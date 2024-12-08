 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.12.2024
01:53  О протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
01:45  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
01:35  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
01:26  "Альтернатива для Германии" выдвинула на пост канцлера лесбиянку Алису Вайдель. Других нет(
01:23  Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос, - Евг. Поздняков
00:56  КНР и США перед новым стартом. Китай выступает за продолжение диалога с Соединенными Штатами, - Сергей Цыплаков
00:55  Власть в Дамаске взял Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа из "Организации Освобождения Леванта"

00:54  Спрос на углеводороды останется высоким еще много лет, - Татьяна Астафьева
00:32  Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад, - Андрей Медведев
00:21  Франция погружается в политический и социальный хаос, - Олег Розанов
00:15  Российские военные базы в Сирии некому защищать, - СП
00:11  В.Ключинский: Сенегал и Чад просят Францию на выход. Закат эры французского господства в Сахеле и в центре Африки?
00:07  Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
Воскресенье, 08.12.2024
20:50  Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
19:59  От сострадания до злорадства. Al Jazeera публикует подборку международных реакций на события в Сирии
19:47  Заявление МИД России по Сирии
15:47  Конец Сирийской Арабской Республики
12:56  Узбекистан. Умерла актриса Халима Ибрагимова
12:52  Военкор Черчилль. Как четыре войны и четыре газеты помогли ему стать тем, кем мы его знаем
12:48  Мы начинаем не с нуля, а с минус одного: аким Алатау о развитии города будущего
12:42  Россия не позволит Европе совершить очередную "майдан-революцию" в Грузии, - Хасан Энес Карахан
12:41  Планета меняет цвет. Демографический взрыв в Африке и его глобальные последствия, - Владимир Тимаков
12:39  Ил-76 с Асадом на борту пропал с радаров в районе Хомса
12:31  Суверенитет в рамках возможного. Какую государственность предлагали палестинцам
12:30  Кризис в Сирии вновь превратился в "войну всех против всех"
12:28  Foreign Policy: Соседи отворачиваются от Украины
12:14  Хаос в Сирии и призрак "Великого Израиля" на Ближнем Востоке
12:11  БРИКС может перевести торговлю на собственную валюту и избавиться от доллара, - Юлия Леонхардт
12:07  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:06  Мир скучающих эгоистов спасут праведники
12:03  Украина готова к потере еще 5 городов, - Р.Маркуш
12:02  Противостояние в Сирии - война без границ
12:00  Сирия после Асада, - Николай Сухов
11:59  Великая Новоселка - в преддверии штурма
11:58  "Определение целей". Интеграция в рамках Союзного государства расширяется
11:55  Скрепы деспотии. Опыт Индии и Пакистана, - Сергей Кожемякин
11:54  Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу, - Елена Караева
11:52  Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
11:48  Readovka: как русские стали массово уезжать из Казахстана
11:09  Запад открыл сирийскую рану, чтобы ослабить Россию, - Самих Сааб
11:01  Джихадисты без сопротивления захватили дворец Башара Асада
08:25  Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека, - Дм.Мигунов
08:07  Зачем Москве мертвые Идлибские соглашения и Астанинский формат? - Дмитрий Родионов
07:48  В Южной Корее задержан отставной министр обороны Ким Ен Хен. Обвинен в "государственной измене"
07:43  Как исчезает культурное наследие Казахстана
07:36  Казахстанская нефть не ищет легких путей: куда пойдут десятки миллионов тонн
07:35  Премьер-министр Сирии аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с новыми властями страны
07:32  Reuters: Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении
07:26  Успехи, которые не кружат голову, - Александр Бородай
07:08  Дорога в рай или на ремонт: какие проблемы вскрыло строительство трассы Астана - Алматы
07:01  Сирию ждет распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром, - Любовь Степушова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Власть в Дамаске взял Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа из "Организации Освобождения Леванта"
00:55 09.12.2024

Новое лицо сирийских повстанцев
В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой "Новой Сирии", которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

Глеб Кузнецов
политолог

Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа – новое лицо "сирийских повстанцев". Потенциальный любимчик Запада, несмотря на 10 млн "награды за голову", которую назначили за него американцы. Они уже называют его "прогрессивным джихадистом".

Кто он такой? Из интеллигенции. Отец – инженер в нефтедобыче, автор книг и пособий. Сам учился на пиарщика, но бросил, когда началась вторая война в Ираке. Вступил в одну из бесчисленных "дочек" "Аль-Каиды*" (запрещена в РФ), воевал с американцами, попал в плен, сидел в пыточной тюрьме, где и познакомился с будущими лидерами ИГИЛ* (запрещена в РФ). После освобождения был послан в Сирию "халифом" запрещенного ИГИЛ Аль-Багдади с задачей создать на ее территории отделение халифата. С задачей справился.



После разгрома ИГИЛ в глобальном масштабе утвердился в Идлибе на севере Сирии. Из нескольких джихадистских групп создал новое "юрлицо" – "Хайат Тахрир аш-Шам" (Организация освобождения Леванта, ХТШ, в реестре террористов у нас). Разошелся во взглядах с осколками "Аль-Каиды" и ИГ, сторонники которых подверглись разного рода репрессиям на контролируемой ХТШ территории.

В чем расхождение? В "сириизации" как императивной задаче. "Аль-Каида" и ИГ мыслили и действовали глобально, ставили задачу "объединить мир ислама в джихаде". ХТШ – наоборот – декларировал ориентацию исключительно на Сирию. Враг – не некая мировая система, а конкретный Асад (это открыло возможность для широкого партнерства с турками и даже израильтянами).

Инструменты – создание нормального регулярного государства со всеми его институтами – медицина, образование, социалка, инфраструктура. В результате, как пишут, в контролируемом им Идлибе все это оказалось налажено лучше, чем в асадовских до недавнего времени частях Сирии.

То же касается и репрессий политических оппонентов. Боролся он с недобитками "Аль-Каиды" и ИГ, ко всем остальным проявлял умеренность на уровне деклараций. В ответ на публикации в западных СМИ о том, что люди ХТШ забодали очередного правозащитника, заявлял, что "виновные наказаны", а к диссиденту вопросов нет.

Фактически в Идлибе ему удалось создать фасад той самой "Новой Сирии", которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.



О собственном "джихадизме": "Люди меняются, и сейчас я не такой человек, который был в 20 или 30 лет". Чтобы возглавлять что-то крупное – нельзя быть "ригидным", нужно быть наоборот – гибким, ценности не должны доминировать над опытом и "реальностью" – условиями среды. Все "награды за голову" и обвинения в терроре – во-первых, политическое шельмование, а во-вторых, относятся к Ираку 15-летней давности. "Смотрите, что мы делаем сейчас".

О том, что делал и делает: залог успеха – в институтах и дисциплине, в "регулярности". Он стремился к унификации всего и вся – от оружия и подготовки боевиков до энергетики и социальной сферы. "Революция перешла от хаоса к порядку во всем – от гражданских вопросов до военных".

О режиме Асада: "Он просто отжил свое и умер... то, что мертво, ожить не может". То есть не союзники Асада ослабли, а просто разложение достигло такого уровня, что поддержать его оказалось невозможно.

О страхе перед "исламским правлением". Те люди, которые его боятся, видели, как оно реализуется "неправильно", а он – понятное дело – все сделает правильно, построив институты в соответствии с традицией и духом региона". Про институты вообще говорит на порядок чаще, чем ссылается на Божью волю. Обещает создать для всех религиозных и этнических групп равные условия и обеспечить защиту.

Понятно, в общем, чем он так нравится западным медиа. Хоть сейчас мужика почетным гостем церемонии вручения Аджемоглу Нобелевской премии зови. Но в любом случае видеть нам его очевидно предстоит чаще и чаще в мировой повестке.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Источник - Глебсмит
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733694900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  