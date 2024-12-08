Пожар в Пакистане - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон от нее просто так отказался, - Илья Титов

12:22 09.12.2024 В Пакистане

пожар в регионе - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон от нее просто так отказался

Илья Титов



На минувшей неделе о себе напомнил наш старый знакомый Имран Хан. О нем много было слышно в прошлом году: друживший еще с принцессой Дианой выпускник Оксфорда и мастер крикета, породнившийся с блатным лондонским семейством Голдсмитов, он в 2018-м стал первым за очень долгое время премьером Пакистана, не принадлежавшим к давно и без остатка поделившим страну кланам. В западной прессе Хана изображали ставленником Пекина, что в свете его лондонских связей выглядит довольно неправдоподобно. Да, Имран поддерживал хорошие отношения с Китаем и при нем объемы инвестиций в КПЭК (Китайско-пакистанский экономический коридор) выросли до небывалых прежде размеров, сделав из проекта настоящий транспортный, энергетический и торговый хребет страны. Но вместе с этим Хан пытался понравиться вообще всем вокруг, он даже делал неслыханное для любого пакистанского популиста - хвалил индийского премьера! Для нас он примечателен среди всего прочего тем, что днем 24 февраля 2022 года провел встречу с Путиным в Москве - много ли найдется мировых лидеров, которые в условиях того дня не только соблюли бы все дипломатические ритуалы, но еще и выразили бы свое одобрение по возвращении на родину? Так или иначе, в апреле того же года Хана отстранили от власти: с помощью нехитрой интриги вечно грызущиеся в парламенте нанайские партии объединились, выдвинули премьеру вотум недоверия и проводили довольными взглядами однопартийцев Хана, покинувших парламент в знак протеста. Но этого было мало. Пакистанская улица - весомый фактор местной политики, и в тот раз она была на стороне Имрана. Волна протестов не помогла вернуть его в кресло премьера, но показала двухпартийной верхушке, что бывшего премьера слишком опасно оставлять на свободе. Поэтому решено было посадить его, попутно опорочив.



Кособокость этого метода устранения политического противника чем-то напоминала американские расследования и обвинения против Трампа: порой все выглядело так, словно инициаторы давления специально намеревались поднять популярность отставного главы государства. Ну кому вообще придет в голову сажать самого популярного политика Пакистана в тюрьму за коррупцию, причем не найдя ничего, кроме нескольких случаев присвоения и перепродажи сделанных Хану подарков, которые по никем не читавшемуся закону следует отправлять в музей "Поля чудес"? Особенно в контексте того, что представители правящего клана Шарифов открыто принимают взятки вагонами и никого не смущаются. На фоне привычных для пакистанской элиты объемов воровства 600 тысяч долларов, которые, согласно версии обвинения, поднял Хан на перепродаже подарков, выглядят почти комично.



Такое показательное левосудие и последовавший за каждым из эпизодов рост популярности стали причиной того, что Исламабад действовал в отношении Хана очень аккуратно. Его пытались арестовать в прошлом мае, чем спровоцировали беспорядки, потом все же арестовали в начале августа и приговорили сначала к трем, а потом и к 14 годам тюрьмы - справедливое наказание за продажу носков и пены для бритья после 23 февраля.



Потом пошло-поехало: американцы подсуетились, и Хану накинули еще десяточку за разглашение государственной тайны о том, что те же американцы грозили Имрану смещением и изоляцией Пакистана за то, что тот не осудил Россию, - что характерно, никто и не думал отрицать правдивость слов Хана. В феврале этого года вспомнили еще один страшный грех: оказывается, жена Имрана вышла за него слишком скоро после развода со своим предыдущим мужем - за такое оба получили по семь лет. 31 год тюрьмы для 72-летнего человека - гарантированная смерть в заключении.



Но потом в дело вступил то ли верный Хану, то ли просто полный вменяемых людей Верховный суд Пакистана - приостановили приговор за страшную коррупцию и отменили 10 лет за разглашение тайны, оставив, однако, в тюрьме за нарушение правила послебрачного карантина.



Сказка же начинается на выходных предпоследней недели осени, когда партия Хана, называемая очень оригинально и по-европейски "Движение за справедливость", потребовала выпустить бывшего премьера на свободу. Связано это не c самим по себе Ханом, а с тем, что все предыдущие два года его сторонников преследовали: кто покрупнее, был посажен в тюрьму, но были и случаи избиений и убийств. В регионе, где его партия остается у власти - на северо-западе страны, в Хайбере, - начались протесты в адрес столицы, во главе которых стояли сторонник Хана и глава региона Али Гандапур, а также осужденная, но освобожденная жена Имрана Бушра Биби. Постепенно протест перерос в "марш справедливости", который почти моментально преодолел 180 километров до столицы и вызвал у властей очень резкую реакцию. Те мигом закрыли Исламабад на карантин, перекрыли въезды и выезды, а в протестующих пообещали стрелять сразу, как увидят. В таком тоне узнаются нотки армейской истерики - в конце концов, именно армия кинула Хана весной 2022 года, да и формальным поводом для вотума недоверия послужила попытка отставки Ханом проамериканского генерала Камара Баджвы с поста главы Генштаба.



То, что происходило на прошлой неделе, описывается словом "резня". Армия выполнила свое обещание, а протестующие в долгу не остались: итогом этого стали почти 400 погибших и вытеснение сторонников Хана из Исламабада. Трудно отделить правду от многочисленных вбросов: в пакистанской столице живо вырубили интернет, а множество видеороликов с содержанием "ура, мы ломим" легко определяются как снятые задолго до того в других частях страны. Так и получается, что, кроме исхода, о произошедшем в те дни в Исламабаде наверняка сказать можно мало что. Данные о количестве погибших, кстати, исходят от Залмая Халилзада, штатного эксперта команды Трампа по Южной Азии и связного от его администрации с Талибаном*. Именно в контексте устремлений Трампа стоит присмотреться к тому кошмару, которым закончился поход на Исламабад.



Интереса заслуживают слова одного из бывших министров правительства Хана о том, что ситуацию, благодаря тесному контакту с протестующими, плотно мониторили как кабинет Байдена, так и наступающая администрация Трампа. И если ссылка на Джо Байдена важна лишь как напоминание о его роли в этом кризисе - инициировавшая отставку Хана бывшая послица Пакистана в США Шерри Рехман (ныне министр изменения климата) очень плотно работала с демократической верхушкой, то упоминание Трампа похоже на жест призыва неожиданного союзника. В конце концов, нацеливший все ресурсы на противостояние с Китаем избранный президент США едва ли откажется от возможности заполучить верных людей под самым боком у Пекина.



Пока же протесты стихли, но пообещали вернуться - их итогом в представлении оппозиции видится не только освобождение Хана, но и переигровка февральских выборов. На них партию Имрана Хана вовсю пытались задавить, то вынуждая идти на выборы как независимых кандидатов, то лишая графических символов (для страны, где треть населения не умеет читать, это важно), а то и вовсе вычеркивая из бюллетеней, - и даже так эта партия без названия и логотипа показала хороший результат. Те выборы стали еще и ударом по амбициям северо-запада и упомянутого Хайбера, который административно объединили с зоной племен на границе с Афганистаном.



Впрочем, "граница" в отношении этой местности - понятие очень условное, скорее, это огромная территория, по которой туда-сюда мотаются пуштунские племена, попутно торгуя оружием и наркотиками. В свое время в вооружение и консолидацию этих племен много сил вложила именно пакистанская Межведомственная разведка. В последнее время ходит много новостей о том, что организованная стараниями этой конторы запрещенная в России организация "Джамаат Ансарулла"*, которая до 2021 года работала вместе с "Талибаном", а сейчас переориентировалась на "Аль-Каиду"*, готовится активнее работать на границе Афганистана и Таджикистана, для чего спешно вербует таджиков.



В самом же Афганистане происходят странные вещи. Туда наведался Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета Безопасности РФ. На встрече с афганским вице-премьером Моххамадом Кабиром он объявил, что Россия готова сотрудничать с Афганистаном по всем вопросам. Пошли даже разговоры о том, что талибов в знак добрых намерений исключат из списка террористических организаций. Шаг закономерный и ожидаемый, в связи с чем можно ждать истерик от наших юго-западных соседей, истерик, сопряженных с очередными фейками о ста тысячах талибов на фронтах СВО, поставках снарядов и техники, а также зверствами афганцев в украинском тылу - как мы это видели с северокорейцами. Кстати, по поводу неожиданной связи Афганистана и Украины можно вспомнить недавнюю волну новостей о том, что в Афганистане был арестован уехавший туда с Украины Мустафа Найем. Этот бывший украинский депутат, известный как символический инициатор Майдана, автор того самого поста про встречу под монументом независимости, действительно покинул Украину, но сведения о том, что он устремился строить демократию на своей исторической родине и был там арестован, - фейк от и до. Этот фейк запустили на телеграм-канале "Каргач", где уже неоднократно запускали самые разные неправдоподобные новости в расчете на то, что голодная до хайпа медиасреда без вопросов сожрет очевидную глупость.



Что же касается реальных новостей про Афганистан, то помимо визита Шойгу и анонсов вычеркивания талибов из списка террористов нужно упомянуть и то, как новую (уже три года как новую) афганскую власть рассчитывают пригласить в ООН: информация об этом появилась в крупных мировых СМИ вскоре после участия талибской делегации в климатической конференции ООН в Азербайджане. При том, что в стране вновь начало расти производство опиума, это рисует тревожную картину: ушедшие из страны три года назад американцы отдают талибам на аутсорс то, чем привыкли зарабатывать сами, при этом активно включая их в структуры международного взаимодействия и раскачивая через свои контакты в Пакистане ситуацию в Средней Азии. Пожар в регионе, способный навредить и Китаю, и Индии, и России, - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон - байденовский ли, трамповский - от нее просто так отказался.



террористические организации, запрещенные в РФ Источник - завтра

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