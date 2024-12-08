По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? - Л.Степушова

00:13 10.12.2024

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Иллюстрация: AFP

Россия сохраняет свои военные базы и посольство в Сирии после свержения правительства Башара Асада. Договоренности с Турцией очевидны. Но в каком объеме? Об этом рассуждает обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.



Судя по новостной ленте 9 декабря, военные базы РФ в Сирии работают, эвакуация контингента не идет. Также штатно работает посольство в Дамаске. Оно не было разграблено, как иранское.



По военной базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим с Сирией был заключен договор на 50 лет. Власть в Сирии передавалась премьер-министром лидерам армии "оппозиции", и уже даже объявлен переходный период на полтора года. Поэтому преемственность в международных договорах должна соблюдаться.



В МИД РФ заявили, что смене власти в Сирии предшествовали закрытые переговоры свергнутого президента Башара Асада с участниками конфликта, в которых Россия не участвовала, и что соответствующие структуры в РФ "находятся в контакте" с группировками "оппозиции", лидеры которой якобы гарантировали безопасность российских военных баз в Сирии.



"Мы надеемся на продолжение общения в интересах сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией",

- сказал источник РИА "Новости" в Кремле.

Непонятно, с какой "оппозицией" ведет переговоры Москва. Доминирующей фракцией сирийской оппозиции, которая контролирует сейчас Дамаск, является террористическая "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), джихадистская организация, ответвление от "Аль-Каиды"*, и она вряд ли забудет нанесение по ней ударов российскими ВВС.



Но для ХТШ сегодня вопрос российских военных баз не является первоочередным - ее больше интересует контроль над территорией. В долгосрочной же перспективе вопрос не очевиден. Но не надо забывать, что все виды "оппозиции" в Сирии снабжаются и ведомы Турцией, и возникает вопрос о наличии неких договоренностей Москвы с Анкарой по вопросу сохранения ее военных позиций в Сирии, что, конечно, было бы на руку РФ.



Не исключено, что соглашения есть, поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган на это намекнул, назвав себя любимого и российского президента Владимира Путина "самыми опытными политиками в мире".



Представляется, что есть еще аспекты этих договоренностей. В Кремле не могли одобрить установления контроля над Сирией ХТШ, также очевидно, что позиция Москвы должна была быть согласована с Ираном. Здесь также получилось, потому что Иран при Пезешкиане не тот, что был при Рухани. Там виден крен на отмену заключения с РФ договора о стратегическом партнерстве, подобного договору с Северной Кореей. Возможно, и к лучшему, так как Иран не выдерживает конфликта с Израилем и слабеет на глазах.



Очевидно, что со стороны Кремля "слив Сирии" - это тактические уступки Эрдогану, так как Асад оказался таким же "надежным", каким были Медведчук с Януковичем, Пашинян… можно перечислять всех лидеров постсоветского пространства. Случись что в Казахстане, а сейчас там тураноориентированные исламисты оживятся, - и не известно, будут ли способны казахстанские силовики оказать им сопротивление. Как бы не пришлось ждать в постоянные обитатели в России и Токаева.



Президент РФ, конечно, посмотрит, как будут развиваться события, но рычаги влияния на Турцию у него есть. Экономическая ситуация там сложная, амбиции Эрдогана превышают возможности страны с инфляцией и ключевой ставкой в 50% и без валютных накоплений. Одно дело - свергнуть непопулярного лидера, а другое - восполнить чем-то возникший вакуум и сделать этот процесс подконтрольным. Если у США боевики не отберут нефтеносные районы, то Эрдогану придется заняться снабжением Сирии нефтью самому.



Система "Великого Турана" держится на Эрдогане, и не факт, что политические завоевания станут константой, если Россия признает независимость курдской Рожавы. Примеры Ирака и Ливана показывают, что даже если удастся стабилизировать Сирию, то процесс этот будет недолгим и негативные процессы быстро перекинутся на саму Турцию.



Стреножить лидера Турции с сегодняшнего дня будут пытаться все, от России и Ирана до США, которые курдов спонсируют и этим держат Эрдогана в узде, а также Израиля, которому не нужны джихадисты на границе. Поэтому сохранение хороших отношений с РФ, которая дает возможность Турции торговать газом, зарабатывать на туристах и экспорте сельхозпродукции, развивает атомную энергетику на свои кредиты, критически важны.



Пока Эрдоган во власти, РФ может рассчитывать на базы в Сирии. Другой вопрос, а насколько это ей так уж необходимо? Можно найти и другие варианты в более стабильных и сильных странах.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ