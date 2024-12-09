Демографическое самоубийство Европы, - В.Прохватилов

11:11 09.12.2024 9.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Шансов на рост квалифицированной рабочей силы у Евросоюза нет



В 2023 году в Евросоюзе зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.



По данным Евростата, рождаемость в государствах-членах ЕС снизилась с 3 879 509 в 2022 году до 3 665 142 в 2023 году (на 5,5%). Уровень рождаемости в ЕС в 2023 году оказался самым низким за последние 10 лет, оставаясь ниже целевого показателя в 4 миллиона, предусмотренного долгосрочными прогнозами населения Евростата.



По данным ООН, самые низкие показатели рождаемости в 2023 и 2024 годах наблюдались в Италии, Испании, Греции, Литве и Латвии. В 2024 году самый низкий средний общий коэффициент рождаемости будет зафиксирован в Италии – 6,5 рождения на 1000 человек населения, а самый высокий – на Кипре – 10,5.



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупреждает, что страны должны адаптировать свои политические стратегии к новому "будущему с низкой рождаемостью". ОЭСР предполагает, что проактивный подход к миграции и интеграции, а также улучшение доступа к трудоустройству для недостаточно представленных групп населения могли бы помочь решить эту проблему.



Прогнозируемые показатели рождаемости в Центральной, Восточной и Западной Европе ниже среднемирового уровня в 2050 и 2100 годах.



Средний возраст матерей в Европе растет. В 2013 году самую большую группу матерей составляли женщины в возрасте от 25 до 29 лет, но к 2023 году самую большую группу составили женщины в возрасте от 30 до 34 лет.



В 2023 году население Евросоюза впервые в истории начало сокращаться. И это решительным образом подрывает перспективы европейской экономики.



"Этот год может стать поворотным моментом в истории ЕС, поскольку население в 448 млн человек начнет сокращаться, и, как ожидается, это будет продолжаться, что станет беспрецедентным сокращением в мирное время, согласно прогнозам ООН… В прошлом году Евростат прогнозировал, что численность населения достигнет пика в 453 млн в 2026 году. Однако показатели 2023 года оказались ниже ожиданий, поскольку рождаемость в ЕС упала… Становится ясно, что давно предсказанная демографическая инверсия ЕС, похоже, наступит раньше, чем предсказывали многие эксперты. Хотя в последние несколько десятилетий иммиграция помогла поддержать численность населения, а возросшее участие иммигрантов и женщин в рабочей силе компенсировало ускоряющееся падение численности трудоспособного населения ЕС, вскоре этих факторов будет недостаточно… Многие из 27 стран, входящих в ЕС, десятилетиями испытывали крайне низкую рождаемость. Поскольку наиболее производительная часть населения сейчас сокращается, возникает дополнительное давление на государственные финансы с последствиями для экономических перспектив и геополитического положения блока", – пишет The Financial Times.



Численность трудоспособного населения ЕС в возрасте 20-64 лет, которое вносит большую часть налоговых поступлений, по данным ООН, сократилась с пикового значения в 270 млн в 2011 году до предполагаемых 261 млн в 2024 году. По отношению к общей численности населения, численность трудоспособного населения ЕС достигла пика в 61,4% в 2008 году и сейчас снизилась до 58%.



С уменьшением доли работающего населения "ВВП на душу населения будет постоянно низким", отмечает Майкл Сондерс, экономист Oxford Economics. "По сравнению с тем путем, по которому вы шли большую часть последних 50 лет, когда уровень жизни продолжал повышаться, это ощущается совсем по-другому".



С 1998 года Германия потеряла около 2 млн человек в возрасте от 20 до 64 лет. В следующем десятилетии крупнейшая экономика Евросоюза потеряет еще 10 процентов своего трудоспособного населения (5 млн человек). В феврале 2024 года министр экономики Германии Роберт Хабек обозначил нехватку рабочей силы как самый большой риск для экономического роста страны.



Аналитический центр Institut der Deutschen Wirtschaft подсчитал, что нехватка рабочей силы может стоить Германии €49 млрд потерянного производства в 2024 году. Ожидается, что сокращение численности трудоспособного населения ЕС усугубит дефицит в некоторых секторах больше, чем в других. Во многих странах ЕС наблюдается высокий спрос на навыки в таких областях, как инженерия, наука, технологии и уход, и по мере выхода на пенсию представителей поколения бэби-бумеров, по данным Комиссии ЕС, дефицит как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных профессий "значительно возрастет".



Почти 40 процентов предприятий по-прежнему страдают от нехватки квалифицированных работников, а среди юридических и бухгалтерских услуг этот показатель достигает почти 70 процентов, согласно исследованию Института Ifo (Мюнхен).



Иммиграция и рост занятости, особенно среди женщин, чье участие в рабочей силе среди лиц в возрасте от 20 до 64 лет выросло почти на 10 процентных пунктов с 2009 года до 70 процентов в 2023 году, пока компенсировали общий демографический спад. Но большинство прогнозистов говорят, что вскоре их будет недостаточно. МВФ прогнозирует, что общее количество отработанных часов в Европе сократится в течение следующих пяти лет.



Шансов на рост квалифицированной рабочей силы у Евросоюза нет, так как коренное население Европы ускоренно замещается беженцами из Афганистана, Африки и Ближнего Востока.



В 2023 году Европейский союз получил наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища со времен кризиса беженцев 2015-2016 годов.



Более 1,14 миллиона человек подали заявления на международную защиту в европейском блоке в 2023 году, говорится в отчете Агентства Европейского союза по предоставлению убежища (EUAA). Это представляет собой 18-процентный рост по сравнению с предыдущим годом, а также самый высокий показатель с 2015-16 годами, когда 1,3 миллиона, а затем 1,19 миллиона человек искали убежища в ЕС.



В 2023 году сирийцы (181 000) подали 1281 тысячу заявлений (рост на 38 % по сравнению с 2022 годом). Афганцы подали 114 тысяч заявлений. Граждане Турции (101 тысяч заявлений) подали на 82% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом. Около одной пятой всех заявлений были поданы гражданами с безвизовым доступом в Шенгенскую зону, включая венесуэльцев (68 000) и колумбийцев (63 000).



Все больше палестинцев подают заявления на предоставление убежища в ЕС. В 2023 году число заявлений достигло почти 11 600, что на две трети больше, чем в 2022 году.



В апреле 2024 года Европарламент протолкнул миграционную реформу, которую европрогрессисты готовили 9 лет. Она грозит дестабилизировать и без того угасающий чахлый Евросоюз.



Теперь, если участники ЕС отказываются принимать мигрантов, им придется платить штраф 20 тысяч евро за голову каждого нелегала.



Это подкосит небольшие страны вроде Венгрии.



Коллапсирует и коренное население Британии. Имя Мухаммед теперь является самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе.



По данным Управления национальной статистики (ONS), в 2023 году более 4600 мальчиков получили специфическое написание имени Мухаммед. Это почти на 500 больше, чем в 2022 году.



Численность коренного населения Великобритании сокращается. Впервые с 70-х годов количество смертей превышает число рождений.



Профессор Сара Харпер, директор Оксфордского института старения населения, заявила Daily Mail, что негативные естественные изменения "не являются неожиданными".



Она сказала: "Учитывая низкий уровень рождаемости в Великобритании в настоящее время и большие группы людей, родившихся в послевоенное время и проживших большую жизнь, а теперь вступающих в пожилой возраст, мы ожидаем, что число смертей будет увеличиваться с каждым годом по мере того, как это поколение пожилых людей стареет и умирает".



Причины вымирания Европы – безнадежная экономическая ситуация из-за резкого роста цен на энергоносители по причине навязанного из-за океана отказа от недорогого российского нефтегаза, растущая деиндустриализация, столь же настойчиво подталкиваемая Вашингтоном и потеря национального суверенитета, которым теперь заведует, как мы писали, крупнейший в мире американский инвестфонд BlackRock.



При этом в Брюсселе и Лондоне сознательно проводят политику демографического замещения коренного населения выходцами их стран исламского мира.



Европа становится все больше американской колонией, но при этом все больше колонией мусульманской. Источник - fondsk.ru

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