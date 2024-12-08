Евгений Сатановский: Сирии больше нет. Эрдоган расширил свою империю

08:36 09.12.2024

"Только две наши базы - в Тартусе и Хмеймиме - держат черноморские проливы открытыми для российского флота"

Михаил Зубов

На фото: перебежчики выстраиваются в очередь, чтобы зарегистрировать свои данные у сирийских повстанцев в Алеппо, Сирия. Им было предложено обратиться к правительственным солдатам и службам безопасности с призывом дезертировать.

На фото: перебежчики выстраиваются в очередь, чтобы зарегистрировать свои данные у сирийских повстанцев в Алеппо, Сирия. Им было предложено обратиться к правительственным солдатам и службам безопасности с призывом дезертировать.



В ночь на 8 декабря Дамаск пал без сопротивления. Ключевые объекты инфраструктуры в столице, включая здания силовых структур, ведущих СМИ и учреждений пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.



Предположительно, вооруженные люди являются представителями запрещенных в России организаций и прокси-сил Турции. Также Котенок сообщил, президент Сирии Башар Асад покинул страну.



О том, что произошло в ближневосточном государстве, "Свободной Прессе" рассказал востоковед Евгений Сатановский:



- Эрдоган закончил строительство своей империи на сирийском направлении. Дальше он будет расширяться в другие места. В том числе - в нашем направлении.



"СП": Евгений Янович, что теперь представляет из себя Сирия?



- Сирии больше нет, даже в качестве осколков единой страны. Останется ли там хоть какой-то след от российского присутствия - мы увидим уже на следующем этапе.



Сирии, честно говоря, и не было. Сначала существовало несколько созданных французами марионеточных государств, которые десятилетиями ссорились, спорили и воевали друг с другом. Потом было несколько десятилетий переворотов и путчей, когда все всех свергали.



Затем, в 1971 году пришел к власти Хафиз Асад, который достаточно долго боролся за то, чтобы Сирия стала представлять из себя подобие государства. Ему удалось чрезвычайно кровавыми средствами подавить бунт в городе Хама, где погибло несколько десятков тысяч местных жителей, которых расстреливала национальная гвардия и лично брат президента Рифат Асад.



Потом Рифат пытался захватить власть, после чего его выгнали послом в Женеву, а национальную гвардию распустили за жестокость в подавлении хамского мятежа.



Сирия так и осталась лоскутной, сотканной из государства алавитов и друзов, отдельно стояли Дамаск и Алеппо, отдельно - регионы с турецким доминированием, отдельно - территории курдов, которые даже не имели гражданства Сирии.



"СП": Какими могут быть сценарии развития событий?



- Интрига в том, будет ли великая резня исламистами национальных меньшинств, алавитов и христиан, друзов…



Пока мы видим, что израильтяне на друзскую часть Голанских высот вывели танки, чтобы исламисты не приближались к их границам. Тем более, что израильские друзы по ходу сирийской гражданской войны уже входили на территорию Сирии, чтобы помогать своим единоверцам отбиваться от исламских экстремистов. Вообще звучали требования, чтобы Израиль занял всю территорию в Сирии, где проживают друзы. Чтобы их перестали резать.



А как сейчас - мы не знаем. В Сирии торжествуют протурецкие ребята, которыми руководит Эрдоган, а то, что не под Эрдоганом - это здоровенный кусок страны, занятый курдами, которым помогают американцы.



Основная нефть - у курдов со товарищи, основные города - у турок со товарищи.



Трамп пригласил на инаугурацию лидера курдов. Поэтому у Эрдогана и Трампа неизбежно к человеческой неприязни, которая уже существует, добавится политико-военная.



"СП": Итак, по одному большому куску Сирии у Эрдогана и у курдо-трампистов, чего хочет Израиль - не ясно пока. А что с нашими военными базами?



- Может быть, они уцелеют на алавитском побережье. А может быть - и нет. Вот тогда будут ликовать американцы и англичане. Потому что только две наши базы - в Тартусе и Хмеймиме держат черноморские проливы открытыми для российского флота. А без них - Эрдоган наглухо запечатает наше судоходство, и вся наша логистика по Африке полетит к чертовой матери.



"СП": По соглашениям с прошлой властью, эти две базы могут стоять до 2066 года.



- А власть улетела.



Я всегда говорил, что Эрдоган строит империю, а мы все ведем с ним разговоры, как с другом. А он - молодец. На картах Организации тюркских государств половина России зарисована турецкими цветами.



"СП": Власть обращается к вам лично, как к эксперту, за консультациями: что делать нам в этом регионе?



- Когда обращается, я отвечаю. Но это - чрезвычайно вредно. Потому что, если даешь не тот совет, который от тебя хотят услышать, - то потом огребаешь по первое число. А власть не хочет слышать ничего про Эрдогана.



8.12.24