рынок и защитить интересы производителей. Решения ОПЕК+ существенно поддержали и американские сланцевые компании, которые, по словам главы "Роснефти", к этому времени уже "пустили по ветру более 300 млрд долл. капитала своих акционеров и накопили долгов еще почти на 200 млрд".



При этом углеводородный потенциал России крайне велик, например особую роль будут играть регионы Крайнего Севера – там в российских широтах сосредоточены 80% мировых запасов арктических нефти и газа.



Глава "Роснефти" обратил внимание на важность интеграционных процессов на евразийском пространстве, причем, по его словам, сотрудничать страны должны с учетом национальных интересов, строя свои отношения на доверии, уважении и долгосрочности. "Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", – сказал Игорь Сечин.



Его идеи были поддержаны главами крупных компаний из разных стран. "Несмотря на критику в адрес углеводородного сектора, энергетика остается критически важной и необходимой для множества отраслей, включая производство удобрений, пластмасс, фармацевтических препаратов и систем доставки медицинских препаратов, – заявил исполнительный директор корпорации Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад. – Поэтому, несмотря на настоятельную необходимость принятия климатических мер, мы не можем просто отказаться от нынешней системы, основанной на углеводородах".



По словам председателя совета директоров и Главного исполнительного директора ONGC Аруна Кумар Сингха, в Индии, например, потребность и спрос на электроэнергию растут на уровне 8–9% в год, что выше роста экономики, и спрос на электроэнергию будет только усиливаться: "Сейчас весь рост идет от развивающихся стран. Им нужны доступные энергоресурсы. Если нефть и газ дороги, то у развивающихся стран нет другого выбора, кроме как обратиться к солнечной энергетике. Если цены будут доступными, то Индия сможет потреблять 8–9 млн баррелей в сутки".



Заявления главы "Роснефти" обсудили и поддержали и российские эксперты нефтегазового рынка. Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что выступления большинства участников объединяли заявления о фактическом провале зеленого сценария энергоперехода и данные, подтверждающие, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) смогут скоро заменить углеводороды. "Некоторые мировые игроки совершили фальстарт, поверив в "зеленую" сказку, выпустили заявления о сокращении вложений в нефть и газ, о переходе на деятельность в сфере ВИЭ, – отметил он. – Теперь эти игроки стыдливо сворачивают амбициозные планы и возвращаются в традиционную энергетику. Притом с этой компанией такой конфуз происходит не первый раз", – отмечает Александр Фролов. По его словам, гарантией наличия спроса на углеводороды будет рост мировой экономики (причем в основном за счет дружественных России стран), а с ним будет увеличиваться и энергопотребление.



"Если мы хотим вернуть человечество в каменный век, то зеленый переход на сегодня является самой прямой и короткой дорогой, – считает заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. – Однако человеческая цивилизация выросла благодаря тому, что люди научились мыслить. Пора уже остановиться и подумать. Да, в данном случае типа "лучшее" – враг и убийца "хорошего".



"Даже на далеком горизонте невозможно разглядеть те времена, когда людям удастся окончательно отказаться от углеводородного топлива и пересесть полностью на электромобили", – полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Валерий Андрианов. По его словам, с учетом приведенных на форуме данных, для достижения декларируемых целей человечеству понадобился бы даже не зеленый переход, а "зеленый прыжок" в будущее. Источник - НГ

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