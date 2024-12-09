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Newsweek: западные страны повергли себя в хаос, пытаясь "наказать" Россию
12:29 09.12.2024

NewsweekСША
09 декабря 2024
Западные противники Путина в смятении

Запад сам поверг себя в хаос, пытаясь "наказать" Россию санкциями и поддержкой Украины, пишет Newsweek. Глобальный Юг перехватил управление мировой финансовой системой, а страны, выступающие против специальной военной операции России, пытаются справиться с охватившим их кризисом.

Вполне возможно, что Владимир Путин способен извлечь выгоду из поговорки: "никогда не упускай возможности, которые тебе предлагает кризис", поскольку во Франции, в Германии, Румынии и Южной Корее – а именно эти демократии являлись ярыми противниками его специальной военной операции на Украине – наблюдается своя собственная политическая сумятица.

Карательные санкции, введенные Западом против российской экономики, ускорили стремление Путина к тому, чтобы Глобальный Юг перехватил управление мировой финансовой системой, и теперь президент России может наслаждаться тем, как демократии, которые наиболее резко выступают против его операции, находятся в замешательстве.

Смятение сотрясает сердце Европейского союза, чьи санкции и военная поддержка Киева оказались занозой, мешающей Путину осуществить свои намерения.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра после того, как его предыдущий кандидат Мишель Барнье ушел в отставку после объявления вотума недоверия. В Германии коалиционное правительство распалось после того, как Олаф Шольц уволил министра финансов, в результате чего на канцлера стали оказывать давление, чтобы вынудить его уйти в отставку до февральских выборов.

"Любой европейский хаос выгоден Путину, - заявил в интервью Newsweek эксперт по французской политике Итай Лотем (Itay Lotem) из Вестминстерского университета в Лондоне, -даже если он не полностью вызван Россией. Нынешняя цель путинской России - посеять раздор в Европе и подорвать любое основанное на правилах европейское сотрудничество".

"Любая нестабильность в одном из крупных европейских государств затруднит достижение европейского согласия в вопросах общей экономической политики и особенно по вопросам обороны, - сказал Лотем. – С точки зрения непосредственного влияния этой неразберихи и разброда на французскую политику в отношении России, в этом смысле отсутствие правительства как такового значительно затруднит выработку такой национальной политики".
Последствия неожиданного решения Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов в июне, в результате которых в парламенте обнаружился раскол, привели к тому, что парламент разделился на три фракции: левую, правоцентристскую и крайне правую.

Для того, чтобы отстранить Барнье, социалисты выступили вместе с левыми и крайне правыми. Неясно, каким образом партия "Национальное объединение" (RN) во главе с лидером правых Марин Ле Пен выйдет из кризиса; вполне возможно, что Макрону может быть непросто найти замену Барнье, которая бы удовлетворила все стороны.

"Российский режим будет рассматривать любое усиление RNкак положительный знак, поскольку эта партия поддерживает российскую политику, к тому же, в прошлом она получила российскую поддержку", - сказал Лотем.

В Румынии, расположенной на восточном фланге НАТО, Москву обвиняют в том, что она продвигала крайне правого кандидата Кэлина Джорджеску в первом туре выборов, результаты которых были аннулированы конституционным судом страны.
Постановление суда появилось после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил отчеты разведки, в которых утверждалось, что Россия якобы проводила кампанию вмешательства, направленную на поддержку Джорджеску в TikTok и Telegram.
Представитель МИД России Мария Захарова отвергла данные обвинения как "беспочвенные" и заявила, что они являются частью "антироссийской истерии".

Но в аналитическом отчете по поводу выборов, который был составлен аналитическим центром Atlantic Council и отправлен по электронной почте на адрес Newsweek, говорится об "опасной ситуации", сложившейся у союзника по НАТО, при этом, старший научный сотрудник этого центра Ян Бжезинский (Ian Brzezinski) заявил, что в Румынии "из-за иностранного вмешательства президентские выборы были практически украдены".

А вот что заявил научный сотрудник Дэниел Фрид (Daniel Fried) из Атлантического совета: "Мы можем ожидать осуждения со стороны России, а также проявления дальнейшего возмущения". Бывший посол добавил, что Кремль якобы "поддерживает политические крайности в Румынии" и "продвигает с помощью официальных заявлений и через своих троллей свою версию, а именно – о том, что Румыния якобы угнетена и порабощена Западом".

Тем временем, за тысячи миль от Европы, в Южной Корее бушуют протесты. В субботу, после попытки ввести военное положение, состоялось голосование по импичменту президента этой страны Юн Сок Еля. На полуострове растет напряженность.
Директор Центра глобальной демократии Рэйчел Битти Ридл (Rachel Beatty Riedl) при Корнеллском университете в интервью Newsweek заявила, что Юн Сок Ель являлся партнером по демократической программе администрации Байдена, южнокорейский президент был готов поднять вопрос о правах человека в Северной Корее как условие для политического сближения двух стран, причем такими способами, которые наверняка могли бы противоречить интересам Китая.

Теперь же союзники, видевшие в Сеуле сильного демократического партнера, будут оценивать с точки зрения демократии запас прочности, которым обладают граждане Южной Кореи, политические партии, а также – институциональные сдерживающие структуры.
"Политические потрясения, наблюдаемые в Южной Корее, могут иметь значительные последствия в более широком геостратегическом контексте, - сказала Ридл. – Однако автократические соперники не колеблясь будут показывать пальцем на беспорядки – приводить их как пример нестабильности и, следовательно, нежелательных событий".

Как заявил в интервью Newsweek старший научный сотрудник Эрик Гомес (Eric Gomez) из Института Катона, "Путину, наверное, нравится внутренняя политическая нестабильность в Южной Корее, во Франции и в других демократиях, несмотря на то что последствия трудно предсказать".

Потрясения окажут некоторое влияние на Россию и конфликт на Украине, продолжает Гомес, однако крупнейшим игроком в этой игре являются Соединенные Штаты и будущий президент Дональд Трамп.
"Та огромная роль, которую играют США в поставках оружия Украине, означает, что действия Соединенных Штатов, скорее всего, будут решающими", - сказал Гомес, добавив, что он не считает, что Москва или Пхеньян будут слишком агрессивно использовать беспорядки перед инаугурацией Трампа.

"У обеих стран есть все основания полагать, что новая американская администрация захочет вести прямые переговоры. Однако если Северная Корея нападет на Южную Корею или же если Россия предпримет какие-то действия для эскалации ситуации, в этом случае шансы на переговоры с Трампом могут снизиться".
(Newsweek связался с российским МИД для получения комментариев.)

Источник - inosmi.ru
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