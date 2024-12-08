Президент Грузии Зурабишвили спряталась во Франции

07:09 09.12.2024

08.12.2024

Президент Грузии укрылась от "эскадрона смерти" во Франции



Зурабишвили пожаловалась Трампу на "Грузинскую мечту"

Игорь Селезнев



Саломе Зурабишвили пообщалась в Париже и с Илоном Маском.

За неделю до выборов президента Грузии действующая глава государства Саломе Зурабишвили отправилась во Францию, чтобы рассказать мировому сообществу о том, что происходит в ее стране. Судя по всему, она надеется заручиться его поддержкой, чтобы остаться в должности вопреки избранию нового президента, которого оппозиция заранее назвала нелегитимным. Однако события развиваются таким образом, что западным партнерам, возможно, придется не помогать Зурабишвили бороться за власть, а спасать ее.



В ночь на воскресенье Зурабишвили неожиданно для правительства "Грузинской мечты" решила посетить церемонию открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери. Там же собрались лидеры около 50 государств мира. Зурабишвили воспользовалась возможностью, чтобы встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном.



"У меня была глубокая дискуссия с президентом Трампом и Макроном. Речь шла об украденных выборах и тревожных репрессиях против грузинского народа. Я подчеркнула необходимость сильных Соединенных Штатов Америки. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Боже, благослови Америку", – заявила она.



В то же время четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, но отказавшиеся участвовать в его работе, заявили, что "Грузинская мечта" вновь обманула своих сограждан, когда заверила их, что сможет наладить диалог с Трампом. На деле выяснилось, что это сделала Зурабишвили, которая поддерживает противников правительства.



"Это был последний иностранный визит Зурабишвили в статусе президента Грузии. Видимо, она надеялась заручиться поддержкой мировых лидеров, чтобы остаться в должности, но скорее всего если все будет иначе. Зурабишвили откажется уходить в отставку, "Грузинская мечта" возбудит уголовное дело, и ей придется либо бежать, либо стать заключенной. Соответственно помощь Запада будет нужна не для борьбы за власть, а для спасения", – полагает глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.



Между тем оппозиция утверждает, что режим Бидзины Иванишвили перешел к открытому террору. В том числе "Грузинская мечта" сформировала "эскадроны смерти", которые нападают на журналистов и гражданских активистов.



"Сегодня мы видим полный развал государства. Улицы Тбилиси отданы в руки "эскадронов смерти" под руководством Иванишвили. Решение – перевыборы, которых вместе требуют четыре политические силы и народ, а также освобождение всех политзаключенных, число которых превысило 450", – сообщила представитель партии "Гахария за Грузию" Теона Акубардия.



Поводом для столь резкой критики стало нападение на съемочную группу телеканала "Пирвели". Группа неизвестных на глазах у полицейских избила их во время акции протеста, а затем беспрепятственно скрылась. При этом они украли технику журналистов. По версии оппозиции, атаку курировал замглавы Службы безопасности Грузии Леван Ахобадзе, а непосредственными исполнителями стали сотрудники одного из частных охранных предприятий. Это не первый подобный случай, нападения периодически происходят с 28 ноября, то есть с начала беспорядков, начавшихся после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о заморозке евроинтеграции до 2028 года. При этом власти осуждают подобные действия, отмечая, что налетчики льют воду на мельницу их противников.



Тем временем Еврокомиссия пригрозила властям Грузии приостановкой безвизового режима "для определенной категории лиц". Чтобы избежать этого, "Грузинская мечта" должна выполнить ряд требований: обеспечить защиту основных прав граждан республики, включая свободу слова, собраний и неприкосновенность частной жизни, привести визовую политику страны в соответствие с политикой ЕС, принять новую стратегию по борьбе с коррупцией.



Прежде всего речь идет об отмене законов, направленных на борьбу с иностранными агентами и сексуальными меньшинствами. Кроме того, Брюсселю, судя по всему, не нравится так называемый закон об офшорах – поправки в Налоговый кодекс Грузии, позволяющие Иванишвили уклоняться от западных санкций.



Впрочем, "Грузинская мечта" не намерена идти на уступки, что восстановить отношения с ЕС. Напротив, как сказал Кобахидзе, до конца декабря власти примут закон, запрещающий протестующим скрывать свои лица. "Такое правило действует во многих странах Евросоюза, это важно для предотвращения насилия и в Грузии", – подчеркнул Кобахидзе.