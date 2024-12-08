 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.12.2024
00:58  Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС
00:51  Гностическая онтология элит Запада. Идеи собственной исключительности, - Андрей Школьников
00:47  Расцвет Синьцзяна и куда делись узники размещенных там лагерей? - Анна Козырева
00:44  Тайны мировых золотых резервов, - Валентин Катасонов
00:41  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
00:39  Падение Дамаска и меняющийся сирийский пасьянс: что дальше? - Л.Савин
00:38  Сирия после Башара Асада: сбудутся ли мечты о безболезненном "переходном процессе"? - А.Арешев

00:37  Битва за Покровск: До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры, - Радомир Маркуш
00:32  Израиль напрягся: Начавшаяся поставка наших Су-35 Ирану может взорвать Ближний Восток, - СП
00:27  Путин: РФ заинтересована в совершенствовании миграционного законодательства
00:22  Асад ушел, а мы остались: алгоритм действий Москвы после крушения режима в Сирии, - Михаил Ростовский
00:13  По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? - Л.Степушова
00:01  Сирия после Асада: что будет с христианами, базами ВС РФ и интересами США, - К.Семенов
Понедельник, 09.12.2024
18:58  Израиль воспользовался крушением режима Асада: урвал кусок у давнего врага
16:50  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
13:48  "Все находятся там, где должны находиться...". РосЭлитка ни бельмеса не понимает в Сирии
12:29  Newsweek: западные страны повергли себя в хаос, пытаясь "наказать" Россию
12:28  Иван Дубровин: Что ждет Сирию после захвата Дамаска экстремистами
12:25  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:22  Пожар в Пакистане - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон от нее просто так отказался, - Илья Титов
12:20  Мобилизационный проект - да! Cирийский порыв России остановлен и обращен вспять, - Александр Проханов
11:14  Калижан Кобландин возглавил Алматинскую академию МВД
11:11  Демографическое самоубийство Европы, - В.Прохватилов
11:01  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
10:58  В следующей Сирии: что ждет республику после захвата Дамаска экстремистами, - Иван Дубровин
10:55  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
10:53  "Альтернатива для Германии" нашла нетрадиционную замену Шольцу, - Андрей Резчиков
10:48  Яна Амелина: O протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
09:46  Дмитрий Бавырин: Почему власть Асада никто не спас
09:43  Джихадисты выбили курдов из города Манбидж на севере Сирии
09:29  Налоговую службу Кыргызстана возглавил Кыдыкбек Кыдыров
09:25  Андрей Полонский: Призрак Османской империи пришел в Сирию
09:00  Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкциям, - Ольга Самофалова
08:36  Евгений Сатановский: Сирии больше нет. Эрдоган расширил свою империю
08:20  Руслан Пухов: Уроки Сирии. Сидение на двух стульях (не воюем и не уходим) закономерно завершилось падением...
08:14  Бандеровцы взрывают города, которые не в силах оборонять
07:09  Президент Грузии Зурабишвили спряталась во Франции
01:53  О протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
01:45  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
01:35  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
01:26  "Альтернатива для Германии" выдвинула на пост канцлера лесбиянку Алису Вайдель. Других нет(
01:23  Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос, - Евг. Поздняков
00:56  КНР и США перед новым стартом. Китай выступает за продолжение диалога с Соединенными Штатами, - Сергей Цыплаков
00:55  Власть в Дамаске взял Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа из "Организации Освобождения Леванта"
00:54  Спрос на углеводороды останется высоким еще много лет, - Татьяна Астафьева
00:32  Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад, - Андрей Медведев
00:21  Франция погружается в политический и социальный хаос, - Олег Розанов
00:15  Российские военные базы в Сирии некому защищать, - СП
00:11  В.Ключинский: Сенегал и Чад просят Францию на выход. Закат эры французского господства в Сахеле и в центре Африки?
00:07  Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
Воскресенье, 08.12.2024
20:50  Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? - Л.Степушова
00:13 10.12.2024

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Иллюстрация: AFP
Россия сохраняет свои военные базы и посольство в Сирии после свержения правительства Башара Асада. Договоренности с Турцией очевидны. Но в каком объеме? Об этом рассуждает обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Судя по новостной ленте 9 декабря, военные базы РФ в Сирии работают, эвакуация контингента не идет. Также штатно работает посольство в Дамаске. Оно не было разграблено, как иранское.

По военной базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим с Сирией был заключен договор на 50 лет. Власть в Сирии передавалась премьер-министром лидерам армии "оппозиции", и уже даже объявлен переходный период на полтора года. Поэтому преемственность в международных договорах должна соблюдаться.

В МИД РФ заявили, что смене власти в Сирии предшествовали закрытые переговоры свергнутого президента Башара Асада с участниками конфликта, в которых Россия не участвовала, и что соответствующие структуры в РФ "находятся в контакте" с группировками "оппозиции", лидеры которой якобы гарантировали безопасность российских военных баз в Сирии.

"Мы надеемся на продолжение общения в интересах сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией",
- сказал источник РИА "Новости" в Кремле.
Непонятно, с какой "оппозицией" ведет переговоры Москва. Доминирующей фракцией сирийской оппозиции, которая контролирует сейчас Дамаск, является террористическая "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), джихадистская организация, ответвление от "Аль-Каиды"*, и она вряд ли забудет нанесение по ней ударов российскими ВВС.

Но для ХТШ сегодня вопрос российских военных баз не является первоочередным - ее больше интересует контроль над территорией. В долгосрочной же перспективе вопрос не очевиден. Но не надо забывать, что все виды "оппозиции" в Сирии снабжаются и ведомы Турцией, и возникает вопрос о наличии неких договоренностей Москвы с Анкарой по вопросу сохранения ее военных позиций в Сирии, что, конечно, было бы на руку РФ.

Не исключено, что соглашения есть, поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган на это намекнул, назвав себя любимого и российского президента Владимира Путина "самыми опытными политиками в мире".

Представляется, что есть еще аспекты этих договоренностей. В Кремле не могли одобрить установления контроля над Сирией ХТШ, также очевидно, что позиция Москвы должна была быть согласована с Ираном. Здесь также получилось, потому что Иран при Пезешкиане не тот, что был при Рухани. Там виден крен на отмену заключения с РФ договора о стратегическом партнерстве, подобного договору с Северной Кореей. Возможно, и к лучшему, так как Иран не выдерживает конфликта с Израилем и слабеет на глазах.

Очевидно, что со стороны Кремля "слив Сирии" - это тактические уступки Эрдогану, так как Асад оказался таким же "надежным", каким были Медведчук с Януковичем, Пашинян… можно перечислять всех лидеров постсоветского пространства. Случись что в Казахстане, а сейчас там тураноориентированные исламисты оживятся, - и не известно, будут ли способны казахстанские силовики оказать им сопротивление. Как бы не пришлось ждать в постоянные обитатели в России и Токаева.

Президент РФ, конечно, посмотрит, как будут развиваться события, но рычаги влияния на Турцию у него есть. Экономическая ситуация там сложная, амбиции Эрдогана превышают возможности страны с инфляцией и ключевой ставкой в 50% и без валютных накоплений. Одно дело - свергнуть непопулярного лидера, а другое - восполнить чем-то возникший вакуум и сделать этот процесс подконтрольным. Если у США боевики не отберут нефтеносные районы, то Эрдогану придется заняться снабжением Сирии нефтью самому.

Система "Великого Турана" держится на Эрдогане, и не факт, что политические завоевания станут константой, если Россия признает независимость курдской Рожавы. Примеры Ирака и Ливана показывают, что даже если удастся стабилизировать Сирию, то процесс этот будет недолгим и негативные процессы быстро перекинутся на саму Турцию.

Стреножить лидера Турции с сегодняшнего дня будут пытаться все, от России и Ирана до США, которые курдов спонсируют и этим держат Эрдогана в узде, а также Израиля, которому не нужны джихадисты на границе. Поэтому сохранение хороших отношений с РФ, которая дает возможность Турции торговать газом, зарабатывать на туристах и экспорте сельхозпродукции, развивает атомную энергетику на свои кредиты, критически важны.

Пока Эрдоган во власти, РФ может рассчитывать на базы в Сирии. Другой вопрос, а насколько это ей так уж необходимо? Можно найти и другие варианты в более стабильных и сильных странах.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733778780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Для развития сельского хозяйства важен комплексный подход и объединение усилий заинтересованных сторон
- Мажилис заслушает отчет ВАП об эффективности использования средств в сельском хозяйстве
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Олжас Бектенов провел совещание по усилению диверсификации экономики Мангистауской области и раскрытию транспортно-логистического и туристического потенциалов региона
- О выборах и преемниках
- Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот
- Кадровые перестановки
- Рассмотрены кандидатуры на пост ректора Павлодарского педагогического университета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  