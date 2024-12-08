Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ

01:35 09.12.2024 Сирия вышла шоком

Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке



Под ударами антиправительственных сил власть в Сирии развалилась, как карточный домик, что завершило более чем полувековую эпоху правления семьи Асад. Президент Башар Асад бежал из Дамаска после коллапса системы управления и отказа армии противостоять наступлению боевиков. Вечером стало известно, что он прибыл в Москву. В то время как по всей стране победители берут власть в свои руки, мировые державы вступают в новую борьбу за контроль над стратегическим регионом. В разгар украинского конфликта свержение Асада грозит открыть новый фронт против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны. Тем не менее сохраняющееся российское военное присутствие остается для Москвы как основанием для тревоги, так и инструментом будущего торга с вооруженной оппозицией.



Хрупкость дамасской стали



Крушение последнего на Ближнем Востоке светского авторитарного режима произошло в считаные часы и отличалось от того, как это произошло в Ираке и Ливии.



В воскресенье утром антиправительственные силы вошли в Дамаск, не встретив на своем пути никакого сопротивления подразделений сирийской армии, которые без боя покинули столицу после прихода отрядов вооруженной оппозиции. Часть сирийской армии перешла на сторону мятежников, другая часть бежала, в том числе в соседний Ирак.



Столь скоропостижное окончание правления президента страны Башара Асада, власть которого просуществовала 24 года, пережила многолетнюю гражданскую войну, но в итоге была сметена в одночасье, стало полной неожиданностью для всех.



Несмотря на то что с 27 ноября сирийские боевики, начавшие наступление из провинции Идлиб, продолжали уверенно брать под свой контроль одну провинцию за другой, до последнего момента сохранялась надежда, что сирийским войскам удастся локализовать исламистский мятеж и не допустить падения режима.



Чем известен лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани



Эту иллюзию поддерживали официальные заявления Минобороны Сирии, которое еще накануне падения Дамаска рапортовало о "перегруппировках в соответствии с военным планом", "ударах по террористам в провинциях Хама, Хомс и Деръа" и "начале восстановления контроля" над их территориями.



В частности, описывая обстановку в городе Хомс, сирийское командование сообщало, что "вооруженные силы развернуты вокруг города и размещены на неприступных оборонительных линиях, усиленных различными видами вооружений".



Однако эти успокоительные депеши быстро опровергла новая реальность, в которой жители страны проснулись в воскресенье. Вопрос о том, где находится президент Асад, исчезнувший из информационного пространства, так и остался без ответа. Агентство Reuters со ссылкой на "источники" выдвинуло версию о том, что Асад с высокой долей вероятности мог погибнуть в авиакатастрофе, находясь на борту самолета авиакомпании Syrian Air, который покинул Дамаск рано утром и исчез с радаров через 40 минут полета, резко поменяв курс.



В течение нескольких часов местонахождение сирийского президента оставалось неизвестным, и только вечером российские информагентства со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Башар Асад прибыл в Москву.



Тем временем в ситуации паралича власти в Сирии инициативу взял на себя премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он оказался единственным представителем высшего сирийского руководства, способным комментировать происходящее и продемонстрировать способность начать процесс транзита власти.



Указав на то, что он тоже не знает, где находятся президент, а также министр обороны Али Махмуд Аббаси и глава МИДа Бассам Саббаги, Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что лично он не намерен покидать страну. По его словам, вместе с еще несколькими министрами он уже установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Как следовало из заявления сирийского премьера, в стране должны пройти свободные выборы, по итогам которых будут сформированы новые органы власти.



Позднее с отдельным заявлением от имени сирийской оппозиции выступил глава так называемого временного правительства Абдуррахман Мустафа. "Для нас сегодняшний день - особый. Это день нового рождения Сирии. Отныне наша борьба направлена на строительство новой Сирии",- заявил он, назвав важнейшими задачами "сохранение государственных институтов и защиту мирного населения".



При этом представители оппозиции пообещали не преследовать чиновников, работавших в органах государственной власти при президенте Асаде.



Одним из признаков рождения "новой Сирии" в первый день ее существования стал снос установленных в Дамаске и Хомсе памятников отцу Башара Асада, создателю Сирийской Арабской Республики Хафезу Асаду, правившему жесткой рукой и скончавшемуся в 2000 году. На кадрах с места событий ликующая толпа сносит памятники Асаду-старшему, набросив на постаменты веревку (схожая технология применялась при демонтаже памятников Саддаму Хусейну в Ираке).



Одновременно с этим шло массовое разграбление правительственного квартала Дамаска - на кадрах с места событий сотни людей выносят имущество, одежду, ценные вещи из государственных учреждений и частных домов. Разграблению и актам вандализма подверглось посольство Ирана (российская дипмиссия в Дамаске продолжала работу в обычном режиме).



На видеокадрах из Дамаска жители сирийской столицы целыми семьями, как на экскурсии, спокойно разгуливают по открывшему свои двери президентскому дворцу, с любопытством разглядывая его роскошный интерьер, при этом наиболее предприимчивые выносят особо понравившиеся им предметы. В какой-то момент из Дамаска начали поступать сообщения, что президентский дворец горит.



Друзья не смогли помочь



Власть президента Асада рухнула менее чем за две недели, несмотря на российское военное присутствие в стране, включая авиабазу Хмеймим, базу ВМФ в Тартусе, а также работу российского Центра по примирению враждующих сторон.



Внушительной внешней группой поддержки президента Асада до последнего времени также выглядели Иран, радикальная шиитская организация "Хезболла", базирующаяся в соседнем с Сирией Ливане и другие проиранские формирования в регионе. Они составляли наиболее боеспособную часть сухопутных сил, на которые опирался сирийский режим. В первые дни наступления мятежников стали появляться сообщения о тысячах добровольцев, якобы спешно направляющихся на помощь Дамаску из Ирака.



Однако дружественные внешние силы так и не смогли бросить Башару Асаду спасательный круг в ситуации, когда его собственная армия неожиданно отказалась продолжать сопротивление. Это позволило боевикам превратить свою операцию в легкую прогулку, в ходе которой лишь изредка возникали столкновения и локальные очаги сопротивления.



Комментируя смену власти в Сирии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратил внимание на то, что ни Иран, ни "Хезболла", понесшие значительные потери в этом году, оказались не в состоянии найти дополнительные ресурсы для переброски на внезапно пришедший в движение сирийский фронт.



Эту ситуацию израильский премьер назвал своей заслугой. "Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле" - главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима",- не скрывал своего удовлетворения Биньямин Нетаньяху, выразив убежденность, что "это, конечно, открывает новые, очень важные возможности для Государства Израиль". Свое заявление в воскресенье израильский премьер сделал во время визита на Голанские высоты, по которым проходит граница Израиля и Сирии.



Действия вооруженной оппозиции в Сирии обнулили те огромные дипломатические усилия по мирному урегулированию, которые с 2017 года предпринимались в ходе переговоров в рамках так называемого астанинского формата. В него входили Россия, Иран и Турция как страны-гаранты мирного процесса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ирак, Ливан.



Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов о том, почему пал режим Асада



Сирия ожидаемо стала центральным сюжетом на двухдневном Дохийском форуме, который открылся в столице Катара в субботу, а завершал свою работу на следующий день, когда астанинский формат в его прежнем виде уже распался после выпадения из него сирийских властей и оппозиции. В субботу участники встречи в Дохе - представители России, Турции и Ирана, а также пяти арабских стран - Катара, Иордании, Саудовской Аравии, Египта и Ирака - выпустили совместное заявление. Они призвали стороны конфликта "стремиться к поиску политического решения сирийского кризиса, которое приведет к прекращению военных операций и защите гражданского населения от последствий этого кризиса".



Еще вечером в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Дохе, говоря о том, что наступление повстанцев в Сирии "было тщательно и задолго спланировано и являет собой попытку изменить ситуацию на земле, изменить расклад сил", подчеркивал, что Москва будет этому "всячески противодействовать" и "поддерживать законные сирийские власти". Однако задача противодействия вооруженной оппозиции, по которой в первые дни антиправительственного наступления еще наносили удары ВКС России, потеряла актуальность уже на следующий день. В свою очередь, слова господина Лаврова о том, что Россия будет активно продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, напротив, стали актуальными как никогда раньше. После ухода президента Асада от того, насколько успешным окажется этот диалог, вероятно, и будет зависеть новая расстановка сил в регионе.



Что дальше



Свержение Башара Асада в разгар украинского кризиса создало угрозу открытия нового фронта против России, усилиями которой ранее удавалось поддерживать правящий режим и территориальную целостность страны. В связи с этим главными вопросами становятся будущее российского военного присутствия, включая авиабазу Хмеймим и силы ВМФ в порту Тартуса на Средиземном море, а также перспективы сохранения российских позиций в стране, где к власти пришли исламисты запрещенных в РФ террористических группировок.



Еще в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в Дохе, призвал не делать неверные выводы о том, что российские корабли якобы покидают базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии. "В Средиземном море проводятся военно-морские учения, возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим",- пояснил Сергей Лавров на Дохийском форуме, комментируя по просьбе журналиста сделанные на основании спутниковых снимков заявления некоторых западных аналитиков.



В воскресенье, по сообщениям СМИ, отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус и город Джебла возле авиабазы Хмеймим, вплотную приблизившись к российским военным, что сделало ситуацию еще более напряженной и запутанной. Ранее в тот же день премьер-министр аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть в Дамаске.



В то время как Россия утратила прежнее неоспоримое лидерство в Сирии после потери ключевого союзника Башара Асада, ни одна страна, включая Турцию и США, в новых условиях не сможет стать в Сирии единоличным лидером.



При этом российское военное присутствие и наработанные за много лет связи внутри страны остаются для Москвы инструментом будущего торга с сирийской оппозицией для сохранения своего влияния.



"В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии - исключительно в целях окончательной победы над ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ.- "Ъ"). Это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта",- заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.



Как мировые СМИ объясняют события в Сирии



"США обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ",- заверил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, продемонстрировав видимость дистанцирования от антиправительственных сил, свергавших президента Асада.



А еще накануне падения власти в Дамаске ситуацию прокомментировал и избранный президент США Дональд Трамп. "Бойцы оппозиции в Сирии, предприняв беспрецедентный шаг, полностью взяли под контроль множество городов в рамках хорошо скоординированного наступления",- заявил Дональд Трамп, указав на то, что "Россия сейчас глубоко вовлечена в конфликт в Украине" и поэтому не смогла оказать Дамаску необходимую поддержку. "У России никогда не было особой выгоды в Сирии, кроме как выставить Обаму в глупом свете. В любом случае Сирия - это хаос, но она нам не друг, и США не должны вмешиваться. Это не наш конфликт. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!" - призвал Дональд Трамп.



Сергей Строкань, Анастасия Домбицкая, Доха-Москва Источник - Коммерсант

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