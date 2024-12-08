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Израиль воспользовался крушением режима Асада: урвал кусок у давнего врага
18:58 09.12.2024

Израилю и Западу грозит противостояние с новой властью Сирии

Дмитрий БАБИЧ

По приказу премьера Биньямина Нетаньяху, в субботу и воскресенье израильские войска захватили так называемую буферную зону на границе с Сирией.

Крушением власти сирийского президента Башара Асада немедленно воспользовался давний враг Сирии – Израиль. По приказу премьера Биньямина Нетаньяху, в субботу и воскресенье израильские войска захватили так называемую буферную зону на границе с Сирией. Это пространство в 155 квадратных километров, примыкающее к оккупированным Израилем по итогам войны 1967 года Голанским высотам (сокращенно – Голанам).

"Безусловно, Израиль в этом случае нарушает международное право, - отмечает в интервью КП ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. – Израиль ведь еще в 1974 году подписал соглашение, по которому обязывался не входить на эту территорию, объявленную зоной, подконтрольной ООН".

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Как будто бравируя своими незаконными действиями, израильские солдаты в воскресенье сфотографировались на фоне форпоста ООН у горы Хермон в ныне занятой еврейским государством зоне. А Нетаньяху не стал придумывать длинных юридических обоснований для своих действий. Он лишь указал на то, что сирийские пограничники "куда-то скрылись" со своих постов, а потому, мол, израильтяне и начали свой "визит" в ночь с субботы на воскресенье без единого выстрела.

"Мы заняли эти оборонительные позиции временно, до тех пор, пока не будет найдено устраивающее нас решение", - объявил Нетаньяху.

Борис Долгов указывает на тот факт, что исторически Советский Союз, а потом и Россия весьма негативно относились к продвижению израильских войск на территорию своего союзника – Сирии. В войну 1967 года, когда израильские войска впервые зашли на Голанские высоты и стали двигаться к сирийскому городу Кунейтре, СССР даже привел в боевую готовность способные нести ядерное оружие бомбардировщики. Тогда лишь разговор Кремля с Белым Домом по установленной после Карибского кризиса "горячей линии" спас ситуацию от взрывного развития.

"На этот раз Россия реагирует сдержанно, поскольку в Сирии больше нет легитимной государственной власти, которую Москва могла бы по закону поддержать, как это было в 2015-2019 годах, - объясняет Долгов. – Тем не менее на месте израильского руководства я бы не особенно радовался. Асад для израильтян был предсказуемым и хорошо знакомым противником. А вот как себя поведут пришедшие к власти в Сирии исламистские силы, не будут ли они нападать на Израиль – этого никто не знает".

Политолог отмечает, что первое время исламисты могут прикинуться друзьями Израиля. Хотя бы для того, чтобы спасти свою пока хрупкую власть от ударов с юга. Помогает "грязному союзу" Израиля и сирийских боевиков и тот факт, что во время сирийской войны 2011-2019 годов Тель-Авив фактически помогал воевавшим с Асадом исламистам, принимая их раненых с своих госпиталях. Так что видимость "дружбы" между Нетаньяху и новым хозяином Сирии Мухаммадом аль-Джелани, может, и удастся создать. Но долго притворяться исламисты не будут. Ведь уничтожение Израиля есть в списке целей всех организаций, исповедующих радикальный ислам.

ВЗГЛЯД ИЗ АМЕРИКИ
"Грязный союз" Израиля и Запада в целом с некоторыми исламистами не должен никого удивлять, у него полно прецедентов", - комментирует ситуацию независимый исследователь сирийского конфликта из США Абрахам Абрамс.(В нашумевшей книге Абрамса "Мировая война в Сирии" - World war in Syria – дается хроника помощи исламистским повстанцам со стороны США и их европейских союзников.)

Абрамс приводит примеры такого союзничества: "Вспомните хотя бы войну в Афганистане, когда западные политики вооружали и объявляли героями культурно чуждых им бородачей-моджахедов. Добавьте сюда вторжения в Ирак в 2003 году и в Ливию в 2011, когда в результате крушения местных светских арабских режимов исламисты получили такую власть, о которой до западных интервенций не могли и мечтать".

Тем не менее, Борис Долгов называет такую политику "недальновидной": "Сейчас американцам и израильтянам кажется, что они использовали исламистов-суннитов удачно. Ослаблена (но не разрушена) работавшая в Сирии и Ливане "ось шиитского сопротивления", которую создавал исповедующий шиитский вариант ислама Иран. Ничто вроде не мешает попробовать построить через Сирию тот самый газопровод из Катара в Европу, которому сопротивлялся Асад. Но это – пиррова победа Запада и Израиля. Исламисты непременно повернутся против Тель-Авива и западных столиц. И тогда вложенные в катарский газопровод деньги просто пропадут. Нечто подобное уже было с западными вложениями в Афганистан".

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27670/5022118/

Источник - КП
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