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Бандеровцы взрывают города, которые не в силах оборонять
08:14 09.12.2024

Бешеный драп бандеровцам не поможет, Торецкий "капкан" вот-вот захлопнется
ISW: Ресурсы и резервы обороны ВСУ полностью исчерпаны
Константин Ольшанский
8.12.24

ВС РФ неуклонно продвигаются в нескольких критически важных секторах вдоль 1300-километровой линии фронта. Киевской хунте российское наступление обходится в сотни единиц личного состава и бронетехники ежесуточно. ВСУ численно уступают ВС РФ, слабее вооружены и хуже подготовлены к зимней обороне.

В ближайшее время будут окончательно освобождены несколько "фортець", в том числе Курахово и Часов Яр, где российские войска уже зачищают центральные районы. Почти полностью освобожден Дзержинск/Торецк, где киевские боевики остались только на северной, западной и северо-западной окраинах города (в направлении Щербиновки и трассы на Плещеевку).

Американский военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала "Форбс" (Forbes) рассказывает, что украинский гарнизон в Торецке в полном отчаянии. Бешено отступая, ВСУ взрывают высотные здания в жилых районах.

Еще в начале октября, когда уже произошел перелом в битве за Торецк, OSINT-наблюдатели отметили, что украинцы разрушают дома. Многочисленные свидетельства варварства запечатлены на спутниковых снимках и видеозаписях с FPV-дронов, гуляющих по украинским пабликам. Боевики Зеленского не стесняются признаваться в уничтожении города, который сам главарь хунты ранее объявил "твердыней" и где до начала СВО проживало 35 тыс. человек.

С октября бои переместились с восточных, юго-восточных и южных окраин Торецка в центральную часть города, где в основном и расположена высотная застройка. Украинцы взрывают дома в бессильной попытке замедлить продвижение российских войск и организовать в руинах контратаки.

"Сравнять город с землей, чтобы „спасти" его, на первый взгляд, абсурдная тактика. Но альтернативой для украинских бригад является полная сдача русским того, что осталось от Торецка, и отступление к следующему ближайшему населенному пункту", - объясняет действия ВСУ Дэвид Экс.

Ранее такую же дикую тактику бандеровцы применяли и в других городах, которые готовились сдать. Перед отступлением из Артемовска (Бахмута) оставшаяся на господствующих высотах в районе Берховского водохранилища украинская артиллерия утюжила город. Позже в Авдеевке бегущие в направлении Ласточкина боевики успели взорвать несколько зданий.

Фактически большинство освобожденных российской армией с начала 2024 г. городов вооруженные формирования Украины, драпая, пытались напоследок превратить в руины. Все свидетельствует о том, что Зеленский уже не надеется вернуть утраченные территории, как бы громко ни кричал об обратном на натовских саммитах. И на Западе это прекрасно понимают.

Американский Институт изучения войны (ISW) оценивает ситуацию на Торецком участке фронта как критическую для ВСУ. У украинцев полностью исчерпаны ресурсы и резервы обороны. Самостийный Генштаб заявляет, будто бы хорошо организованная оборона в районе Торецка позволяет замедлить российской продвижение и даже вернуть некоторые позиции.

Однако даже американские OSINT-аналитики опровергают фейки киевской пропаганды. ISW пишет, что только за первую неделю декабря ВС РФ серьезно продвинулись по нескольким направлениям: в микрорайоне "Забалка", в районах Дачного и Щербиновки. Последних украинских боевиков выбили с позиций около шахты "Центральная" (бандеровцы отсиживались в отвалах породы).

Российское командование применяет тактику постоянных атак сверхмалыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и БПЛА. На Торецком участке, чтобы сберечь жизни военнослужащих, используются группы численностью от 5 до 8 человек для проведения атак в пешем порядке под прикрытием дымовых завес.

Это позволяет минимизировать потери и увеличивает шансы на быстрое продвижение. Успешное применение мобильных групп также указывает на адаптацию российских сил к условиям боя в городских районах, где использование бронетехники затруднено.

Торецк - стратегически важный пункт из-за своего расположения и инфраструктуры. Контроль над этим городом позволит ВС РФ укрепить позиции в Донбассе и обеспечить более эффективное снабжение группировки войск "Центр".

Кроме того, освобождение Торецка, бои за который идут с июня, будет иметь мощное психологическое значение для российской армии, подчеркивают американские OSINT-аналитики. Тем более что близится освобождение еще нескольких крупных городов - от Покровска до Курахова.

Источник - svpressa.ru
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