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|Джихадисты выбили курдов из города Манбидж на севере Сирии
09:43 09.12.2024
Бойцы протурецких группировок вошли в удерживаемый курдскими формированиями город Манбидж на севере Сирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.
По их данным, в течение воскресенья курдов вытеснили из подступов к этому городу, расположенному недалеко от границы с Турцией.
Ранее захватившие власть в Сирии мятежники, в том числе и из протурецких формирований, сообщили, что намерены вернуть контроль над Манбиджем. СМИ отмечали, что курды в последние дни координировали действия с мятежниками, чтобы нанести поражение сирийским правительственным силам. Однако этому сотрудничеству, вероятно, теперь пришел конец, отмечается в сообщениях.