Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко

10:55 09.12.2024 Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру

6.12.24



Очередное варварское уничтожение в Парке Славы в Киеве бюстов украинских героев Великой Отечественной войны, уже запрещенной в Украине на самом высоком уровне, показало, чего нынешние укро-неонацисты и их просроченный фюрер Владимир Зеленский боятся больше всего – памяти и примера.



Пока украинцы будут помнить, что их от порабощения и уничтожения спасли генералы и маршалы Победы Сидор Ковпак, Иван Черняховский, Алексей Федоров и Павел Рыбалко, никогда никакие Степан Бандера с шайкой не станут подлинными героями нации. Сколько ни ори про "Украину – маты, а Бандеру батька", с которыми обязательно все "будэм пануваты" (будем господствовать, особенно, когда санитары отвлекутся на других больных), украинцы вырастут, и им расскажут, что "батька" этого застрелили, как собаку, из импровизированной ручки в подъезде его дома в Мюнхене, где он долго и удачно прятался под новой фамилией "Попель". Очень символической фамилией – по-немецки она означает "сопля", "козявка из носа".

А вот при напоминании о партизанских рейдах Ковпака и Федорова, победных танковых армиях Рыбалко и атаках Черняховского непроизвольное недержание намечается и у нынешних генералов НАТО, внуков тех, кого победили генералы из Украины, дважды Герои Советского Союза.



Но в Киеве, несмотря на поражения режима в рамках специальной военной операции (СВО) от российских войск, принуждение его к переговорам о перемирии со стороны Запада, все равно продолжает бульдозерно-духовная дозачистка того, что не только пугает, но и может помочь потом украинцам возродиться. Хоть частично в прежних чести и достоинстве.



И это еще не конец. Пока все напоминающее о великом прошлом не будет разрушено, они не остановятся. Ибо понимают: камень они могут раздробить, металл расплавить, постаменты сравнять с землей, но дух останется. И потому сегодня же, когда идеология неонацизма и неофашизма восторжествовала и почти официально стала на Украине государственной (просто не называется так, им по-прежнему почему-то стыдно), все с духовной атмосферой в обществе может быть гораздо хуже.



Потому что заказ на духовное переформатирование украинцев практически с момента обретения Украиной независимости неизменен – отрыв от России по всем скрепам. Но само главное - духовные связи, самые сильные, самые прочные, самые невидимые для отчетов тех, кому поручено этот вандализм исполнять.



И заказывает все это Запад, США и Европа. Оправдание итальянского фашизма и немецкого нацизма, переписывание истории Второй мировой войны, перетасовка победителей и побежденных, забвение вердикта Международного Нюрнбергского трибунала, установление новых причин войны и ее зачинщиков - это сегодня главный западный духовный и идеологический тренд.



Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик

На эту тему можно говорить долго, анализируя те или иные нюансы и обстоятельства, но главных причин у этой тенденции три.

Первая - самая печальная, политико-физиологическая: прошло почти 80 лет после победы, и физически умирают последние победители, которые и сломали хребет этим двум человеконенавистническим идеологиям – итальянскому фашизму Бенито Муссолини и германскому нацизму Адольфа Гитлера. И на постсоветском пространстве, и в Европе, и в мире вымирают. И некому больше бороться и за память, и за историческую справедливость.



На постсоветском пространстве начали со стран Прибалтики – давно переписывают историю и преследуют ее победителей. Гонят, как зверей на убой. После госпереворота 2014 года к ним особо ускоренно и активно присовокупили и Украину с ее неонацистской нечистью во власти и ее покровителями на Западе.

И сегодня после смерти победителей и уничтожения их наследия остаются лишь стыд и позор…



Вторая - чисто политико-теоретическая: если в официальной политике Запада оправдание неонацизма и неофашизма - пока не комильфо, то элита большинства стран Европы хочет переписать историю для того, чтобы будущие поколения не узнали всю правду о Второй мировой войне. И о великом позоре этого самого Запада.

А она, эта правда, в том, что большинство европейских стран не просто проиграли войну Гитлеру, но активно работали с ним. То ли в качестве прямых союзников и сателлитов, то ли как безропотная и покорная подсобная сила. "Третий рейх" Гитлера не зря же сравнивают с нынешним Евросоюзом, называя его то четвертым, то пятым "Рейхом" имени Урсулы фон дер Ляйен, у которой рискуют вырасти усики – так она пнется в нового Адольфа Гитлера-объединителя Европы под лозунгом "Дранг нах Остен" (На Восток).

Вся экономика Европы, так или иначе, работала на гитлеровскую Германию и подпитывала ее агрессивные устремления. Кто нефтью, газом и другими природными ископаемыми, кто продукцией ВПК, а кто и напрямую легионами СС или даже регулярными войсками, которые нашли свою могилу на просторах СССР.



Но вот простой вопрос: как вы думаете, элитам Бельгии, Нидерландов и Франции приятно помнить, что бойцы 33-й гренадерской (1-ой французской) дивизии СС "Шарлемань", набранной в этих трех странах, были в числе последних защитников рейхсканцелярии, даже когда сам Гитлер уже застрелился? Вот то-то же. А окончательно стыд и страх можно убить, если эсэсовцев сделать героями и борцами с российским империализмом.

Третья - политико-прикладная: переписывание истории, сопряженное с попытками обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией, - это удар по современной России, направленный на снижение ее роли авторитета уже в современной Европе. И особенно это важно и актуально сейчас, когда на протяжении нескольких последних лет пандемия коронавируса, бинарный мировой кризис и нынешней промышленно-финансовое "обезжиривание" со стороны США больно ударили по европейской экономике. И она буквально завыла о восстановлении связей с Россией, но тихо, потому что громко говорить о спасении с помощью России американцы запрещают.



Вот получается полный евродуализм, граничащий с еврошизофренией: Германия до сих пор как бы официально признает, что единственной виновницей Второй мировой войны является она, но остальные политевропейцы шелудивой и буйной сворой нападают на Россию как наследницу "сталинского тоталитарного режима СССР" и приплетают ее к Гитлеру.



Эти причины, увы, актуальны сегодня, как никогда. Известный украинский политолог, историк и политтехнолог Кость Бондаренко в своем ТГ-канале "Былое и думы" после сноса бюстов генералов-героев разразился большой статьей, в которой задался очень простым вопросом: "Как можно за короткое время перепрограммировать историческую память целого народа"?

И сам ответил – системно и аргументировано: "Очень просто. Для этого потребуются время, деньги (сравнительно небольшие) и правильный технологический подход. …Вы должны на протяжении ограниченного времени (к примеру, за 25 – 30 лет – условное время между двумя поколениями) перепрошить мозги миллионам людей, заставив их отказаться от прежних взглядов и привить им нечто прямо противоположное".



По мнению Бондаренко, именно этим и занимались заказчики и спонсоры, организаторы и вдохновители всех госпереворотов в Украине, начиная с первого дня обретения Украиной независимости. Они "унавозили" перекройку мозгов несчастных и отданных под эксперимент украинцев в четыре этапа, системные и последовательные, неразрывно и логично связанных одной задачей:

– первый – "ставим под сомнение прежние догмы" под главным мемом "от нас прятали настоящую историю";

– второй – "препарирование мифов и создание новых мифологем" под лозунгом "необходимо вычленить украинский нарратив из имперского", то есть и российского: "Украина – не Россия". Во всем;

– третий – "переориентация на новые ценности" по трем главным направлениям: а) Украина всегда стремилась быть в Европе; б) Украину искусственно заставили свернуть с европейского пути развития; в) вишенка на тортике – слова Збигнева Бжезинского: "Без Украины не может возродиться Российская империя";

– четвертый – "обрубание идеологических хвостов", что собственно, и происходит сейчас, когда история используется уже как инструмент идеологической борьбы с Россией. "Украина – неРоссия" становится "Украиной – антиРоссией", потому что "Украина никогда не имела ничего общего с Россией", а "была исключительно колонией России в составе Российской империи и СССР". А отсюда и посыл: "Украина – жертва российского империализма", а "Красная Армия не освободила Украину, а принесла новое порабощение".



Бондаренко и делает вывод: "Четвертый этап развивался именно в период между 2014 и 2022 годами. Сейчас происходит "дозачистка" прежних этапов, "закрепление пройденного материала", когда из украинской национальной памяти полностью удаляются любые воспоминания об элементах российской истории и культуры. Отсюда такое желание освободить Украину от Булгакова, Паустовского, Ильфа и Петрова, Льва Толстого, Малиновского, Ковпака, Рыбалко... Закрепляется "расово чистый", не имеющий абсолютно ничего общего с Россией пантеон исторических героев – преимущественно из Галичины. История одного региона объявляется историей всей страны".



Не это ли наблюдаем мы сегодня в неонацистской Украине? Не об этом ли предупреждали и сайт Украина.ру, и его авторы за всего годы существования издания?

Как политтехнолог, Бондаренко задается еще одним главным и проблемным вопросом: "…Возможно ли возвращение общества к прежнему состоянию? И мой ответ: нет! Старые концепции вряд ли можно восстановить. Но это не значит, что нельзя "технологов от истории" бить их же схемами и их же оружием, показывая ошибочность их новых догм и шаткость их идеологических конструкций. И предложить свою концепцию истории".



Это, собственно, и называется денацификацией, которая является одной из главных задач СВО после победы России в ней. Бондаренко вполне разумно замечает: Manu facta, manu destruo – руками созданное руками и разрушается.



И уже есть кому это делать – на фронтах СВО вырастают новые победители. И их будет больше после победы, о которой все говорят, что она неизбежна. Не забыть бы это в политической возне и суматохе приспособленцев… Источник - ukraina.ru

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