Власть в Дамаске взял Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа из "Организации Освобождения Леванта"

00:55 09.12.2024

Новое лицо сирийских повстанцев

В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой "Новой Сирии", которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.



Глеб Кузнецов

политолог



Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа – новое лицо "сирийских повстанцев". Потенциальный любимчик Запада, несмотря на 10 млн "награды за голову", которую назначили за него американцы. Они уже называют его "прогрессивным джихадистом".



Кто он такой? Из интеллигенции. Отец – инженер в нефтедобыче, автор книг и пособий. Сам учился на пиарщика, но бросил, когда началась вторая война в Ираке. Вступил в одну из бесчисленных "дочек" "Аль-Каиды*" (запрещена в РФ), воевал с американцами, попал в плен, сидел в пыточной тюрьме, где и познакомился с будущими лидерами ИГИЛ* (запрещена в РФ). После освобождения был послан в Сирию "халифом" запрещенного ИГИЛ Аль-Багдади с задачей создать на ее территории отделение халифата. С задачей справился.



