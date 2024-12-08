"Альтернатива для Германии" выдвинула на пост канцлера лесбиянку Алису Вайдель. Других нет(

01:26 09.12.2024

"Альтернатива для Германии" нашла нетрадиционную замену Шольцу



Tекст: Андрей Резчиков



Партия "Альтернатива для Германии" выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель. Она выступает за прекращение поставок вооружений Киеву, училась в Китае и состоит в однополых отношениях с уроженкой Шри-Ланки. Оценят ли немецкие избиратели такую альтернативу Олафу Шольцу?



