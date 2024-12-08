В следующей Сирии: что ждет республику после захвата Дамаска экстремистами, - Иван Дубровин

10:58 09.12.2024 8 декабря 2024



Россия находится в контакте с сирийской оппозицией, взявшей под контроль Дамаск, заявили 8 декабря в МИД РФ. Там отметили, что по итогам переговоров с участниками конфликта Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем". Тем временем боевые действия в Сирии продолжаются. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" начала атаки на курдов на севере страны.



Ракетные удары по территории САР нанес и Израиль, развернувший свои силы в буферной зоне на Голанах. Опрошенные "Известиями" эксперты сомневаются, что события в Сирии пойдут по мирному пути. По их мнению, группировки оппозиции вряд ли смогут найти общий язык в борьбе за власть и деньги. О перспективах новой гражданской войны в Сирии, реакции России и стран Ближнего Востока - в материале "Известий".



Как сирийская оппозиция захватила власть в Дамаске

Башар Асад по итогам состоявшихся переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем", сообщил днем 8 декабря МИД РФ, уточнив, что Россия в этих переговорах не участвовала. Ранее, утром в этот же день, вооруженная оппозиция взяла под контроль столицу Сирии Дамаск. После чего премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали объявил телеканалу Al Arabiya о начале "новой эры" в истории страны.



- Обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, - заявили в российском дипведомстве.



Что касается военных баз РФ в Латакии и Тартусе то, по информации министерства, на данный момент серьезной угрозы их безопасности нет. Вместе с тем они находятся в режиме повышенной боевой готовности. "Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии", добавили дипломаты.



Арабская весна 2.0: вооруженная оппозиция в Сирии заявила о контроле Дамаска

Премьер-министр страны сообщил о готовности передать власть новому руководству

Посольство РФ в Сирии сообщило "Известиям", что его сотрудники не пострадали в результате захвата террористическими формированиями Дамаска.



- Все сотрудники в порядке, - отметили там.



Россия уже запросила срочные закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Известиям", что РФ предоставила убежище Асаду и членам его семьи. Лидеры же вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.



События в Сирии начали стремительно разворачиваться с 27 ноября, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ) и ее союзные группировки начали атаку в направлении городов Алеппо и Хама. Несмотря на противодействие правительственных войск, поддерживаемых Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, 30 ноября экстремисты захватили Алеппо и его окрестности. В течение нескольких дней под их контроль перешли Хама, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В событиях также принимает участие "Сирийская национальная армия" (СНА, бывшая "Свободная сирийская армия") и другие якобы протурецкие формирования, хотя официально Анкара не признает никаких связей с ними.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

"Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), представляющая собой коалицию джихадистских группировок, образовалась в 2017 году на базе "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической и запрещена в РФ), которая была создана с начала гражданской войны в Сирии в 2012 году как местное отделение "Аль-Каиды" (также признана террористической и запрещена в РФ).



После того как боевики ХТШ утром заняли Дамаск, сирийский премьер-министр заявил, что связался с главой экстремистов Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба группировки. По словам политика, они заверили его, что продолжат предоставлять услуги населению и что не будут проводить репрессий. При этом, как и в других захваченных до этого городах, боевики поспешили выпустить из тюрьму Сейдная, расположенной в северных окрестностях Дамаска, всех заключенных.



Самаль-Джулани, который начал использовать свое настоящее имя - Ахмед аш-Шараа, написал в телеграм-канале группировки, что всем военнослужащим в Дамаске категорически запрещено приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под надзором бывшего премьер-министра до официальной передачи власти. Если верить сирийской газете Al Watan, в Дамаске с 16:00 до 5:00 по местному времени по решению "военной администрации" вводится комендантский час.



Как на падение Асада отреагировали на Ближнем Востоке

Москва призвала к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества: "Поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве".



К слову, как подтвердил Педерсен, на встрече в Дохе 7 декабря главы МИД Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Ирака, Ирана, Турции, а также представители России согласились с необходимостью инклюзивного диалога в Сирии.



Позже в этот же день Тегеран заявил, что не пожалеет сил, чтобы помочь Сирии обрести стабильность и безопасность. В свою очередь Анкара высказалась за сохранение Сирией своей территориальной целостности. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан при этом подчеркнул, что его страна продолжит бороться с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической группировкой. В подтверждение этих слов поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" уже начала операцию против курдских сил в городе Манбидж на севере Сирии.



В свете курдского вопроса Анкара считается ключевым интересантом начавшейся эскалации. В прошлом Турция не раз инициировала военные операции против курдов в Сирии с целью воспрепятствовать созданию в приграничных районах независимого территориального образования.



Однако, по мнению востоковеда Елена Супониной, туркам будет непросто справиться с курдскими формированиями на севере САР, учитывая неоднородность "Сирийской национальной армии" и противоречия, которые существуют внутри нее между курдами и другими протурецкими силами.



- На фоне их общей ненависти к президенту Асаду определенные контакты между курдскими формированиями и теми группировками, которые находились под защитой Турции на севере Сирии в последнее время, были. Но противоречий там больше, чем совпадений. Турция с большим подозрением относится к курдским организациям. Турки уже не раз пытались решить этот вопрос по отдельности на переговорах с Россией и США, но всякий раз сблизить стороны не удавалось. Эрдоган давно мечтает взять город Манбидж. Он неоднократно ставил этот вопрос и перед российскими военными. Но курды просто так не отойдут. Даже если поначалу будут какие-то согласованные действия между курдами и протурецкими группировками возможны, то потом противоречия неизбежно выльются в конфликт, - добавила она.



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На ситуацию в Сирии моментально отреагировал и Израиль. В воскресенье в ЦАХАЛ заявили о развертывании своих сил в буферной зоне на Голанах, подчеркнув, что действия носят "оборонительный характер" и Израиль "не вмешивается" в происходящее в арабской республике. Согласно газете The Jerusalem Post, ссылающейся на неназванные источники, израильские ВВС атаковали в Сирии завод, якобы использовавшийся правительством Асада для производства химического оружия. Издание отмечает, что Израиль опасался, что объект попадет в руки вооруженной оппозиции.



Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 декабря посетил приграничный с Сирией район, где заявил, что смена власти в Дамаске стала результатом израильских ударов по Ирану и силам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. По его мнению, этот удар вызвал "цепную реакцию" по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел положить конец правлению Асада. Тем не менее он признал, что это может привести и к появлению новых рисков.



- Наряду с "Хезболлой" Сирия была важным звеном иранской "Оси сопротивления". Через договоренности с Башаром Асадом Иран мог проецировать свое влияние на весь Ближний Восток. Падение Дамаска стало потерей для Тегерана и его возможностей в противостоянии с Израилем. В этом смысле уход Ирана из Сирии и ослабление "Хезболлы" благоволят Израилю. Но в то же время ясно: Сирия, управляемая исламистами прямо у тебя по соседству, не является хорошей, - объяснил "Известиям" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.



Впрочем, следует признать, что угроза расползания террористических группировок на фоне возможного хаоса в Сирии угрожает Ближнему Востоку в целом, а также Центральной Азии и Кавказу. Следует напомнить: участие ВС РФ в сирийском конфликте на стороне правительственных сил и имело целью ликвидировать в стране "очаг международного терроризма", как об этом в марте 2016 года сказал президент России Владимир Путин.



Тигран Мелоян не исключил, что дестабилизация в Сирии может повлечь приток боевиков из "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России), "Хайят Тахрир аш-Шам" и смежных с ними организаций в страны Центральной Азии и Кавказа, что, конечно, создаст дополнительную нагрузку на российские ведомства, которые контролируют миграционные потоки.



- Уроки Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии сами говорят за себя: гражданские войны не только создают гуманитарные катастрофы, но и остаются питательной средой для террористических сетей, которые способны дотянуться до каждого из нас. Терроризм не стоит на месте, это зараза, которой присуще свойство распространяться как чуме, - отметил он.



Что ждет Сирию после смены власти

Стоит признать, что на данный момент сползание Сирии в хаос гражданской войны представляет собой один из самых реалистичных сценариев. Россия, учитывая конфликт на Украине, скорее всего, не станет включаться в решение сирийских проблем в той же мере, как это было в 2015 году. Избранный президент США Дональд Трамп также написал, что происходящее в Сирии не касается Соединенных Штатов, которые "не будут вмешиваться в ситуацию". Хотя это, конечно, не означает, что Вашингтон не будет помогать тому же Израилю на сирийском направлении.



Как бы там ни было, на данный момент Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии заявила о намерении сформировать в республике инклюзивный переходный орган власти. Однако нет никаких гарантий, что в Сирии действительно появится правительство, способное контролировать ситуацию.



Оппозиционные группы объединились в желании свергнуть президента Асада, но вместе строить новую Сирию им будет очень сложно, согласна Елена Супонина.



- Какое-то время оппозиционеры будут на волне эйфории, они будут заниматься распределением властных полномочий, но тут же начнется грызня за финансовые потоки и власть. Не стоит забывать, что оппозиция изначально разделена по идеологическим, религиозным и другим причинам. Кроме того, стоит учитывать огромное количество оружия на руках населения. Поэтому новые вооруженные конфликты неизбежны, и линии раздела, особенно в областях, плотно заселенных курдами, тоже сохранятся. Столкновения между отдельными курдскими формированиями, несмотря на то что Америка очень плотно взяла их под свое крыло, и теми группировками, которые находятся под влиянием Турции, будут происходить, - добавила она.



Земли огня: с чем связано новое обострение на Ближнем Востоке

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По мнению Тиграна Милояна, возможен и раскол страны на несколько автономных провинций, шефство над которыми возьмут отдельные региональные или великие державы.



В свете произошедшего в Сирии, становится понятным, почему Москва не раз повторяла, что заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения неприемлема. Если в случае "минского формата" Россия сыграла на опережение, начав специальную военную операцию и сорвав планы Киева по нападению на Донбасс, то Сирия показала: заморозка конфликта в рамках "астанинского формата" привела к его разморозке в самый неподходящий момент и на самых невыгодных условиях.



Подобные отвлекающие факторы способны привести к самым разным сценариям: от появления "миротворцев" НАТО на Украине до активизации работы над созданием "грязной бомбы", подытожил Тигран Милоян. Источник - известия

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