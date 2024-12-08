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"Альтернатива для Германии" нашла нетрадиционную замену Шольцу, - Андрей Резчиков
10:53 09.12.2024

Партия "Альтернатива для Германии" выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель. Она выступает за прекращение поставок вооружений Киеву, училась в Китае и состоит в однополых отношениях с уроженкой Шри-Ланки. Оценят ли немецкие избиратели такую альтернативу Олафу Шольцу?
За 11-летнюю историю "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель стала первой, кого выдвинули кандидатом на должность канцера. Ранее партия на пост председателя правительства не только не рассчитывала, но и официально не претендовала.

Досрочные выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля. Правительственная коалиция канцлера Олафа Шольца распалась в прошлом месяце. Наиболее вероятным претендентом на смену Шольцу является глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, у его партии сейчас самый высокий рейтинг поддержки.

45-летняя Алиса Вайдель стала одним из лидеров АдГ в 2022 году. Она воспитывает двух приемных сыновей, свободно говорит на китайском языке, получила докторскую степень по экономике в КНР.

Вайдель относит себя к представителям сексуальных меньшинств и состоит в гражданском партнерстве с уроженкой Шри-Ланки. До прихода в большую политику она работала в Goldman Sachs и Allianz Global Investors, а также была внештатным бизнес-консультантом.

В своей речи Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии, единогласно поддержавшем ее кандидатуру. Она также заявила, что выступает за мир на Украине. По ее словам, политики, которые хотят передать Киеву крылатые ракеты Taurus, могут сами идти воевать на Украине, но должны "оставить в покое" немецких военных.

"Мы хотим мира, мы не хотим поставок оружия, не хотим никаких танков, никаких ракет. Мы не хотим поставок Украине Taurus, поскольку тем самым Германия стала бы стороной конфликта", – подчеркнула Вайдель.

В своей предвыборной программе партия предлагает резко ограничить иммиграцию (особенно из мусульманских стран), возобновить торговлю с Россией и поставки российского газа, возродить атомную энергетику, выйти из Евросоюза и отказаться от евро.

Согласно социологическим опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около двадцати процентов, уступая только блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Эксперты считают, что у "Альтернативы для Германии" отсутствуют шансы на формирование правящей коалиции, однако активность Вайдель позволяет ей усиливать поддержку партии и переманивать избирателей "Союза Сары Вагенкнехт".

"Выдвижение Вайдель кандидатом в канцлеры Германии – это чисто формальная история. У АдГ нет возможности принять участие в формировании новой правящей коалиции, потому что партия находится в состоянии бойкота со стороны всех политических сил ФРГ. Даже довольно высокого уровня поддержки этой партии недостаточно для того, чтобы продвинуть из своих рядов политика на позицию федерального канцлера", – отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов.

Выдвижение Вайдель было не в полной мере компромиссным.

"В партии есть люди, которые хотели бы видеть на этой позиции другого сопредседателя – Тино Хрупаллу. Другие поддерживали скандального Бьорна Хеке. Но Вайдель выступает здесь как представитель более мирного крыла АдГ", – говорит эксперт.

Германский политолог Александр Рар считает, что выдвижение Вайдель никак не повлияет на ход избирательной кампании. "Это выдвижение было ожидаемым. Сейчас поддержка АдГ находится на уровне 20%. До выборов остается три месяца, поэтому партия может получить существенно больше голосов, если экономическая и политическая ситуация будет приближаться к хаосу", – отметил Рар.

По его словам, АдГ начинает набирать все больше протестных голосов, в том числе отбирая их у "Союза Сары Вагенкнехт".

Соколов считает, что произошедшее показывает высокий уровень влияния АдГ, поскольку прежде только ХДС/ХСС и СДПГ выдвигали кандидатов на пост главы правительства.

"Но на прошлых выборах в Бундестаг в качестве кандидата в канцлеры выдвигалась и представитель партии "Зеленые" Анналена Бербок. Несмотря на относительно высокие рейтинги партии, все это закончилось ничем. Но показателен сам факт того, что размывается некогда казавшаяся незыблемой монополия народных партий на приоритетный голос в немецкой политике", – подчеркивает он.

Рар полагает, что результат АдГ на предстоящих выборах будет зависеть от того, какие темы Вайдель выберет главными. "Мирное урегулирование ситуации на Украине было бы для нее очень удачной темой. Это помогло бы ей усилить свое влияние и получить больше голосов. По всем экспертным прогнозам, АдГ займет второе место после ХДС.

Но все может резко измениться. С каждым днем в Германии происходят крупные перемены",

– добавил Рар.

По его словам, если даже возникнут условия, при которых Вайдель будет реально претендовать на должность канцлера, окажутся задействованы такие же инструменты, как в Румынии, чтобы "нежелательного кандидата не из либерального лагеря исключить из политики".

С тем, что внешняя политика будет играть важную роль на выборах, согласен и Соколов. "Это соответствует запросам избирателей, их опасениям дальнейшего ухудшения своего социально-экономического положения, которое во многом связано с участием Германии в украинском кризисе, с поставками оружия ВСУ и оказанием финансовой поддержки Киеву", – пояснил он.

Источник - vz.ru
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