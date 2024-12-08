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О протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
01:53 09.12.2024

Яна Амелина о протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию

Денис Рудометов
автор издания Украина.ру

Грузия в ближайшие 20 лет не станет пророссийской. Мы можем лишь рассчитывать, что Тбилиси, учитывая свои интересы, учтет наши интересы. Другое дело, что эта оппозиция, которая незаконными методами пытается доказать свое право на власть, гораздо хуже. Она полностью прозападная. Для нее вообще национальных интересов Грузии не существует.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.

Вторую неделю в Грузии продолжаются массовые протесты, вызванные решением правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Более 300 участников антиправительственных акций задержаны, свыше ста человек, в том числе полицейские, получили ранения.

- Яна Александровна, на каком уровне сейчас находится протестная активность в Грузии, готовы ли власти к длительному противостоянию со сторонниками оппозиции?

- Они готовы к противостоянию, но и оппозиция готова к нему. Это редкий случай, но оппозиция и власти мотивированы одинаково. Очень многое зависит от итогов этого противостояния для тех и для других. За оппозицией стоят серьезные западные силы, которые готовы ее всячески поддерживать. И для запада исход этого противостояния очень важен.

Пока я бы не скидывала грузинскую оппозицию со счетов и не говорила бы, что вопрос решен. Разгоны митингов их только раззадоривают. Украину Запад теряет, поэтому старается укрепить свои позиции хотя бы в Грузии. Тем более Запад много вложил в Грузию, поэтому будет странно, если он возьмет ее и отпустит.

- Общественный раскол в Грузии произошел между сторонниками власти и оппозиции, молодежью, которая стремится в ЕС и людьми старшего возраста?

- Я бы не говорила о расколе. Так всегда и было в Грузии. Всегда была значительная часть населения, ориентированная на Запад, которая от Запада получала плюшки в виде безвизового режима с Европой. Это не на стариков было рассчитано. Конечно, это было интересно молодежи и людям средних лет. Некоммерческие организации сидели на западных подачках. Это не маленькая прослойка, учитывая, что Грузия сама очень небольшая страна.

Как и в Армении, значительные страты можно было охватить западным влиянием. Молодежь не очень хорошо говорит по-русски, она не на одной волне с русским миром в плане ментальности и языка. Ведь мы только полтора года назад отменили визовый режим с Грузией. И получить визу в Россию до этого было очень сложно. То есть молодое поколение грузин не видели свое место на российском поле.

Недооценивать количество этих людей нельзя. И результаты выборов это показывают. Саакашисты получили очень немаленький процент. А ведь есть и другие партии, которые ориентируются не на Саакашвили, но являются прозападными.

Оранжевые революции могут быть придушены в зародыше, но только очень жесткими мерами. Как правило, власти пойти на них не готовы. Поэтому посмотрим, дойдет ли дело в Грузии до максимально жесткого разгона.

- США сейчас угрожают Тбилиси санкциями. Даже Зеленский ввел санкции против грузинских властей. Насколько это экономическое давление может стать критичным для социальной стабильности страны?

- Запад в отношении России тоже уповал на санкции, но они казались бесполезными. Большинство грузинского населения живет за счет туристов, помощи диаспоры и российских релокантов. Сфера услуг в городах (кафешки, аренда жилья и такси) от санкций никак не зависит. В селах люди живут натуральным хозяйством, которое тоже никак не зависит от санкций. "Мы ввели санкции" - это просто красивое заявление, которое влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии никак не окажет.

- Нынешние противники грузинского режима называют власти "пророссийскими". Понятно, что это не так. И все-таки, насколько мы сейчас должны пристально следить за майданом в Тбилиси?

- Россия безусловно должна пристально следить за всем, что происходит не постсоветском пространстве. Мы – великая страна. Если нас волнует весь мир, нас тем более должно волновать происходящее у наших соседей.

Конечно, грузинское руководство – не пророссийское. За последние 12 лет в этом отношении ничего не изменилось. Мы видим у власти тех же людей. Более того, Запад открыто говорил, что режим Бидзины Иванишвили установили как раз они, а не Москва. Мне даже смешно, что "Грузинская мечта", пришедшая к власти в 2012 году, пророссийской не была, а в 2024 году она вдруг резко стала пророссийской.

Есть один важный момент, который подтверждает, что все эти разглагольствования – ерунда. Перед выборами "Грузинская мечта" устами своих лидеров обещала, что она принесет извинения Южной Осетии за войну 2008 года. Во-первых, странно, что для этого нужно было ждать выборов. Во-вторых, эти извинения до сих пор не принесены. В-третьих, руководство партии заявило, что территориальная целостность Грузии является незыблемой. Разумеется, что Тбилиси никогда не признает независимость Сухума и Цхинвала.

Что в этом пророссийского?

Да, Грузия не стала присоединяться к санкциям. Да, это дружественный жест. Но даже если бы Грузия присоединилась ко всем западным санкциям, нам на это было бы наплевать. И все эти тактические ходы в отношении России – это они думают о себе. Они прекрасно понимают, что если Россия сама введет санкции против Грузии, от Грузии ничего не останется. Они еще в 2008 году поняли, что не надо дразнить большого соседа.

Надо понимать, что Грузия в ближайшие 20 лет не станет пророссийской. Мы можем лишь рассчитывать, что Тбилиси, учитывая свои интересы, учтет наши интересы. Другое дело, что эта оппозиция, которая незаконными методами пытается доказать свое право на власть, гораздо хуже. Она полностью прозападная. Для нее вообще национальных интересов Грузии не существует. И от них можно ожидать повторения диких действий, которые при Саакашвили чуть не погубили страну.

Но это уже будут их проблемы.

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Источник - Ukraina.ru
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