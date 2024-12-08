Джихадисты выбили курдов из города Манбидж на севере Сирии

09:43 09.12.2024

Бойцы протурецких группировок вошли в удерживаемый курдскими формированиями город Манбидж на севере Сирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.



По их данным, в течение воскресенья курдов вытеснили из подступов к этому городу, расположенному недалеко от границы с Турцией.



Ранее захватившие власть в Сирии мятежники, в том числе и из протурецких формирований, сообщили, что намерены вернуть контроль над Манбиджем. СМИ отмечали, что курды в последние дни координировали действия с мятежниками, чтобы нанести поражение сирийским правительственным силам. Однако этому сотрудничеству, вероятно, теперь пришел конец, отмечается в сообщениях.