Налоговую службу Кыргызстана возглавил Кыдыкбек Кыдыров

09:29 09.12.2024

И.о. председателя налоговой назначен Кыдыкбек Кыдыров. Он возглавлял УГНС в двух городах

9 декабря 2024



Предыстория: Главу ГНС Абдувапова и его заместителя Кыдыргычова водворили в СИЗО до 20 января

Tazabek - Кыдыров Кыдыкбек Догдурбекович временно исполняет обязанности председателя Государственной налоговой службы при МФ КР.



Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.



Абдувапов Алтынбек Каныбекович отстранен от должности на период проведения следственных мероприятий. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ до 20 января 2025 года.



Что известно о новом и.о. председателя ГНС?



Кыдыров Кыдыкбек Догдурбекович до сегодняшнего дня занимал должность начальника управления ГНС по Первомайскому району города Бишкек.

Ранее он был начальником управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и северному региону.

В 2022 году руководил управлением контроля по специальным налоговым режимам ГНС.

Кыдыров также работал начальником управления ГНС по городу Балыкчы Иссык-Кульской области.

6 марта 2024 был назначен главой управления ГНС по городу Ош.

История вопроса



6 декабря главу ГНС Алтынбека Абдувапова вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Известно, что причиной вызова стал недавний инцидент с задержанием сотрудников налоговой службы.



Ранее, 5 декабря, зампредседателя Кыдыргычов Исламбек был также вызван на допрос в ГКНБ.



Решением суда Абдувапов и его заместитель Кыдыргычов были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ до 20 января 2025 года.

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