Мобилизационный проект - да! Cирийский порыв России остановлен и обращен вспять, - Александр Проханов

12:20 09.12.2024

Дамаск пал. Россия уходит из Сирии. По развалинам Пальмиры, где еще недавно великий Гергиев играл свой концерт, сегодня бродят дикари с автоматами и откалывают у античных статуй мраморные носы и уши. Россия теряет Ближний Восток. Сначала казнь Наджибуллы в Афганистане. Убийство Саддама Хусейна в Багдаде. Растерзанный Каддафи в Ливии. И вот теперь Башар Асад, дай Бог ему долгих лет жизни.



После стратегического поражения Советского Союза 1991 года Россия ушла из многих районов мира. Она ушла из Сирии. Потом отчаянным рывком разгромила ИГИЛ* и вернулась. Но сегодня этот порыв остановлен и обращен вспять.



Не надо сетовать, причитать, объявлять уход из Сирии поражением. Надо трезво, не внимая истероидным блогерам, оценить сложившуюся в мире обстановку.



Исламизм после смертоносных русских бомбардировок воскрес. Захватил Дамаск, но не установил контроль над всей Сирией. Здесь разверзается гражданская война - война всех против всех при отсутствии централизованной власти, при столкновении множества интересов. Сирия - еще одна ближневосточная страна, которую гражданская война превратит в кровавый окорок.



Следующий удар неминуемо будет нанесен по Таджикистану. Раскаленная лава хлынет из Афганистана через границу и пойдет на Душанбе, на российскую военную базу, на русские полки, стоящие на пути нашествия. Молодые постсоветские государства Средней Азии становятся полем боя. И русским войскам в составе ОДКБ придется сражаться в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии. Волна джихадистов переплеснет границу России, и вновь задымится Кавказ, террористические взрывы прогремят в городах России. А азиатские гастарбайтеры, захватившие контроль над российскими рынками, стройками, жилищно-коммунальными предприятиями, таксопарками, станут плодоносной почвой для исламского террора.



Это русская реальность XXI века. Она потребует от сегодняшней России гигантского напряжения всех сил, затрат всех ресурсов - людских, материальных, эмоциональных, религиозных, идеологических. Россия выстоит, если превратится в осажденную крепость, врата которой не откроют предатели, изменники не всадят нож в спину сражающимся на стенах крепости ратникам.



Только воля, ум, хитрость, беспощадность, прозорливость, молитвенность, а также уменьшение подлетного времени всех систем ракетно-ядерного вооружения.



В ресторанах не куется победа. На рок-концертах не звучат походные марши. Центробанк и министерство финансов не являются оплотами Государства Российского. Централизм, усиленный мобилизационным проектом, является образом будущего, которое Россия обеспечит себе в жесточайших схватках века.



Президент, ты - комендант русской крепости. Ты - полководец и кормчий. Тебе выпала страшная и великая доля - управлять Россией в час ее кромешных испытаний.