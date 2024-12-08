|Путин: РФ заинтересована в совершенствовании миграционного законодательства
00:27 10.12.2024
Путин четко высказался о миграционной политике
Путин: РФ заинтересована в совершенствовании миграционного законодательства
НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ заявил, что Россия и другие страны ОДКБ в сфере борьбы с незаконной миграцией заинтересованы в своевременном совершенствовании законодательства.
Он отметил, что подготовлены концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Важно, чтобы люди, передвигающиеся из одной страны в другую в рамках объединения, могли работать, понимали куда приезжают, знали язык, а также пользовались возможностями и соцгарантиями. Но делать это надо так, чтобы это было комфортно и тем людям, которые живут в той или иной стране на постоянной основе, повторил глава российского государства. Граждане государств, как подчеркнул российский лидер, должны чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности.
На этой же встрече Путин предупредил о военно-биологической угрозе.
Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА