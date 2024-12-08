Израиль напрягся: Начавшаяся поставка наших Су-35 Ирану может взорвать Ближний Восток, - СП

00:32 10.12.2024 Первые российские истребители уже приземлились под Тегераном. Подземные укрытия для них помогли построить северокорейцы

Сергей Ищенко



Если это внешне негромкое сообщение западной прессы соответствует истине, то, не исключено, в ближайшей перспективе и так истекающий кровью Ближний Восток заполыхает куда сильнее и неотвратимее, чем даже сегодня. Когда, кажется, в этом смысле катиться дальше уже просто некуда.



Речь о том, что по информации германского Flug Revue, самого тиражного аэрокосмического журнала в Европе, с конца ноября ВВС Ирана начали получать из Комсомольска-на-Амуре российские многоцелевые истребители Су-35 поколения "4++", отлично зарекомендовавшие себя в боях над Украиной.



Как утверждает Flug Revue, первые две новеньких "суперсушки" для персов в разобранном состоянии в аэропорт Мехрабад в Тегеране доставил наш военно-транспортный самолет-гигант Ан-124−100 "Руслан". Далее, полагает издание, компоненты истребителей новые хозяева в большой спешке перевезут на 3-ю тактическую авиабазу ВВС ИРИ в 47 километрах от города Хамадан, на Западе больше известную как Eagle-44.



"Только две наши базы - в Тартусе и Хмеймиме - держат черноморские проливы открытыми для российского флота"

И только там, после новой сборки и приведения первых, иранских теперь, Су-35 в боеспособное состояние, вскоре начнется их оперативное развертывание.



Как с явной досадой сетует далее Flug Revue, "база расположена в нераскрытом месте и имеет стратегическое расположение, позволяющее повысить оперативную гибкость и устойчивость Ирана. Особенно в регионе, где превосходство в воздухе играет решающую роль в военной стратегии".



Что любопытно: строительство этой базы было завершено относительно недавно, в феврале 2023 года. Главное достоинство Eagle-44 - заранее пробитые в горной толще подземные укрытия для самолетов. С габаритами входов, в точности соответствующими размерам Су-35. Которых в начале стройки у персов, как известно, еще не было.



Но, получается, в Тегеране уже точно знали, что вскоре те появятся. Иначе вряд ли бы затевали столь дорогостоящий проект. Да еще, поговаривают, с участием северокорейцев, опытных в возведении разного рода подземелий. Поскольку за десятилетия ожесточенного противостояния с США в КНДР поклонники идей чучхе ухитрились таким же образом скрыть от глаз людских самые важные части своей грандиозной оборонительной системы.



Что дальше будет с Су-35 на Eagle-44? Очевидно, их численность здесь с помощью России станет быстро наращиваться. На первых порах - как минимум до полноценного истребительного авиаполка. Еще в 2022 году такой вывод сделал Forbes.



Журнал тогда констатировал: "Более двух десятков истребителей Су-35СЭ поколения 4++, оснащенных управляемым вектором тяги и Н135 „Ирбис", радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, разработанной НИИП имени В. В. Тихомирова, смогут усилить военно-воздушную мощь Ирана. Став временным решением в процессе постепенного обновления воздушного флота страны в течение следующего десятилетия".



Кстати, а сколько и когда таких самолетов в действительности сможет поставить Москва своим соседям в обмен то ли на едва ли не лучшие в мире иранские ударные и разведывательно-ударные беспилотники, то ли на сырую нефть. Впрочем, не исключено, что и на то, и на другое одновременно.



По сведениям иранского военного авиационного специалиста Бабака Тагви, давно подписанное соглашение между Москвой и Тегераном включает в себя закупку не менее 24 тяжелых истребителей Су-35, большая часть которых давно изготовлена в Комсомольске-на-Амуре.



Изначально эти самолеты были предназначены для поставки в ВВС Египта по контракту, подписанному еще в 2018 году. Египтяне за 3 миллиарда долларов должны были стать первыми на Ближнем Востоке обладателями трех десятков Су-35. Но не стали - из-за серьезнейшего противодействия американцев.



Те просто пригрозили Каиру, что в случае закупки им российских самолетов прекратят техническую поддержку боеготовности парка из более чем 200 самолетов F-16, десятков вертолетов AH-64 Apache и сотен танков M-1 Abrams. Иными словами - перестанут поставлять запчасти для их ремонта и обслуживания.



Поэтому АРЕ с большими извинениями перед нашей страной вынуждена была "включить заднюю", когда 15 первых готовеньких к вылету Су-35 для нее уже стояли на дальневосточном заводском аэродроме.



С той поры никуда пристроить их Москва долго не могла. Но тут так кстати в этом отношении, как выясняется, нарисовался Иран. Конкретно - к 2020 году, когда с него было снято введенное по инициативе США эмбарго ООН, десятилетиями запрещавшее этой стране покупку современных вооружений.



Результатом столь долго изгнания персов с международных рынков оружия стала крайняя слабость их боевой авиации, не ликвидированная и по сию пору. И превратившаяся в настоящую "ахиллесову пяту" в системе обороне ИРИ перед лицом все более явной угрозы сокрушительного воздушного удара со стороны Израиля и США.



В деталях состояние боевой авиации персов на сегодня выглядит так. По информации все того же Forbes, до появления под Хамаданом первой пары наших Су-35 Иран нигде не смог приобрести ни единого истребителя аж с начала 1990-х. Это привело к тому, что нынче главной ударной силой его авиации ПВО оказались американские истребители F-14A Tomcat (до 43 единиц) и F-4 Phantom II, которые поставлялись в страну в почти незапамятных 1960-1970-х годах. Во время правления последнего шаха.



Вроде бы в наличии до 36 бывших иракских МиГ-29А/У/УБ, которые вместе с десятком Mirage F1 французского производства в 1991 году были перегнаны самими иракцами на персидские аэродромы, чтобы спасти их от уничтожения ВВС США в ходе известной операции "Буря в пустыне". Однако состояние этих машин неизвестно. И, скорее всего, оно печально из-за слишком долгого отсутствия запчастей и технического обслуживания.



Что оставалось персам? Все время, пока их страна находилась в изоляции, они не оставляли попыток создания собственного многоцелевого самолета.



Сперва в этой стране с достаточно развитой аэрокосмической промышленностью к 1997 году своими силами был разработан и поднят в воздух в испытательных целях первый собственный истребитель "Azarakhsh" ("Удар молнии"). Следом - дозвуковой штурмовик с радиопоглощающим покрытием "Shafaq" ("Сумерки").



Оба самолета, как тут же отметили специалисты, являлись плодами обратного инжиниринга старого-престарого американского боевого самолета F-5. А потому и сами представляли собой вчерашний день для воздушного боя. Поэтому оба в серию не пошли.



Последней самостоятельной попыткой Тегерана на этом пути стал тоже достаточно архаичный истребитель "Kowsar". Хотя и с достаточно современной авионикой и усовершенствованной системой управления огнем.



Поговаривали, что уж в качестве учебного-то самолета "Kowsar" мог бы сгодиться. Поэтому к 2018 году в Исфахане с участием бывшего президента ИРИ была торжественно открыта поточная линия по его производству.



Но, скорее всего, вскоре иранцы получили из России первые обнадеживающие сообщения о бодрящих перспективах крупного контракта по Су-35. И затея с "Kowsar" окончательно испустила дух.



Таким образом до недавнего времени столь унылая картина просто провоцировала недругов персов на почти неотразимый нынче силами их истребительной авиации ракетно-бомбовый удар огромного масштаба. Но, полагает Forbes, ситуация для США и Израиля вот-вот круто изменится, если Тегеран в скором времени получит как минимум примерно авиаполк самых современных российских Су-35.



Однако есть сведения, что новый авиаполк - только начало. Скажем, Flug Revue уверен, что недавно иранский заказ за эти действительно превосходные российские машины тихой сапой Тегераном увеличен с 25 до 50 самолетов. А в других зарубежных источниках в октябре 2024 года сообщалось, что Иран не только начинает получать из Комсомольска-на-Амуре истребители Су-35 российского производства, но и якобы добился от Москвы лицензии на их производство. Намереваясь в ближайшие годы самостоятельно выпустить еще от 48 до 72 таких самолетов.



Если это так, то итогом станет просто волшебное преображение ВВС Ирана из почти слабейших на Ближнем Востоке в едва ли не решающую силу в борьбе за превосходство в воздухе в регионе. С которой будут вынуждены считаться все без исключения. Израиль и США - в первую очередь.



Если так, то в их в распоряжении остается максимально суженное временное окно возможностей для вожделенного сокрушения режима аятолл в ходе масштабной воздушно-космической операции. Размеры этого окна по логике будут определяться не только темпами производства новейших истребителей для персов. Другим важным фактором, напрямую влияющим на темпы оперативного развертывания мощной авиационной группировки в Иране, станет профессиональная подготовка для нее летного и наземного состава. Как с этим обстоят дела?



А вот тут я бы предложил обратить внимание на возможно знаковую публикацию американского аналитического Института по изучению войны (ISW) от августа 2022 года. Как раз к тому времени, утверждает ISW, в Комсомольске-на-Амуре и приземлился первый военно-транспортный самолет с наиболее опытными иранскими летчиками, авиаинженерами и техниками. Их целью и стали те самые Су-35, что в бездействии томились на местном заводском аэродроме после отказа от них Египта.



Как представляется, с той поры в практическом плане все вокруг крупнейшего контракта по поставке наших истребителей в Иран и закипело. Более двух лет, миновавших с того времени, вполне достаточно для считанных посланцев ВВС ИРИ чтобы стать настоящими асами. Так что начало созданию мощного истребительного прикрытия над Персией, можно считать, положено.



Сколько иранцам потребуется, чтобы хотя бы первый полк Су-35 развернуть в боевой порядок? С учетом проделанной в Комсомольске-на-Амуре нашей совместной работы - вряд ли годы.



Враги Ирана в трезвом уме явно не могут этого не учитывать. В этом случае они, как представляется, скорее всего не станут откладывать в долгий ящик операцию по разгрому ненавистного им исламского государства с воздуха.



В таком контексте согласитесь: первое в истории развертывание в Израиле в минувшем октябре батареи американской противоракетной системы THAAD с американскими же расчетами слишком уж походит на последние приготовления к подобной операции. Как и многодневные исследовательские совместные учения на юге Израиля его 140-й эскадрильи истребителей F-35 и шестерки истребителей F-15 Центрального командования ВВС США (AFCENT) в феврале 2023 года.



Такого калибра "ружья" на стенах заклятых врагов вряд ли долго вхолостую провисят одно напротив другого. Кто-то обязательно выстрелит первым. Слишком многое и слишком многими поставлено на ближневосточную карту. Источник - свободная пресса

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