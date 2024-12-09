 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нетаньягу объявил об аннексии сирийских Голанских высот
00:16 10.12.2024

Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил Нетаньяху

Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.
"Контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность, [...] Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", - сказал он.

Глава кабмина еврейского государства также утверждает, что конец власти Башара Асада стал прямым следствием ударов ЦАХАЛ по ливанскому движению "Хезболла" и Ирану.

"Мы меняем облик Ближнего Востока. [...] Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире", - добавил Нетаньяху.
Президент САР Башар Асад 8 декабря, после переговоров с участниками конфликта в республике, принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть.
Повсеместный хаос: кадры из Сирии

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

После этого Израиль начал активно укреплять оборону на Голанских высотах. Как заявил Нетаньяху, соглашение, достигнутое после войны Судного дня, утратило силу, поскольку сирийские военные покинули свои позиции. Израильский премьер подчеркнул, что вместе с главой Минобороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские военные заняли эту территорию, а по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

Источник - ria.ru
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